 Зеленский провел переговоры с президентом Евросовета Туском

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообещает сайт главы государства.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей 21-го саммита Украина - ЕС.

Дональд Туск поздравил активизацию реформ в Украине, в частности в контексте выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзомт

Отдельной темой разговора была энергетическая безопасность в Европе и ситуация с проектом "Северный поток-2", а также важность выполнения всеми членами Евросоюза выполнение энергетического законодательства ЕС.