 Совет Нацбанка переизбрал главой Данилишина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Такое решение принял совет на заседании в Киеве в четверг, сообщается на сайте центробанка.
Заместителем главы Совета избран Василий Фурман.
Совет также утвердил смету административных расходов НБУ.
Как сообщалось, ранее дважды голоса на заседании Совета по вопросу переизбрания его главы распределялись в соотношении 4:4 после того, как совет покинул заместитель главы Тимофей Милованов в связи с назначением министром экономики. Верховная Рада на этой неделе утвердила вместо него членом совета Виталия Шапрана.
По данным агентства "Интерфакс-Украина", в заседании в четверг не участвовал Николай Каленский, который находится под домашним арестом по делу VAB Банка.
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Чого так соромитись ?..
Вчасно переобрали..
а то якщо так далі піде,то кворуму може скоро і не бути...