 "Если мы хотим, чтобы здесь стояли олигархи даже не с мешками, а с мешочками долларов, то можно и уменьшить", - Потураев о зарплате нардепов в смете Рады на 2020 год

"За" проголосовали 272 народных депутата, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев рассказал журналистам в кулуарах парламента, что принятая смета не предусматривает уменьшение зарплат народных депутатов.

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"Расходы уменьшаются на центральные органы власти, но зарплаты не видим куда менять, потому что будет сплошная коррупция", - сказал Потураев.

"Если мы хотим, чтобы здесь стояли олигархи даже не с мешками, а с мешочками долларов, то можно и уменьшить ... Я считаю, что да, заработная плата пока, если сравнивать с минимальными пенсиями, чуть больше тысячи долларов, высока, но она достаточна для того, чтобы люди более-менее не подвергались коррупционным соблазнам", - добавил Потураев.