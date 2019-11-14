 Во время митинга железнодорожников возле Офиса Президента умерла женщина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Такой факт (смерти) зафиксирован. Ей было 43 года. Женщине стало плохо на митинге", - сказал представитель полиции.

По его словам, судя по внешним признакам, женщина, вероятно, умерла из-за обострения астмы.

Смерть констатировали врачи, прибывшие на место.

У женщины остался несовершеннолетний сын.

По словам участников митинга, женщина еще утром чувствовала себя плохо, однако вместо посещения врача решила присоединиться к протесту.

В четверг железнодорожные профсоюзы провели митинг у стен Офиса Президента.

Среди их требований - увольнение руководителя акционерного общества "Укрзализныця" Евгения Кравцова, остановка приватизации, отмена реформ, которые приведут к массовым сокращениям, увеличение заработной платы, выполнение социальных гарантий и недопущение принятия Верховной Радой законопроектов №1196 и №1196-1 ("О железнодорожном транспорте").

К протестующим вышла заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив и предложила провести переговоры по выдвинутым требованиям.

Перед железнодорожниками выступил государственный секретарь Мининфраструктуры Андрей Галущак, который не ответил на вопрос, сколько железнодорожников планируется сократить в результате реформ.

Галущак также сообщил, что ​​работа над законопроектами "О железнодорожном транспорте" (№1196 и №1196-1) приостановлена, и она возобновится после создания рабочей группы, в состав которой войдут представители профсоюза.

Если требования железнодорожников не будут удовлетворены, митингующие обещают организовать общенациональную акцию, которая парализует грузовые и пассажирские перевозки в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, 3 тыс. железнодорожников требуют у Офиса президента увольнения главы "Укрзализныци".

О сокращении 120 000 человек в связи с реорганизацией ранее сообщил Глава правления АО Евгений Кравцов на встрече с профсоюзами.

Ранее Зеленский заявил, что не знает о намерении "Укрзализныци" сократить 120 тысяч человек до 2020 года.