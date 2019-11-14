 Нардепы поддержали в первом чтении изменения в Земельный кодекс

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовало 272 народных депутата.

Законопроектом вносятся изменения в земельное законодательство, которыми предлагается передать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения ее функций) в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.

Кроме того предлагается установить на законодательном уровне механизм порядка установления и фиксирования в Государственном земельном кадастре границ общин, а также предоставить органам местного самоуправления полномочия по изменению целевого назначения земли в частной собственности.

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Напомним, вчера Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о рынке земли в Украине.