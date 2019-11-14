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 Политика Украины
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Все про:ВР (23989) депутат (2772) зарплата (1923) Потураев (25)

 "Если мы хотим, чтобы здесь стояли олигархи даже не с мешками, а с мешочками долларов, то можно и уменьшить", - Потураев о зарплате нардепов в смете Рады на 2020 год

Верховная Рада поддержала проект постановления о смете Верховной Рады на 2020 год.

"За" проголосовали 272 народных депутата, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев рассказал журналистам в кулуарах парламента, что принятая смета не предусматривает уменьшение зарплат народных депутатов.

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"Расходы уменьшаются на центральные органы власти, но зарплаты не видим куда менять, потому что будет сплошная коррупция", - сказал Потураев.

"Если мы хотим, чтобы здесь стояли олигархи даже не с мешками, а с мешочками долларов, то можно и уменьшить ... Я считаю, что да, заработная плата пока, если сравнивать с минимальными пенсиями, чуть больше тысячи долларов, высока, но она достаточна для того, чтобы люди более-менее не подвергались коррупционным соблазнам", - добавил Потураев.

Источник: https://censor.net.ua/n3159736
 
 
 Топ комментарии
 
Не, ну не лохам же повышать, они на ближайшие 5 лет свое дело сделали.
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Заднеприводный самокатчик Гончарук о Госбюджете-2020: Победа! Уже в ближайшее время жизнь каждого украинца станет комфортнее

"Если мы хотим, чтобы здесь стояли олигархи даже не с мешками, а с мешочками долларов, то можно и уменьшить", - Потураев о зарплате нардепов в смете Рады на 2020 год - Цензор.НЕТ 3722
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Т.е. если у депутата зарплата будет 500 баксов, то он не откажется от взятки 100 тыс., а если 1000 баков, то с легкостью откажется?!
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Заднеприводный самокатчик Гончарук о Госбюджете-2020: Победа! Уже в ближайшее время жизнь каждого украинца станет комфортнее

"Если мы хотим, чтобы здесь стояли олигархи даже не с мешками, а с мешочками долларов, то можно и уменьшить", - Потураев о зарплате нардепов в смете Рады на 2020 год - Цензор.НЕТ 3722
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Зарплата депутата в 100 тис. грн на місяць це забагато! Ці гроші абсолютно не гарантують чесності депутатів, як ми бачимо по останнім скликанням, то навіщо платити такі страшні гроші? Дві середні зарплати по Україні це нормальна зарплата для депутата!
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да их ублюдков в кандалах в полосатой робе и номерным обозхначением в Раду надо как на 9 кругов АДА... чтобы хлеб сухарик плешневевший лет 20.... да кружка воды с болота без всякой очистки...
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Не, ну не лохам же повышать, они на ближайшие 5 лет свое дело сделали.
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...кошерные подонки пришли на сто лет. Их время от времени по истории режут. Но народец очень плодовитый.
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Сложно рассуждать на эту тему.... Но какая должна быть з/п депутата в самой бедной европейской стране?
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В РФ, насколько я знаю, порядка 10 000 $, с различными надбавками....
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Её нужно привязать к прожиточному минимуму - тогда депутаты будут иметь стимул к его повышению. А то, что говорит этот зебил - дурня, если будут мешки и мешочки наш доблестный Труба их накроет, если нет - то под 10% могу настучать и я. "Если мы хотим, чтобы здесь стояли олигархи даже не с мешками, а с мешочками долларов, то можно и уменьшить", - Потураев о зарплате нардепов в смете Рады на 2020 год - Цензор.НЕТ 1648
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Ну хорошо.... А в какой пропорции к прожиточному минимуму - 1:10, 1:100, 1:1000.....?
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Ежели назвался слугой народа(о всех деПутанах
абсолютно!), так как на зону- 5лет под охраной!
РаботАйте, выжившие получат полностью зарплату а не ЗРЯплату! Нююю, передачки мона..цуть -цуть..
🤗
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талон на расстрел или Гильотину вот и вся зарплата ЗА ИДЕЮ ДОЛЖНЫ И ОБЯЗАНЫ И ДАРОМ... считать что мы народ им большое уважение проявили... поручив идти в Раду...
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ВРАНЬЕ!
Вон, для примера возьмем кацапа Миллера:
зарплата у него 18 млн долларов в год, плюс премии, плюс надбавки.
И что?
Все равно он ложечки серебранные ВОРУЕТ!
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Кому он это впаривает? Да вам хоть десять тысяч баксов в месяц плати,а все равно будете брать. И не из мешочков,а с банковских счетов,куда олигархи предварительно скинут нал.
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Что путного сделал этот *****--л для страны. Эта тварь переработала во всех правительствах,заткнул бы свой рот.
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Т.е. если у депутата зарплата будет 500 баксов, то он не откажется от взятки 100 тыс., а если 1000 баков, то с легкостью откажется?!
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Среднестатистический депутат на одних взятках зарабатывает 3-5млн. долларов за свою каденцию. 100тыс. у.е. ето смешные тарифы не покроют даже предвыборную кампанию.
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Требуем РЕФЕРЕНДУМ по зарплатам депутатов!
Или у нас не зе-народовластие?

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а сколько этим идиотам сейчас платят за стадное одновременное нажатие на зелёную кнопку? а сколько в 20 будут платить?
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Он признает, что "новые и честные" за взятку продадут всё и вся?... "Если мы хотим, чтобы здесь стояли олигархи даже не с мешками, а с мешочками долларов, то можно и уменьшить", - Потураев о зарплате нардепов в смете Рады на 2020 год - Цензор.НЕТ 8784 Это победа... "Если мы хотим, чтобы здесь стояли олигархи даже не с мешками, а с мешочками долларов, то можно и уменьшить", - Потураев о зарплате нардепов в смете Рады на 2020 год - Цензор.НЕТ 6028
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CommanderX‏ @CommanderAntiZe 36 мин.36 минут назад

"Если мы хотим, чтобы здесь стояли олигархи даже не с мешками, а с мешочками долларов, то можно и уменьшить", - Потураев о зарплате нардепов в смете Рады на 2020 год - Цензор.НЕТ 8072

С сегодняшнего дня,за всеми контрабандными схемами на Львовской таможне стоит лично Нефедов. Вы хоть обосритесь со своими расследованиями о том, как тащили на начальника Львовской тасожни схемщика и взяточника Владимира Цабака,но сегодня Нефьодов взял да и подписал его назначение.


"Если мы хотим, чтобы здесь стояли олигархи даже не с мешками, а с мешочками долларов, то можно и уменьшить", - Потураев о зарплате нардепов в смете Рады на 2020 год - Цензор.НЕТ 3304
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Тяжело в волчьей стае найти овцу, даже в волчьей шкуре.
Аппетит он такой - только растет. А память, в отличии от аппетита, становится все короче и короче. Пока совсем не исчезнет, придавленная аппетитом.
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Я так полагаю, он тоже любит скорость...
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Сейчас стоят с мешками, если урезать чуток, то будут стоятт с мешочками. Но соять и покупать депутатов, будут всегда ! 😜
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А как же самая честная партия? А как же "слуги народа"? А как же побороли коррупцию? Так я вам открою секрет: на всякую зарплату в 100000 гривен найдётся взятка в 100000 баксов! И вот уже честность депутата превращяется в тыкву!
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Люди имеющие нищенские зарплаты тоже подвержены соблазну повторить 1917 г., отнять и поделить так, что 1000$ должна зарплата быть средняя по Украине, чтоб не было соблазна повторить историческую ошибку.
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Щось цей дядько не того...Мені здається що корупція нікуди і не дівалася, тільки мінялася стара на нову.
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В свій час суддям умножили зарплату в рази. І ШО? Перестали брати, -ще гірше стало! Треба щоб ДЕПУТАТИ були ОБОВЯЗКОВО ідейні, патріоти, не відривалися від трудового народу! А то там заробітчани!? Он Норвегія, Дапнія......
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Они идейные борцы за денежные знаки...куда уж дальше?... "Если мы хотим, чтобы здесь стояли олигархи даже не с мешками, а с мешочками долларов, то можно и уменьшить", - Потураев о зарплате нардепов в смете Рады на 2020 год - Цензор.НЕТ 7529
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То есть этот депутат признал, что они (депутаты) берут и будут брать взятки от олигархов?
А 73% верили, что грядут новые времена "Если мы хотим, чтобы здесь стояли олигархи даже не с мешками, а с мешочками долларов, то можно и уменьшить", - Потураев о зарплате нардепов в смете Рады на 2020 год - Цензор.НЕТ 6935
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чувак публично заявил, что все слуги обычные продажные шкуры...)))
за МЕШОЧЕК зелени продадутся влет))))))))))))
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На самом деле существующая и даже повышенная в несколько раз зарплата депутатов не гарантирует что они будут работать за взятки олигархов. Потому как взятки олигархов на порядки выше всей зарплаты депутатов заработанной за 5 лет депутатства. Решение проблемы ето только уменьшать количество депутатов в 2 раза и ужесточение наказания за взятки вплоть до уголовной ответственности и пожизненного запрета на занимание государственных должностей и за не выполнение своих депутатских обязанностей и обещаний перед народом.
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Тисячу дол зп депутата це як кота в форелевому господарстві хлібом черствим кормити. Треба бути реалістами.
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Лохорат, если не хотите, чтоб олигархи предлагали мерседесы президенту, забудьте об этой заманухе
"Если мы хотим, чтобы здесь стояли олигархи даже не с мешками, а с мешочками долларов, то можно и уменьшить", - Потураев о зарплате нардепов в смете Рады на 2020 год - Цензор.НЕТ 894

Зе будет ездить в Мерседесе Коломойского.
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А наказывать не пробовали тех кто предлагает деньги и тот кто их берёт?
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Он Дубінський брехоміром перевірявся. Брехомір тепер на пенсії по інвалідності.
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Рішення є - не зарплати піднімати депутатам, а реально саджати і не ******* про слуг народних
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Якщо депутату приносять у валізах 10-20-50-100тис. доларів, то тут все залежить не від розміру зарплати, а від совісті і страху перед покаранням. Суддям зп підвищили, а однак беруть. Пряник не допомагає.
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