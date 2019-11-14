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Все про:Запорожье (1565) прокуратура (3744) теракт (2024)

 Полицейского, который готовил теракт с террористом "ДНР" в Запорожье, осудили на 8 лет, - прокуратура

Ссотрудника полиции приговорили к восьми годами и трем месяцам тюрьмы за подготовку вместе наемником РФ террористического акта на территории Запорожской "области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

"Обвиняемый с использованием мобильной связи передавал представителю "ДНР" информацию о перемещении живой силы и техники Вооруженных сил Украины, готовил совместно с представителем "ДНР" террористический акт на территории Запорожской области и незаконно хранил 2 гранаты и более 300 патронов калибра 5.45, 7.62 и 9 мм", - сообщили в прокуратуре.

Действия осужденного квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 (другое содействие деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 (подготовка к террористическому акту, совершенная по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (приобретение, хранение боеприпасов без предусмотренного законом разрешения).

По принципиальной позиции органов прокуратуры области злоумышленник приговорен к 8 годам 3 месяцам лишения свободы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159748
 
   
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На ху сербские холопы России ! Не верь холопам сербским
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На ху сербские холопы России ! Не верь холопам сербским
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отпустите пацанов с торнадо , они ГЕРОИ.
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