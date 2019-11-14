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 Политика Украины, Экономика
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 ВАКС арестовал 500 тыс. евро экс-нардепа Онищенко на счету в эстонском банке (обновлено)

Высший антикоррупционный суд арестовал 500 тысяч евро на банковском счете экс-депутата Александра Онищенко в Эстонии.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В среду, 13 ноября, при участии прокурора САП в Антикоррупционном суде состоялось судебное заседание по так называемому "газовому делу" касательно обвинения бывшего народного депутата Украины 7-го созыва и его финансового директора. На заседании прокурор заявил два ходатайства об аресте средств экс-депутата в Эстонский Республике и его счета в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По информации "Левого берега", следствие установило, что 20 сентября 2019 года экс-нардеп Александр Онищенко провел со своего российского счета на счет в эстонском банке 500 тыс. евро. Эти деньги были частью сделки по покупке новой беговой лошади. Эстонские правоохранители заморозили средства на счету Онищенко.

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После этого САП добилась их ареста.

"Суд, учитывая доводы прокурора, удовлетворил указанные ходатайства", - говорится в сообщении САП.

Сам сбежавший из Украины экс-нардеп сообщил, что не понимает о чем идет речь. "Хочу понять, в каком месте они арестовали у меня деньги", - написал он с недоумением.

Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд столицы.

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ВАКС арестовал 500 тыс. евро экс-нардепа Онищенко на счету в эстонском банке 01

ВАКС арестовал 500 тыс. евро экс-нардепа Онищенко на счету в эстонском банке 02

Источник: https://censor.net.ua/n3159729
 
 
 Топ комментарии
 
передайте Онищенко, что он Лох (прим: не путать с "ЯнеЛох").. его надули дважды..)) ВАКС заарештував 500 тис. євро екснардепа Онищенка на рахунку в естонському банку - Цензор.НЕТ 7644
ВАКС заарештував 500 тис. євро екснардепа Онищенка на рахунку в естонському банку - Цензор.НЕТ 2104
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 8 мин.8 минут назад
ВАКС арестовал 500 тыс. евро экс-нардепа Онищенко на счету в эстонском банке - Цензор.НЕТ 2196

У бубочки на Охмадит денег нет. Зато у него бархатистый голос и классные видосики. У зелебобиков мозги и память аквариумной рыбки. Зачем бубочке бесплатно лечить их детей?
У него на собственных детей денег хватает, а идиоты пусть выкручиваются сами.

ВІКТОРІЯ СЮМАР: В БЮДЖЕТІ-2020 ЗРІЗАЛИ КОШТИ НА ОХМАТДИТ

https://eurosolidarity.org/%d0%b2%d1%96%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d1%8f-%d1%81%d1%8e%d0%bc%d0%b0%d1%80-%d0%b2-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d1%96-2020-%d0%b7%d1%80%d1%96%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%88/

ВАКС арестовал 500 тыс. евро экс-нардепа Онищенко на счету в эстонском банке - Цензор.НЕТ 1201
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Пора садить с конфискацией всех єтих уродов -- сколько можно издеваться над Украинским Народом ВАКС арестовал 500 тыс. евро экс-нардепа Онищенко на счету в эстонском банке - Цензор.НЕТ 9069
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А как у вас рожи не трескаются!!!! С-ка надоели!!!!!
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Бедная Эстония. .. В ее банках ВАКС Украины как у себя дома...
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Це політичне переслідування!!!
Ну крав, ну і що. Сам Порошенко скасував кримінальне переслідування за незаконне збагачення.
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коневода обидели))) как же он без денег будет фотомоделей тягать ВАКС заарештував 500 тис. євро екснардепа Онищенка на рахунку в естонському банку - Цензор.НЕТ 6765)))))) пойдет по стопам кивы и в штанах передёрнет затвор)))
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оНищенка уже в Украину кеды наострил, а тут такая бяка
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передайте Онищенко, что он Лох (прим: не путать с "ЯнеЛох").. его надули дважды..)) ВАКС заарештував 500 тис. євро екснардепа Онищенка на рахунку в естонському банку - Цензор.НЕТ 7644
ВАКС заарештував 500 тис. євро екснардепа Онищенка на рахунку в естонському банку - Цензор.НЕТ 2104
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