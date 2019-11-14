 Рада приняла закон об использовании земель Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
За принятие закона №0855 "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины "Об использовании земель обороны" во втором чтении проголосовали 334 народных депутата.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие изменений в закон обусловлено необходимостью правового регулирования процесса использования земель обороны для размещения средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины.
Это даст возможность по согласованию с Министерством обороны Украины использовать земли обороны для размещения средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины.
"Земли обороны, предназначенные для размещения и постоянной деятельности воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций Вооруженных Сил Украины, по согласованию с органами местного самоуправления или местными органами исполнительной власти и Министерством обороны Украины могут использоваться для размещения средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины", - говорится в измененной редакции закона.
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Также отныне отчуждение земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого военного имущества, подлежащие реализации, и земельных участков, которые высвобождаются в процессе реформирования Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, осуществляется в порядке (436-2013-п), установленном Кабинетом министров Украины и в соответствии с этим законом.
(С)
@Andrybeardman
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14.11.2019 АВТОР: ИРИНА ВЕЖЛИВАЯ
После вчерашнего голосования за рынок земли олигарх Петр Порошенко созвал экстренный сходняк.
На сходняке присутствовали представители всех олигархов. Был на встрече и «пионер» Святослав Вакарчук, и Юлия Тимошено, и представители Коломойского, и представители Ахметова с Пинчуком, и представители Медвечука.
Порошенко был свиреп. Он кричал, что Президент Украины истребит кланы и страну подарят инвесторам.
Олигарх говорил, что они теряют страну и , что нужно срочно останавливать Зеленского.
Об этом сообщает издание Время со ссылкой на источники в партии Голос.
«Порошенко был свиреп. Он говорил, что Зеленского нужно срочно останавливать, поскольку с открытием рынка земли в Украину придут западные инвесторы, что грозит полным истреблением существующего порядка в стране. Он призвал всех олигархов объединятся, а нашему лидеру партии (ред. Святославу Вакарчуку) было приказано начать подготовку всеукраинского турне по мобилизации молодежи. Среди планов обсуждался майдан, однако представители Коломойского говорили, что он не подействует, поскольку за Зеленским стоит Израиль, Европа и пока еще очень сильные республиканцы (ред. правящая партия в США).
Также наш источник заявил, что его удивило присутствие на сходняке всех представителей олигархов:
«Меня удивило, что все олигархи как крысы собрались в норе и обсуждали план по захвату Украины. Они не могут поверить, что спустя 27 лет они теряют Украину. Приход западных инвесторов сулит смерть олигархии в Украину и очень большие тюремные сроки для большинства олигархов. Западные компании играют по правилам, они создают продукт, качество, конкуренцию, а наши сволочи привыкли грабить, опустошать, создавать ширпотреб и истреблять. За 27 лет они создали нам Сомали в центре Европы и под соком патриотизма еще и раскололи страну».
Также собеседник уверяет, что сейчас начнется массированная атака на Зеленского:
«Они объединились. Медвечук, Порошенко, Тимошенко, Коломойский, Ахметов, Пинчук вновь стали единым организмом. Они умеют объединятся, когда речь идет об истреблении олигархии в Украине. Сейчас под соком упоротого псевдопатриотизма и псевдонационализма они начнут расшатывать Зеленского. Я убежден, что дело дойдет до кровавых провокаций. Народ Украины должен быть умным и не поддаваться на уловки олигархов. Они могут дойти и до раскола Украины, до передела областей и созданий различных республик по принципу ЛДНР. Я точно знаю, что такие планы есть».