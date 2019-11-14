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 "Интерпол исключил меня из красного списка", - ветеран Мазур (Тополя), которого задерживали в Польше по требованию РФ

Ветеран ООС, сотрудник секретариата омбудсмена Игорь Мазур рассказал, что Польша удалила его имя из списка лиц, которых разыскивает Интерпол.

Об этом он заявил "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Мои друзья сообщили мне, международный Интерпол убрал меня из красного списка. То есть, я могу спокойно проехать через границу. Мои родные очень переживали за меня в эти дни. Чего можно было ожидать от России, которая не подала еще никаких документов против меня, но, возможно, они привезут кучу каких-то фальсификаций, 50 томов, которые потом рассматривать пять лет? Потому что эти документы нужно перевести на польский язык, затем каждую страницу проверить. Россия умеет мусором завалить, которое неизвестно, как собирает", - рассказал Мазур.

Учтя это, ветеран, по его словам, попытался пересечь границу.

"Проехал через польскую границу, мне поставили на выезде штамп. Я ехал с друзьями машиной. Спокойно пересек и украинскую границу", - пояснил он.

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Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине.

13 ноября он вернулся в Украину.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159759
 
 
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вот это, шо называется, ***ем по всей кацапьей пике... Молодца сработали...
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