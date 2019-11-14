 Террористы "ДНР" лишили мужчины свободы на 14 лет якобы за сотрудничество с СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новости Донбасса".

Пособники оккупантов решили, что житель неподконтрольной части Донецкой области Мазуров С.Ю. сотрудничал с СБУ. Согласно "приговору суда" террористов, он должен провести 14 лет в колонии строгого режима.

Сообщается, что в 2016 году он работал водителем одной из компаний-перевозчиков

Боевики обвиняют Мазурова в совершении особо тяжких преступлений против "конституционного строя и безопасности государства". Также утверждается, что мужчина перевозил на подконтрольную "ДНР" территорию взрывное устройство и оружие, которые ему якобы передали в СБУ в том же 2016 году.

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