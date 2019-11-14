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 Освобожденный в Польше ветеран Мазур (Тополя) вернулся к работе в Офисе омбудсмена

Активист и ветеран АТО Игорь Мазур вернулся к работе в Офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Об этом на фейсбуке сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Наш сотрудник Игорь Мазур уже приступил к работе. Быстрое возвращение нашего гражданина домой стало возможным благодаря профессиональной и слаженной работе соответствующих министерств и ведомств. В частности, работе Украинского бюро Интерпола", - отметила Денисова.

Она также добавила, что по поручению Арсена Авакова еще вечером в день задержания был направлен пакет документов, прямо свидетельствовавших о злоупотреблении РФ своим правом обращения в Интерпол.

Кроме того, омбудсмен поблагодарила всех, кто был вовлечен в процесс освобождения и возвращения Игоря Мазура.

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Напомним, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур (Тополя) был задержан в субботу, 9 ноября, на пограничном пункте Дорогуск в Польше. В эту страну он отправился по приглашению польского вице-маршалка для участия в конференции.

10 ноября Мазура передали на поруки украинскому консулу в Люблине.

13 ноября он вернулся в Украину. 

Источник: https://censor.net.ua/n3159737
 
 
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а при пэтьке давил бы нары в лефортово, как многие экстрадированые
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Кури "пєцьку" у свого путіна . Ти дивись , як швидко лєфортовці прискакали ! При Порошенку поляки НІКОГО не затримували ! А звільняти Мазура з зебанди ніхто не допомагав . А тобі треба "к єдіномишлєнікам" , до шарія .
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Ваш бацька - одно із самих дебільних шоу , зразу після ху..а . І можеш писати на рідній мові , українці білорусів розуміють . А полякам респект - кацапи гівна нажралися замість громадянина України . Слава Україні !
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СЛАВА УКРАЇНІ ! Хоча б одна радісна новина під час зе нашестя . Отак у всьому треба - коли всі разом , ні параша , ні зебанда не знищать країну !
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А сколько дерьма успели из себя выдавить расеяне и даунбасские сепары, когда его задержали!
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