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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Данилишин (274) Совет НБУ (4)

 Совет Нацбанка переизбрал главой Данилишина

Богдан Данилишин переизбран главой Совета Национального банка Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Такое решение принял совет на заседании в Киеве в четверг, сообщается на сайте центробанка.

Заместителем главы Совета избран Василий Фурман.

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Совет также утвердил смету административных расходов НБУ.

Как сообщалось, ранее дважды голоса на заседании Совета по вопросу переизбрания его главы распределялись в соотношении 4:4 после того, как совет покинул заместитель главы Тимофей Милованов в связи с назначением министром экономики. Верховная Рада на этой неделе утвердила вместо него членом совета Виталия Шапрана.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", в заседании в четверг не участвовал Николай Каленский, который находится под домашним арестом по делу VAB Банка.

Источник: https://censor.net.ua/n3159723
 
 
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Сороса треба було.

Чого так соромитись ?..
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, в засіданні у четвер не брав участі Микола Каленський, який перебуває під домашнім арештом у справі VAB Банку..

Вчасно переобрали..
а то якщо так далі піде,то кворуму може скоро і не бути...
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Професійність Данилишина не заперечиш,але ,здається ,найближчим часом Данилишин у НБУ буде лише виконувати роль "весільного генерала".
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