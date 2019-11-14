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 ГПУ о задержании гражданского мужа нардепа Скороход: Алякин пытался избежать экстрадиции в РФ, обманув Госмиграцию

Генерльная прокуратура Украины прокомментировала задержание гражданского мужа нардепа от "Слуги народа" Анны Скороход, предпринимателя Алексея Алякина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ

"В четвергом, 14 Ноября 2019, Национальная полиция задержала гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Вопрос об экстрадиционном аресте решается в судебном порядке. Экстрадиционную проверку проводит прокуратура г. Киева, по ее результатам будет сделан вывод об отсутствии или наличии обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче", - отметили в ГПУ, добавив, что ранее Алякин пытался избежать экстрадиции путем оформления гражданства Украины путем предоставления миграционной службе ложных сведений.

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В пресс-службе сообщили о подробностях предыдущего задержания Алякина и получения им гражданства Украины.

Так, 9 августа 2018 года, указанное лицо уже задерживали на территории Киевской области. В качестве меры пресечения гражданина РФ держали три месяца под стражей с целью экстрадиции до 8 ноября 2018 года, пока Новозаводской районный суд Чернигова не изменил своим решением меру пресечения на домашний арест. В дальнейшем, 3 января 2019 года, домашний арест был отменен в связи с установлением факта принадлежности к гражданству Украины. Однако, решение о приобретении гражданства было дважды отменено миграционной службой путем предоставления при его оформлении ложных сведений и поддельных документов. Указанное лицо обжаловала решение об отмене гражданства в судебном порядке. 7 ноября 2019 Шестым апелляционным административным судом в удовлетворении исковых требований истца отказано.

"11 ноября 2019 розыск правонарушителя восстановлено, в результате чего он был задержан", - добавили в пресс-службе.

Ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

Источник: https://censor.net.ua/n3159742
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто, Аляскін лохонув кацапів на єврики і Зеленський хоче видати його ФСБ?
Афігєть.
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Спроси у сыньоносого, зачем он хлопотал за украинское гражданство суке православной новинскому. Тут та же история
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так за суку православную подписывался свиновальц, еще при пенькобежце. и получил он паспорт т.к. был один нарот с винницким мыролюбцем.
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Гроші хай віддасть, махінатор куєв. Він і так віддасть поки буде сидіти в СІЗО 15 років.
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в Украине пусть оставит бабло та получит вид на жительство. Все просто.
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В Україні він буде далі мутити махінації та афери, він нам накуй такий не потрібен,тут своїх махінаторів повно! Забрати кошти і обміняти на наших полонених!
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Єгорцю, ти почав приймати ліки, ти нарешті щось адекватне написав.
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стоп !сч. его выдадут россии . а деньги застройщиков поделят . ну и как часто бывает , пострадает кто ? просто подумайте . мне пох. эта мадам , она я думаю лоббировала интересы своего мужа , но дело не в том , кабы последними не оказались пересічні українці .
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Його не просто видадуть росії, а обміняють на наших полоенних, це по-перше. Він в Україну приїхав не переховуватись а продовжувати мутити схеми і заробляти гроші! Ця кацапська овца купила для своєї дружини місце в парламенті і вирішила на цьому будувати бізнес! Правильно було б його повісити, але його можна обміняти на полонених!
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я думаю що його арештували щоб налякать остальних слуг,для голосування за антинародний бюджет,і ми зостались крайніми,а коли біороботи депутати в другому читиані дозволять дерибан землі іноземцям, ми будем послідні без своєї землі.
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садить с конфискацией -- а таких нардепов нахрен с пляжа
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Годувати його ще 15 років? Навіщо? Обмін на полонених!
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А в твоїй Раші його навіщо годувати? І не бреши що його будуть міняти на полонених. Екстрадиція відбувається на підставі міждержавних договорів і жодного відношення до полонених, а точніше заручників захоплених терористичною державою не має !
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ущербні , але свої , я про їхніх виборців , треба спасати.
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не надо их спасать. Пусть отвечают за свой выбор.
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понимаешь , пострадают все ((( и те кто был против этого дерьма
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Иноверцы залезшие во власть за счёт ****@лава украинцев сериалом сказали "Мы вам продаём вашу же землю". По-моему пора готовить ружья и паяльные лампы и поджарить свиней.
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І що? ***** вже заявив що не допустить антиконституційного перевороту в Україні. ВР у нас тепер повністю легітимна, недарма Слуги Кремля чекали.. Ні. Тепер ця влада до кінця.
України.
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та ну ? хоча не девує.але маючи попередній опит , головне не випустити пы... в ростов.
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Не надо так пессимистично- при барыге соевом- да было бы плохо вот его народ и прогнал
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за какие дела этому беглому удмурту дали еще и наше гражданство?

почему это гавно лезет в Украину?
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Спроси у сыньоносого, зачем он хлопотал за украинское гражданство суке православной новинскому. Тут та же история
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Это к барыге мародеру - он дал гражданство )
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интересно, если бы скво г-на Алякина была посговорчивее и голосовала "по понятиям сн", то наши правоохранительные органы были также принципиальны?
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Навряд, як суд міг знати 7-го листопада як вона проголосує 13-го?
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А где новинский? Обманутая Госмиграция не подскажет случайно?
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так за суку православную подписывался свиновальц, еще при пенькобежце. и получил он паспорт т.к. был один нарот с винницким мыролюбцем.
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Ну, свінозєльц теж не проти Новінсково.
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Тобто, Аляскін лохонув кацапів на єврики і Зеленський хоче видати його ФСБ?
Афігєть.
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Тобто кавказцы воевали на стороне Украины, а сыньоносое чмо их депортировал к *****.
Ахринеть！
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Ти про отого наркодилера Тумгоєва?- Доказів що він воював він так і не надав, два роки просидів в Києві.
До речі, ознайомся.
;Чеченцы-"ФСБшники"

ГПУ о задержании гражданского мужа нардепа Скороход: Алякин пытался избежать экстрадиции в РФ, обманув Госмиграцию - Цензор.НЕТ 5805

https://www.kavkazr.com/a/chechentsy-fsbshniki/28301939.html
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цікаво чому зеленський бере від пороха тільки капосні поступки.
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Так давайте всех рос.заключенных себе заберем, там есть не просто те кто "кацапів на єврики", а те кто убивали кацапив или насиловали кацапских женщин.
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Экстрадиция в РФ? Серьезно? Только вчера шизик Потураев визжал о какой-то войне с Путиным.
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Він такого не казав, він казав що Ягода, Єжов, Берія кати, що неправда?
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1. Ну да, согласен, он визжал о другом. Он, наоборот, хотел как в России. Но о войне с Россией тот же Зеленский часто говорит.
2. Названные вами люди еще в далеком 1956 году были признаны в СССР преступниками. Тот же Берия казнен.
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Да ладно, а де почитати про суд над ним і вирок, його просто вбили його поплічники. А про війну.., а як навзвати коли збройні сили іншої країни на території України вбивають українців, давайте свою назву.
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цікаво після продажу землі іноземцям чию землю будуть захищать наші воїни і яка їхня подальша доля,і наша також.
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Цікаво, а якщо США запросить екстрадицію Коломойського, генпрокуратура затримає його? Питання риторичне.
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Ні. Швидше Україна оголосить війну США.
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Рябая Шапка уже сказал: своих, мол, не выдаём. Вот.
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Интересно при сралине кого то экстрадировали в Германию. Например если кто то на Гитлера покушался........
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Був такий "філософський пароплав", при Сталіні з Леніним в основному з СРСР висилали мізки.
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Так получается что пришли твари еще хуже пороха, она действительно выступала ,идет планомерная сдача Украины, беня проговорился ,значит они все таки у него на кукане.
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Это для умных людей было очевидно с самого начала!
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Скороход, котор не нажала зеленую кнопочку за преступный земельный закон, на следующий день её мужа арестовали по запросу Кацапии за махинации (фин. диверсии в рашке) в 2017г. и готовят гражданина Украины к экстрадиции в страну с которой уже шесть лет война.
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КАКОГО ,,гражданина"?????? ТОГО КОТОРОМУ СУД ДВАЖДЫ ОТКАЗАЛ В ГРАЖДАНСТВЕ??????? 😂😅😂
ПОМНЮ СЫВОЧОЛЫЙ ПЭРЗЫДЕНТ ЗА ПОДОБНЫЕ ВЕЩИ УЖЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЖЕ РЕШЕНИЯ СУДА МЕШОК НА ГОЛОВУ И ЛИЧНЫМ САМОЛЁТОМ ВЫВОЗИЛ С УКРАИНЫ. 😂😅😂
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Гражданина кацапии даже мародерско-соевый суд послал нахер несколько лет назад-еще при Лолите )
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Интересно , чем думала эта дура депутатша , когда заявляла с трибуны ВР о преследовании её мужа , потому что она не голосует ?
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Тобто ми воюємо з Росією і маємо з нею договір про екстрадицію?..Тоді давайте видамо їй назад Сєнцова,мрряків,Савченко і заодно всю зелепушну команду з Зєльою на чолі...
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БОЛЬШЕ ТОГО ИМЕЕМ ОТКРЫТУЮ ГРАНИЦУ ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ АГРЕССОР ШАСТАЕТ ТУДА СЮДА, А ,,УКРЗАЛИЗНЫЦЯ" КРИЧИТ ЧТО НИКОГДА НЕЗАКРОЕТ ПОЕЗДА К АГРЕССОРУ. ИМЕЕМ НАРАСТАЮЩУЮ ТОРГОВЛЮ С АГРЕССОРОМ, НУ И ТАК ДАЛЕЕ.
А ТЫ ТОЛЬКО ПРОСНУЛСЯ??????? ШО ВСЕ ПЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ НА ПЕЧИ СПАЛ??????? ОХ И КРЕПКИЙ У ТЕБЯ СОН. 😂😅😂
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И КСТАТИ НЕТ ТАКОЙ СТРАНЫ росия. ДА ЕЩЁ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ. ЗАБУДЬ. 😂😅😂
ЕСТЬ рф. ВОТ И НАЗЫВАЙ ЕЁ ПРАВИЛЬНО. НИЧЕГО НЕВЫДУМЫВАЯ.
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Ви або від народження ідіоти , а совок-ватнік і ідіот це синоніми , або тяжко хворі ! Як взагалі можу прийти в дурнувату башку словосполучення "Екстрадиція в роSSію" ? Тим більше , я впевнений , що ніхто з цих "суддів-радників" нічого про цього чоловіка не знають . Едине , що я запитав би в цієї дами - а якого х..а ти полізла в ці "слуги уродів" ? Наче не схожа на ідіотку - "денжат решила срубить по-лёгкому?" .
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Насправді, якщо Алякін дійсно затриманий за те що Скороход не голосувала за закон про пограбування Української Землі, це страшна річ! Можна тільки уявити до якого террору дійдуть ці ублюдки, коли остаточно укріпляться при владі.
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Жиди рулюють за принципом Макіавеллі "Своїм можна все - решті Закон " .
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