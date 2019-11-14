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Все про:терроризм (18142) Донецкая область (4376)

 Террористы "ДНР" лишили мужчины свободы на 14 лет якобы за сотрудничество с СБУ

Боевики обвинили водителя одной из компаний-перевозчиков в сотрудничестве со Службой Безопасности Украины и "приговорили" его к 14 годам "заключения".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости Донбасса".

Пособники оккупантов решили, что житель неподконтрольной части Донецкой области Мазуров С.Ю. сотрудничал с СБУ. Согласно "приговору суда" террористов, он должен провести 14 лет в колонии строгого режима.

Сообщается, что в 2016 году он работал водителем одной из компаний-перевозчиков

Боевики обвиняют Мазурова в совершении особо тяжких преступлений против "конституционного строя и безопасности государства". Также утверждается, что мужчина перевозил на подконтрольную "ДНР" территорию взрывное устройство и оружие, которые ему якобы передали в СБУ в том же 2016 году.

Также на Цензор.НЕТ: "Наша мечта - интегрироваться в Россию всей Украиной", - жители оккупированного Донецка. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3159763
 
 
 Топ комментарии
 
Пох...!Нехер шастать по Лугандонах
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Зорге, молодгвардейцы и Кузнецов тоже работали у врага.
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Кузнєцова замочила боївка УПА. Він провокатор.
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Моника говорит «наши люди» ,»повстанцы» …ять
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а если ПРАВДА он помогал нашим? тоже - "пох!" ?
Откуда-то берутся свежие фото и видео, с точными данными и геолокацией, о расположении и перемещениях русского говна там!
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А от якщо він наш казачок (засланий) звичайно не пох !Але сподіваюсь все ж таки звичайний ватник , з позицієй бабло не пахне
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Да всім він допомогав, інакше б йому не дозволили їздити туди сюди.
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У нас просто нету инструментов противостоять этому говну.
А европитеки, если СБУ что-то(хоть) делает, то робят такие рожи:
А если боевики делают как в новости, то европитеки делают так:
..... И я реально жалею что Ямамото, Хирохито и Нагумо обосрались, ибо японцы хотя бы имеют Честь и Достоинство. и не было бы мямлений, а просто - удар по красножопым, - мало? - на еще разочек, и Путин обсерается.
А так - имеем мычание Микрона, ворчание Меркель, метание Джонсона(Бориса) и гундение Трампа(завербован, это я так думаю если шо). Террористы "ДНР" лишили мужчины свободы на 14 лет якобы за сотрудничество с СБУ - Цензор.НЕТ 977
Японцы бы это говно держали в стойле хотя бы. И если бы УНР выстояла и была союзницей Японской Империи, то у Рашки бы просто как всегда "флот" просто утонул. На початок то Террористы "ДНР" лишили мужчины свободы на 14 лет якобы за сотрудничество с СБУ - Цензор.НЕТ 1600
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А чого їй радіти, русня посадила чергового донбасита.
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Тут что-то с глаголами
мужчина перевозил на подконтрольную "ДНР" территорию взрывное устройство и оружие Источник: https://censor.net.ua/n3159763

Я понимаю он возил это устройство взад - вперед через блокпост пока не был задержан?
В противном случае перевёЗ усторйствО или перевозИЛ устройствА.
Вот с оружием, эт сложнее.
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Если мальчик работал на СБУ, то как он это прокололся
или кто его там сдал или не научил, как себя вести
и тогда, вышипатриоты, вперед на володымырську узнавать
кто потерял бойца и почему.
Поголовье СБУ нужно сокращать. Нужно Баканову помогать.
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