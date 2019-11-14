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Все про:железная дорога (1123) смерть (6223) Офис Президента (161)

 Во время митинга железнодорожников возле Офиса Президента умерла женщина

43-летняя женщина, которая принимала участие в акции протеста работников железнодорожной отрасли у здания Офиса Президента, умерла.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Такой факт (смерти) зафиксирован. Ей было 43 года. Женщине стало плохо на митинге", - сказал представитель полиции.

По его словам, судя по внешним признакам, женщина, вероятно, умерла из-за обострения астмы.

Смерть констатировали врачи, прибывшие на место.

У женщины остался несовершеннолетний сын.

По словам участников митинга, женщина еще утром чувствовала себя плохо, однако вместо посещения врача решила присоединиться к протесту.

В четверг железнодорожные профсоюзы провели митинг у стен Офиса Президента.

Среди их требований - увольнение руководителя акционерного общества "Укрзализныця" Евгения Кравцова, остановка приватизации, отмена реформ, которые приведут к массовым сокращениям, увеличение заработной платы, выполнение социальных гарантий и недопущение принятия Верховной Радой законопроектов №1196 и №1196-1 ("О железнодорожном транспорте").

К протестующим вышла заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив и предложила провести переговоры по выдвинутым требованиям.

Перед железнодорожниками выступил государственный секретарь Мининфраструктуры Андрей Галущак, который не ответил на вопрос, сколько железнодорожников планируется сократить в результате реформ.

Галущак также сообщил, что ​​работа над законопроектами "О железнодорожном транспорте" (№1196 и №1196-1) приостановлена, и она возобновится после создания рабочей группы, в состав которой войдут представители профсоюза.

Если требования железнодорожников не будут удовлетворены, митингующие обещают организовать общенациональную акцию, которая парализует грузовые и пассажирские перевозки в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, 3 тыс. железнодорожников требуют у Офиса президента увольнения главы "Укрзализныци".

О сокращении 120 000 человек в связи с реорганизацией ранее сообщил Глава правления АО Евгений Кравцов на встрече с профсоюзами.

Ранее Зеленский заявил, что не знает о намерении "Укрзализныци" сократить 120 тысяч человек до 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3159758
 
 
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Руки Зеленського уже по лікті в крові українців.
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Зеля украинцев с украины отводит, в это время пара сотен наших точно погибла
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Зеленский убил женщину тем, что не пригласил её в помещение Офиса перЗедента и не обеспечил ей хотя бы минимальную медицинскую помощь...
а еще, в бюджете на 2020 год отсутствует финансирование видеомедицины и строительство сельских амбулаторий..
голосовали за Зе?!.. жрите теперь!
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Жрем, а ты езжай в Пшекию сраки мыть, ваш выбор эуропейский
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Митинги, перекрытие дорог. Это только начало. Кажется нам говорили, что это победа.Если это так, то что такое поражение?
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политика зелебобов приводит к смерти...
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сокращении 120 000 человек в связи с реорганизацией ранее сообщил Глава правления АО Евгений Кравцов на встрече с профсоюзами.Источник: https://censor.net.ua/n3159758"
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Интересно, на данный момент сколько человек работает на железной дороге? Во время митинга железнодорожников возле Офиса Президента умерла женщина - Цензор.НЕТ 9492
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