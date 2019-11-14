 "Если мы хотим, чтобы здесь стояли олигархи даже не с мешками, а с мешочками долларов, то можно и уменьшить", - Потураев о зарплате нардепов в смете Рады на 2020 год

"За" проголосовали 272 народных депутата, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев рассказал журналистам в кулуарах парламента, что принятая смета не предусматривает уменьшение зарплат народных депутатов.
"Расходы уменьшаются на центральные органы власти, но зарплаты не видим куда менять, потому что будет сплошная коррупция", - сказал Потураев.
"Если мы хотим, чтобы здесь стояли олигархи даже не с мешками, а с мешочками долларов, то можно и уменьшить ... Я считаю, что да, заработная плата пока, если сравнивать с минимальными пенсиями, чуть больше тысячи долларов, высока, но она достаточна для того, чтобы люди более-менее не подвергались коррупционным соблазнам", - добавил Потураев.
абсолютно!), так как на зону- 5лет под охраной!
РаботАйте, выжившие получат полностью зарплату а не ЗРЯплату! Нююю, передачки мона..цуть -цуть..
🤗
😁
Вон, для примера возьмем кацапа Миллера:
зарплата у него 18 млн долларов в год, плюс премии, плюс надбавки.
И что?
Все равно он ложечки серебранные ВОРУЕТ!
🤣🤣🤣
Или у нас не зе-народовластие?
🤗
С сегодняшнего дня,за всеми контрабандными схемами на Львовской таможне стоит лично Нефедов. Вы хоть обосритесь со своими расследованиями о том, как тащили на начальника Львовской тасожни схемщика и взяточника Владимира Цабака,но сегодня Нефьодов взял да и подписал его назначение.
Аппетит он такой - только растет. А память, в отличии от аппетита, становится все короче и короче. Пока совсем не исчезнет, придавленная аппетитом.
А 73% верили, что грядут новые времена
за МЕШОЧЕК зелени продадутся влет))))))))))))
Зе будет ездить в Мерседесе Коломойского.