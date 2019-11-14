 На психосоциальную адаптацию ветеранов в следующем году выделят 246 млн, - Коляда

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, информирует Цензор.НЕТ.

"На этот раз у нас есть с чем работать. Главное достижение - финансирование в полном объеме (более 246 миллионов) программы психосоциальной адаптации. Это - однозначно "победа". Но с этой победы начинается большой путь испытаний", - говорится в сообщении.

Коляда отметила, что программа была составлена в соответствии с запросами местных органов власти.

По ее словам, она знает, что действующая на тот момент система психологической реабилитации - неполноценная и не слишком эффективна.

"Наша команда уже сейчас выходит с новыми стандартами психосоциальной адаптации, мы открываем новые тренинговые центры (в частности в Лесной поляне) и программы. Наша общая задача - чтобы ни одна гривня из этих 246 миллионов ни была потрачена неэффективно", - подчеркнула министр.

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