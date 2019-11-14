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 За рубежом
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Все про:Зеленский (3644) Туск (506)

 Зеленский провел переговоры с президентом Евросовета Туском

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообещает сайт главы государства.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей 21-го саммита Украина - ЕС.

Дональд Туск поздравил активизацию реформ в Украине, в частности в контексте выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзомт

Отдельной темой разговора была энергетическая безопасность в Европе и ситуация с проектом "Северный поток-2", а также важность выполнения всеми членами Евросоюза выполнение энергетического законодательства ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3159749
 
 
 Топ комментарии
 
Зє провів переговори з більшим українцем, ніж він сам.
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санитары, галоперидолу пациенту несите, кончается соевый
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санитары, галоперидолу пациенту несите, кончается соевый
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В смысле - телефонных разговора за полчаса? Зеленский провел переговоры с президентом Евросовета Туском - Цензор.НЕТ 2109
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да видно зедебила аж в Американскую росися вперде d82e7584 занесло бедняга обрезанный инцестный продукт сестры и братика ой миль пардон твоих родителей... удуот...
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Фьодор Бондарчук грят новій фільмєц снімаєт.

О многовєковой дружбє чеченсково и росийсково народов.
Под рабочім названієм ;Дєвять в рот;.
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Зє провів переговори з більшим українцем, ніж він сам.
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2 рази за півгодини. Може продублював? А може цикл - 2 дорожки?
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Зеленський- він як та актриса з німецьких фільмів для дорослих- завжди готовий в будь-яких кількостях і з будь-якого боку.
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завжди готовий в будь-яких кількостях і з будь-якого боку.

Такова участь политиков...
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Карлик з великим членом прийшов на переговори в костюмі Чорного лицаря...Туск був приємно вражений...
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