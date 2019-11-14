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 Экономика, Фоторепортаж
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 Налоговой милицией на Донетчине блокирована нелегальная торговля горючим, изъято ТМЦ на 1,6 млн грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области, вовлеченные в ООС, выявили и пресекли факт незаконной реализации горюче-смазочных материалов, а также изъяли из незаконного оборота партию горючего.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговой милицией на Донетчине блокирована нелегальная торговля горючим, изъято ТМЦ на 1,6 млн грн 01

Был установлен местный житель области, который в обустроенном складском помещении осуществлял реализацию горюче-смазочных материалов без каких-либо разрешительных документов, в частности без наличия лицензии на этот вид деятельности и разрешения на размещение объекта повышенной опасности.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение в среднем 10 тыс. литров бензина марки "А-92", 10 тыс. литров дизельного топлива и оборудование АЗС общей ориентировочной стоимостью 1,6 млн грн.

Налоговой милицией на Донетчине блокирована нелегальная торговля горючим, изъято ТМЦ на 1,6 млн грн 02

Смотрите: Налоговая милиция блокировала на Донетчине нелегальную торговлю горючим, изъято топливо и оборудование на 1,5 млн грн. ФОТО

Налоговой милицией на Донетчине блокирована нелегальная торговля горючим, изъято ТМЦ на 1,6 млн грн 03

Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

Также смотрите: Две незаконные АЗС ликвидированы в Хмельницкой области - изъято ТМЦ на 3 млн. грн, - ГФС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3159768
 
 
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Всегда было интересно : куда девается изъятое ? Налоговой милицией на Донетчине блокирована нелегальная торговля горючим, изъято ТМЦ на 1,6 млн грн - Цензор.НЕТ 6734
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Опять суда нет,а имущество отобрали,ворьё из гфс продолжает грабить бизнес как при воре потрохе.У свинарчка,ахметки и остальных аферистов не отобрали даже паспорта,а мелких предпринимателей бомбят как хотят мрази.
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какой-то левый попался, который не в теме. Каких то польтора ляма---- от эта победа Налоговой милицией на Донетчине блокирована нелегальная торговля горючим, изъято ТМЦ на 1,6 млн грн - Цензор.НЕТ 8373
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