 Зеленский подписал закон о создании е-системы в сфере строительства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что закон улучшает качество предоставления административных и других услуг в сфере строительства, снижает коррупционные риски при их предоставлении, обеспечивает публичность предоставления таких услуг.

Закон предусматривает создание Единой электронной системы в сфере строительства в составе градостроительного кадастра, который объединит в общем информационном ресурсе все данные о рынке строительства. Информация будет доступна через портал электронной системы.

Закон также позволяет подавать документы в электронной форме для получения всех административных услуг в сфере строительства, а также получать такие услуги в электронной форме.

Оплату админуслуг в области строительства и штрафов за правонарушения можно будет проводить с помощью этой системы.

Кроме того, законом предусматривается сокращение перечня документов, представляемых для получения админуслуг в сфере строительства. Также вводится идентификатор объекта строительства и завершенного объекта, который будет неизменным на протяжении жизненного цикла объекта, а также единый порядок присвоения и изменения адресов объектов недвижимости.

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