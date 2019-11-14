 Решение Бундестага ничего не меняет в "газовых" правилах ЕС, - министр экономики и энергетики ФРГ Альтмайер

Об этом заявил федеральный министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В своем законопроекте Федеральное правительство предложило имплементацию европейской Директивы 1:1. Поправка, внесенная правящей коалицией на прошлой неделе, ничего не меняет. Речь идет лишь редакционную смену", - уверяет министр.

Таким образом, по его словам, Германия, с одной стороны, поддерживает баланс между интересами своего энергообеспечения через трубопроводы для импорта газа и с другой, необходимой защитой потребителей и конкурентоспособности.

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С этим законом, заявляет Альтмайер, реализуется европейский компромисс, над которым Германия вместе с Францией, Европейской Комиссией и другими государствами-членами мощно поработали в феврале этого года. Он четко определит, как ФРГ будет в будущем иметь дело с правилами своего внутреннего рынка, когда речь пойдет о газопроводах из третьих стран за пределами ЕС и в международных водах. В будущем также будут применяться правила разграничения собственности, доступа третьих организаций, регулирования цен и прозрачности, если газопроводы проходят на территории и в прибрежных водах государств-членов.

Окончательное утверждение изменений в законодательство Бундесратом (представительством федеральных земель) ожидается 29 ноября.

Федеральное министерство экономики исходит из того, что законодательный процесс сейчас будет завершен своевременно и закон, возможно, вступит в силу еще в этом году.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 ноября Бундестаг принял поправки к директиве Евросоюза относительно "Северного потока-2".

Кабинет министров Украины приветствовал решение Бундестага. Из обновленного газового законодательства убрали проблемные нормы, которые давали Германии возможность вывести из-под его действия "Северный поток-2".