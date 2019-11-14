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 Политика Украины, Общество
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 На психосоциальную адаптацию ветеранов в следующем году выделят 246 млн, - Коляда

Программа психосоциальной адаптации для ветеранов в следующем году будет профинансирована в полном объеме.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, информирует Цензор.НЕТ.

"На этот раз у нас есть с чем работать. Главное достижение - финансирование в полном объеме (более 246 миллионов) программы психосоциальной адаптации. Это - однозначно "победа". Но с этой победы начинается большой путь испытаний", - говорится в сообщении.

Коляда отметила, что программа была составлена в соответствии с запросами местных органов власти.

По ее словам, она знает, что действующая на тот момент система психологической реабилитации - неполноценная и не слишком эффективна.

"Наша команда уже сейчас выходит с новыми стандартами психосоциальной адаптации, мы открываем новые тренинговые центры (в частности в Лесной поляне) и программы. Наша общая задача - чтобы ни одна гривня из этих 246 миллионов ни была потрачена неэффективно", - подчеркнула министр.

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На психосоциальную адаптацию ветеранов в следующем году выделят 246 млн, - Коляда 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159733
 
 
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А на лечение паразитов-депутатов ярд.Все ровно.
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Хороший психотерапічний ефект мав би психоделічний фільм "Свати на фронті".
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Придумали блин слова - "психосоциальную адаптацию" чтобы еще на ветеранах с откатов поиметь денег - та поделите на всех эту сумму и пусть каждый сам адаптируется а не под вашим "чутким руководством" бегая за каждой копейкой к вам...
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По тысяче гривен на брата? Да какая тут адаптация -бутылка с закуской?
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Я навіть бачив, як ця "адаптація" відбувається. Позаторік у санаторії "Золота Нива" (там регулярно атовців приймають) хотів записатися на масажні процедури. Мені кажуть: "Вам треба пройти психолога". Я кажу: "Ні, мені - на масаж". Кажуть: "Спочатку психолог. Так треба". Думаю: ОК. Заходжу. Сидить бабка в халаті, соває мені листочок. Каже: "Тести". Чи сняться кошмари, чи б'ю дружину, чи бухаю... З п'ять хвилин пройшов тести й пішов на масаж. Це, щоб ви знали, на що витрачаються ці кошти.
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