 ВАКС арестовал 500 тыс. евро экс-нардепа Онищенко на счету в эстонском банке (обновлено)

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В среду, 13 ноября, при участии прокурора САП в Антикоррупционном суде состоялось судебное заседание по так называемому "газовому делу" касательно обвинения бывшего народного депутата Украины 7-го созыва и его финансового директора. На заседании прокурор заявил два ходатайства об аресте средств экс-депутата в Эстонский Республике и его счета в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По информации "Левого берега", следствие установило, что 20 сентября 2019 года экс-нардеп Александр Онищенко провел со своего российского счета на счет в эстонском банке 500 тыс. евро. Эти деньги были частью сделки по покупке новой беговой лошади. Эстонские правоохранители заморозили средства на счету Онищенко.

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После этого САП добилась их ареста.

"Суд, учитывая доводы прокурора, удовлетворил указанные ходатайства", - говорится в сообщении САП.

Сам сбежавший из Украины экс-нардеп сообщил, что не понимает о чем идет речь. "Хочу понять, в каком месте они арестовали у меня деньги", - написал он с недоумением.

Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд столицы.

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