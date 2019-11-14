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 Решение Бундестага ничего не меняет в "газовых" правилах ЕС, - министр экономики и энергетики ФРГ Альтмайер

Германия поддерживает баланс между интересами своего энергообеспечения с одной стороны и необходимой защитой потребителей и конкурентоспособности - с другой.

Об этом заявил федеральный министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В своем законопроекте Федеральное правительство предложило имплементацию европейской Директивы 1:1. Поправка, внесенная правящей коалицией на прошлой неделе, ничего не меняет. Речь идет лишь редакционную смену", - уверяет министр.

Таким образом, по его словам, Германия, с одной стороны, поддерживает баланс между интересами своего энергообеспечения через трубопроводы для импорта газа и с другой, необходимой защитой потребителей и конкурентоспособности.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский и Туск обсудили вопросы энергобезопасности в Европе и строительство "Северного потока-2", - ОП

С этим законом, заявляет Альтмайер, реализуется европейский компромисс, над которым Германия вместе с Францией, Европейской Комиссией и другими государствами-членами мощно поработали в феврале этого года. Он четко определит, как ФРГ будет в будущем иметь дело с правилами своего внутреннего рынка, когда речь пойдет о газопроводах из третьих стран за пределами ЕС и в международных водах. В будущем также будут применяться правила разграничения собственности, доступа третьих организаций, регулирования цен и прозрачности, если газопроводы проходят на территории и в прибрежных водах государств-членов.

Окончательное утверждение изменений в законодательство Бундесратом (представительством федеральных земель) ожидается 29 ноября.

Федеральное министерство экономики исходит из того, что законодательный процесс сейчас будет завершен своевременно и закон, возможно, вступит в силу еще в этом году.

Также на Цензор.НЕТ: Немецкий бундестаг принял поправки к директиве Евросоюза относительно "Северного потока-2"

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 ноября Бундестаг принял поправки к директиве Евросоюза относительно "Северного потока-2".

Кабинет министров Украины приветствовал решение Бундестага. Из обновленного газового законодательства убрали проблемные нормы, которые давали Германии возможность вывести из-под его действия "Северный поток-2".

Источник: https://censor.net.ua/n3159740
 
 
 Топ комментарии
 
Вывели СП-2 из подчинения энергопакетов ЕС и это ничего не меняет? А с чем, если не секрет, кадмин приветствовал решения Бундестага?
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Мне кажется, им надо было как-то отреагировать.... В отсутствии чего-то содержательного, решили просто поприветствовать! Решение Бундестага ничего не меняет в "газовых" правилах ЕС, - министр экономики и энергетики ФРГ Альтмайер - Цензор.НЕТ 4929
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Конечно решение бундестага не влияет на законы ЕС.
Вывели СП2 из под этих законов и усе
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Вывели СП-2 из подчинения энергопакетов ЕС и это ничего не меняет? А с чем, если не секрет, кадмин приветствовал решения Бундестага?
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Мне кажется, им надо было как-то отреагировать.... В отсутствии чего-то содержательного, решили просто поприветствовать!
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а разве можно немцев за это осуждать? ведь по большому счету они Украине ничего не должны, СП-2 им выгоден, ничего личного-просто бизнес
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Германия под себя делает исключения из правил. Зато Нафтогаз все сделал как Германия сказала Разделил компанию - добыча и транзит разные компании.
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ну естественно Германия будет делать как ей выгодно, а не другим. Тебя это удивляет?
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Нет, нe удивляет все страны так делают, но есть исключение - Украина
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Разводила не хуже Скабеевой и Мусейчук!
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Конечно решение бундестага не влияет на законы ЕС.
Вывели СП2 из под этих законов и усе
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Кабинет министров Украины приветствовал решение Бундестага. Чему так обрадовался премьер-министр Алексей Гончарук? Рішення Бундестагу нічого не змінює в "газових" правилах ЄС, - міністр економіки і енергетики ФРН Альтмаєр - Цензор.НЕТ 8272 закон приняли но для Норд Стрим Германия сделала исключение.
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Для кого его слова? Если не меняет, то для чего принимали?
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Ну що тут скажеш...Можна привітати рішення,а можна похвалитись,що на відміну від нас у них в уряді немає жодного дебіла...
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