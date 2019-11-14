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 Политика Украины
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 ВАКС продлил арест Гримчаку на два месяца, его помощнику - на месяц

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба ВАКС.

13 ноября следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил на два месяца срок содержания под стражей для Гримчака.

Ему также определен залог в размере 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, который составляет 5 миллионов 999 тысяч 283 гривни. Этот объем был определен судами при избрании меры пресечения ранее.

Кроме того, его помощнику, которого следствие считает соучастником уголовного производства, также продлили содержание под стражей на 30 дней. Залог для него составляет 2082 прожиточных минимума для трудоспособных лиц, который составляет 3 миллиона 999 тысяч 522 гривны.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака.

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ВАКС продлил арест Гримчаку на два месяца, его помощнику - на месяц 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159743
 
 
 Топ комментарии
 
І жодного петіного прихильника в коментарях.. Принишкли, як миші..
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Петя так и не нашел 8 млн для своей лучшей собачки. Зато 90 млн для дубневича быстро нашлись. А Луценко, его лепший друг, вообще на него забил.
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Народ воодушевился и возликовал: начали выполнять обещание сажать больших воров Рябошапка с дипломом университета Соломона и самоучка Баканов : Гримчак и его помощник требовали взятку в $1,1 млн, их задержали "на горячем" - СБУ. Но снова как и со свинарчугейтом вся суета за деньги бюджета ушла в большой пук: Гримчака подозревают в злоупотреблении влиянием (!)./ А $1,1 млн куда то делся.
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І жодного петіного прихильника в коментарях.. Принишкли, як миші..
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Петя так и не нашел 8 млн для своей лучшей собачки. Зато 90 млн для дубневича быстро нашлись. А Луценко, его лепший друг, вообще на него забил.
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да знают они- есть у грымчака бабло и если не платит, значит не хочет
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свиногнида грымчак был активным участником банды " винницкий вальцманат" и был пойман на мыролюбном реформизме?
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Интересно ему пострелять еще не перехотелось? ВАКС продлил арест Гримчаку на два месяца, его помощнику - на месяц - Цензор.НЕТ 7639
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Народ воодушевился и возликовал: начали выполнять обещание сажать больших воров Рябошапка с дипломом университета Соломона и самоучка Баканов : Гримчак и его помощник требовали взятку в $1,1 млн, их задержали "на горячем" - СБУ. Но снова как и со свинарчугейтом вся суета за деньги бюджета ушла в большой пук: Гримчака подозревают в злоупотреблении влиянием (!)./ А $1,1 млн куда то делся.
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А че за него подельники залог не вносят? Вроде небольшой. Кто-нибудь знает?
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все сами за себя вносят залог, называя это- друзья дали, чтоб вопросов не было, а это особо жадный чмошник
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Видать , " слабое звено " , - просто тявкал в поддержку на всех телеканалах , а реальных махинаций не знал . И за его " делишки " никто заступиться не захотел . Особенно жлоб петя ( если ему ничего не грозит ) .
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лугандонские троли гадят в коментах, а компенсацию по решению европейского суда нам платить, после того как вся подстава рассыплется.
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А как за Петю вышиванку рвал на пузе и так кинули..
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