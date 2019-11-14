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 Уголовной ответственности за дезинформацию не будет, - Совет по свободе слова при президенте

Введение уголовной ответственности за распространение недостоверной информации и оценочных суждений исключено.

Об этом первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук заявил в ходе первого заседания Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Участники заседания заслушали информацию представителей Национальной полиции и Министерства внутренних дел относительно производств, открытых в связи с угрозами журналистам интернет-издания "Радио Свобода".

В свою очередь Максимчук подчеркнул, что возможность введения уголовной ответственности за распространение дезинформации исключена.

"Речь не идет вообще о введении уголовной ответственности за распространение недостоверной информации. Также не может быть какой-либо ответственности за оценочные суждения", - сказал Максимчук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Свободу слова не обеспечивают, вводя ограничения, - в CPJ прокомментировали новые инициативы по СМИ в Украине

Он отметил, что против Украины ведется информационная агрессия, от которой необходимо защищаться. "Безусловно, мы должны найти такие инструменты защиты, которые не влияют на свободу слова, честные медиа", - добавил замминистра.

Кроме того, участники заседания приняли регламент Совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца года разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей. Это требование содержится в указе президента №837/2019, речь в котором идет о проведении основных реформ.

Также на Цензор.НЕТ: Президенту сначала надо обязать Кабмин стандартизировать шутки в юмористических программах, - Бутусов об указе о стандартах новостей

Источник: https://censor.net.ua/n3159769
 
 
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Конечно исключено ибо при таких законах народ бы их перевешал на фонарях ,по крайней мере такое моё оценочное мнение ..
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Ватные "сваты" на 1+1 , каналы медведчука - это тоже "свобода слова" ? Уголовной ответственности за дезинформацию не будет, - Совет по свободе слова при президенте - Цензор.НЕТ 1772
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Не,однозначно только примый и только пятый.Вся правда только на этих аналах.Остальные сплошное враньё
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страна захлебывается в фейках и в сплошном потоке дезинформации, как Рашкиной, так и внутренней: олигархи, клановая борьба..
и тут, *****, вылазит дрыщ Максимчук из Министерства бескультурья, и говорит, мы поддерживаем ложь и дезинформацию.. мы будем наказывать людей только за правду. .
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А здря. Брехунів під час війни конфлікту потрібно карати.
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Для кого война, а для кого и мать родна!
Особенно для зеленой шмаркли и ко, марионетки коломойского!
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Согласен . Надо начинать с дебилов .
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Конечно! Потому что вы первые пойдете под суд с вашим г+г!
Уроды моральные!
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"10 способів маніпулювання за допомогою засобів масової інформації".
1. Відволікання уваги.
2. Створення проблем і пропозиція шляхів їх вирішення (один з моїх знайомих редакторів свого часу повісив на своїх дверях табличку: "Якщо у вас є проблеми - ми їх вирішимо, якщо немає - створимо").
3. Спосіб поступового застосування (так зване "Вікно Овертона" - поступове ламання стереотипів і призвичаєння загалу до того, що чорне насправді є білим).
4. Відтермінування виконання ("непоправне з вами обов'язково відбудеться, але не сьогодні, як анонсувалося раніше, а через п'ять років").
5. Звертатися до народу як до малих дітей.
6. Робити акцент на емоції у більшій мірі, ніж на роздуми (звідси - брак якісної аналітики).
7. Тримати людей у невіданні, культивуючи посередність - "Якість освіти, що надається нижим суспільним верствам, повинна бути якомога біднішою і посередньою - задля того, щоби знання, які відділяють нижчі стани від вищих, залишалися на недосяжному рівні" - привіт Гриневич і всім авторам освітньої реформи у "західному" стилі).
8. Стимулювати громадян захоплюватися посередністю.
9. Посилювати почуття власної вини.
10. Знати про людей більше, ніж вони самі про себе знають.

А тепер спробуйте подивитися на наші засоби масової інформації крізь призму "10 способів" .
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Это понятно для людей . Для фанатов сериала "слуга народа" это сложно .
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Тобі видніше...
Не дивився серіали "слуг та сватів" також 95ту квартиру...
😁
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Навозная муха зе-зе может жужжать не опасаясь .
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зато будет за клевету на монику и папу беню.)))))))0
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...Введение уголовной ответственности за распространение недостоверной информации и оценочных суждений исключено ...зебіли самі себе злякалися що їх за поширення брехні ( читай передвиборчу програму зебільні ) вже давно пора всіх пересадити ...Источник: https://censor.net.ua/n3159769
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