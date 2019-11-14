 ГПУ о задержании гражданского мужа нардепа Скороход: Алякин пытался избежать экстрадиции в РФ, обманув Госмиграцию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"В четвергом, 14 Ноября 2019, Национальная полиция задержала гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Вопрос об экстрадиционном аресте решается в судебном порядке. Экстрадиционную проверку проводит прокуратура г. Киева, по ее результатам будет сделан вывод об отсутствии или наличии обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче", - отметили в ГПУ, добавив, что ранее Алякин пытался избежать экстрадиции путем оформления гражданства Украины путем предоставления миграционной службе ложных сведений.

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В пресс-службе сообщили о подробностях предыдущего задержания Алякина и получения им гражданства Украины.

Так, 9 августа 2018 года, указанное лицо уже задерживали на территории Киевской области. В качестве меры пресечения гражданина РФ держали три месяца под стражей с целью экстрадиции до 8 ноября 2018 года, пока Новозаводской районный суд Чернигова не изменил своим решением меру пресечения на домашний арест. В дальнейшем, 3 января 2019 года, домашний арест был отменен в связи с установлением факта принадлежности к гражданству Украины. Однако, решение о приобретении гражданства было дважды отменено миграционной службой путем предоставления при его оформлении ложных сведений и поддельных документов. Указанное лицо обжаловала решение об отмене гражданства в судебном порядке. 7 ноября 2019 Шестым апелляционным административным судом в удовлетворении исковых требований истца отказано.

"11 ноября 2019 розыск правонарушителя восстановлено, в результате чего он был задержан", - добавили в пресс-службе.

Ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".