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 Политика Украины
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Все про:закон (2678) Зеленский (3644) строительство (1655) электронная система (89)

 Зеленский подписал закон о создании е-системы в сфере строительства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что закон улучшает качество предоставления административных и других услуг в сфере строительства, снижает коррупционные риски при их предоставлении, обеспечивает публичность предоставления таких услуг.

Закон предусматривает создание Единой электронной системы в сфере строительства в составе градостроительного кадастра, который объединит в общем информационном ресурсе все данные о рынке строительства. Информация будет доступна через портал электронной системы.

Закон также позволяет подавать документы в электронной форме для получения всех административных услуг в сфере строительства, а также получать такие услуги в электронной форме.

Оплату админуслуг в области строительства и штрафов за правонарушения можно будет проводить с помощью этой системы.

Кроме того, законом предусматривается сокращение перечня документов, представляемых для получения админуслуг в сфере строительства. Также вводится идентификатор объекта строительства и завершенного объекта, который будет неизменным на протяжении жизненного цикла объекта, а также единый порядок присвоения и изменения адресов объектов недвижимости.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159722
 
 
 Топ комментарии
 
НикоХунта‏ @NikoHunta 14 ч.14 часов назад

Зеленський підписав закон про створення е-системи у сфері будівництва - Цензор.НЕТ 8262

Итак, берем кусок хлеба.
ФОПы мажут кассовыми аппаратами.
Фермеры мажут землей.
Учителя мажут надбавками.
Редутники мажут герусом.
Посыпаем это все тарифами, субсидиями и льготами.
И поливаем струей конца эпохи бідності.
ЗеСендвич готов.
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Теперь судебные иски будут к смартфонам предъявляться.
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следующим законом будет утверждена зе-система в строительстве, и це будет позитивным шагом
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А что там с ГАСКом? Когда прекратят кошмарить строителей и заказчиков?
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А оплачиватть услуги будете е-баллами. Зеленский подписал закон о создании е-системы в сфере строительства - Цензор.НЕТ 6947
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Ну и нах простым гражданам эти е-системы ? Ты решил упростить жизнь застройщикам?!

Не ну так бы сразу и сказал, а то я смотрю все о простом народе думаешь...
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Колись цей період в історії України назвуть ПокиМоніка.
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НикоХунта‏ @NikoHunta 14 ч.14 часов назад

Зеленський підписав закон про створення е-системи у сфері будівництва - Цензор.НЕТ 8262

Итак, берем кусок хлеба.
ФОПы мажут кассовыми аппаратами.
Фермеры мажут землей.
Учителя мажут надбавками.
Редутники мажут герусом.
Посыпаем это все тарифами, субсидиями и льготами.
И поливаем струей конца эпохи бідності.
ЗеСендвич готов.
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Раньше брали за разрешение... Теперь будут брать за внесение в электронный реестр. **** поменялось?
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как-то все сказачно просто)) с деталями и сносками этого закона ознакомятся сами строящиеся на сайте))
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