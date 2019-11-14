 Без Украины "российскую проблему" Евросоюз не решит, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил экс-глава МИД Павел Климкин.
"Дональд Туск назвал Россию стратегической проблемой для ЕС, а не стратегическим партнером. Прав на 100%. Но стратегической проблемой Евросоюза является отсутствие общей воли и политической позиции, что и как с Россией делать. А также отсутствие общего понимания, что без Украины стратегическую проблему России не решить", - отметил Климкин.
По его словам, без российской агрессии никакой общей позиции ЕС в отношении России просто не было бы.
"Но мы очень дорого за это заплатили. Хотелось бы, чтобы в Европе это понимали и помнили. Кто умом, кто сердцем, а лучше - вместе", - подытожил Климкин.
Напомним, ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что считает Россию не "стратегическим партнером" Европы, а, напротив, - ее "стратегической проблемой". А без независимой Украины не будет суверенной Европы.
А раніше не доходило??
🤔
Ващето, дураков учить-только портить их!
К Вам енто не относитца...
😁
Я просил пояснить, что раньше до Климкина не доходило. Ну а заодно, что теперь доходит до шута в костюме преза???
😁
Сосклизнул?
😁
Раша не против Украины а против того что бы выпускать ее из под своего влияния и что бы она уходила в европу.
Это что бы тебе было проще понять как родители мстят друг другу посредством детей а дети от этого страдают.
Потому что обьективно раша и евросюз более "взрослые" т.е. субьектные и сами за себя отвечающие особи.
Проблема Украины в географическом положении между двух блоков ( причем это вечная проблемв только раньше были империи).
Это байки кремля про несовместимость стандартов и т.д.
Потому что раше нужна полная зависимость Украины от нее а не какие то там выбрыки с евросоюзом
Участники ТС на тот момент Беларусь и Казахстан в этом соглашении были не субьектами а обьектами потому что оно заключалось между странами обьединенными в ТС и ЕС где Москва была представителем ТС.
Поэтому в планы кремля не входила такая зона Украины ЕС в обход столицы бывшего советского союза.
Как то так...
«Наша идея заключается в том, чтобы начать официальный контакт между ЕС и ЕАЭС как можно быстрее. … Здравый смысл советует нам изучить возможности создания единого экономического пространства в Евразийском регионе, в том числе со странами Восточного партнерства. ... Мы могли бы вести переговоры о создании зоны свободной торговли, охватывающей все заинтересованные cтороны в Евразии», - заявил посол России в ЕС Владимир Чижов.
Кремль не устраивала последовательность.
Ему нужно было что бы сначала Украина вошла в ЕАЭС а потом уже в этой матрешке где Москва главная заключала соглашение с ЕС.
При этом сохранялась бы зависимость Украины от Москвы в первую очередь экономическая.
Это и есть ссср2 лайт версия ссср.
Раша хотела заключить зону свободной торговли с ЕС .
Единственная невыгодность заключалась в том что Украина заключив такое же соглашение самостоятельно (а не в матрешке ЕАЭС как того хотелось кремлю) уходила из под влияния кремля...
Как была Киевская Русь.
Американцы если бы лучше изучали проблемы стран Европы и историю а еще не занимались внцтренними дрязгами должны бы были это поддержать.
Но им не до этого поэтому США проигрывает...
Какие неудачи??? Шо вы всё такую херню мелете, шо ты, шо тот выше... какие неудачи? Шо ***** в Украину влезло??? Или шо зебилы своего пархатого президентом выбрали, и пошел откат? Какие неудачи???
https://ru.krymr.com/a/news-peregovory-v-normandskom-formate-bez-kryma-pristajko/30270921.html
Твари вы
Ты про глубокие обеспокоенности?
Даже когда раша бомбила нашу территорию точками У и авиацией никакой реальной поддержки не было.
Наоборот делали вид что ничего не происходит.
Только когда сбили Боинг пришлось ввести санкции потому что слишком явно врать и закрывать глаза не комильфо было.
В настоящий момент безработный, кажется.
Вот почему у него все так через одно место? Взять тот же томос. Все просто - СЦУ, просят назвать Святейшей церквью Украины в выданном документе! Нет. Петя создает ПЦУ!
Пэтина церковь что ли?
Кого вообще интересует мнение этого пустозвона, который своей "работой" опустил Украину ниже всех европейских плинтусов?
Бутусов, напечатай здесь ещё мнение своей тёщи и мнения своих дальних родственников, може это тоже окажется кому-то интересным...