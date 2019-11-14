 Гончарук о Госбюджете-2020: Победа! Уже в ближайшее время жизнь каждого украинца станет комфортнее

Об этом говорится в сообщении на его телеграм-странице, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы в правительстве уверены, что Бюджет развития и безопасности людей уже в ближайшее время сделает комфортной жизнь каждого украинца: от младенца до человека почтенного возраста", - значил Гончарук.
По его словам, правительство будет делать конкретные шаги для конкретных результатов, а именно: по-настоящему бесплатные роды, лечение инсультов, инфарктов и лечение младенцев в рамках программы медгарантий. Еще больше карет скорой, плюс открытие в каждой области Украины отделений экстренной помощи для уменьшения времени ожидания приезда на вызовы.
Премьер также акцентировал внимание на качественных дорогах по всей стране.
"Перемещение по Украине станет быстрее, комфортнее и самое важное - безопаснее. Так, на следующий год мы заложили рекордную сумму средств на развитие инфраструктуры. Предусмотрено и развитие и поддержку в надлежащем состоянии украинских аэропортов и мостов", - отметил он.
Гончарук подчеркнул создание одного из важных инструментов образования - новой программы "Способная школа для лучших результатов" для повышения качества образования в школах в маленьких городах и селах.
"Мотивация для молодых учителей с 10-летним опытом в виде ежегодной финансовой поддержки - 21 тыс. грн", - написал он.
Напомним, сегодня Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла законопроект №2000 "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".
брехливая зеленая падаль!
ты скоро с зеЛяй и беНяй на ростове будешь!
свічка
@svecha62
Головне ж,не піарити власну армію і церкву,щоб випадково Порошенко в кадр не потрапив!
Іж-ТЕ,не заляпай-ТЕ-ся.
Суспільному урізали бюджет на 300 мільйонів гривень - Суспільне мовлення.
Суспільному зрізали бюджет на 300 мільйонів гривень.
https://stv.detector.media/kontent/movlennya/suspilnomu_urizali_byudzhet_na_300_milyoniv_griven/
Я мінімалку не отримую, мені побоку, але сам факт... Обіцяли ж перед виборами суттєве покращення життя. Де воно? Мінімальна пенсія досі менша 2000 грн!
кстати я ихз не брал и отдавать не намерен
🤣🤣🤣
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту." Жванецкий
🙃
Розкажи детально який рай ми втратили і в яке пекло потрапили. Поясни як правильно мають бути розташовані гівно і обісрана тріска на шкалі твоїх уподобань.
Це ж треба було з 39 кандидатів вибрати ТАКЕ! Це ж скільки серіалів треба було передивитись? У Порошенка багато мінусів, але й багато плюсів. Це просто факт. Він такий, який є. І робив так, як знає і вміє. Але ж в тому була хоч якась логіка і розуміння. А сьогодні то навіть не мінус і навіть не цирк, це вже просто якесь Задзеркалля.
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Ну що, закінчилась епоха боротьби з корупцією. Почалась епоха розкрадання.
Бо децентралізація це і була антикорупція. Гроші на лампочки на вулицях контролював чиновник в Києві, який за відкат відписував їх меру. А стали контролювати громади.
Тепер же цими грошима, знову як і в часи януковича, буде розпоряджатися чиновник в Києві.
Уря!
Під басні про Свинарчука людям впарили ідею про страшенну корупцію в Україні.
Але корупція Свинарчука (яку ще треба довести) це 10 млн гривень.
А гроші громадам по децентралізації це 260 МІЛЬЯРДІВ.
Прийшли нові обличчя Богдана, Рябошапки і Портнова із влади Януковича і половина з цієї суми тепер скасовується, без скасування обов'язків, які мають фінансуватися з місцевих бюджетів.
Ось такий розвод від напьорсточників. Реформу, яку всі без виключення називали найкращою за останні 5 років, скасовують.
За ці 5 років, незважаючи на війну, кожен населений пункт розцвів. А тепер це повернення до старих часів, коли місцеві бюджети будуть виживати, а грошей на заміну лампочок на вулицях не буде.
Зате велосипед Голобородька профінансують.
А-а-а, наверное из за кассовых аппаратов.
А может ....
Германия приняла закон, но для Норд Стрим2 сделала исключение из Закона. Кабинет министров Украины приветствовал решение Бундестага. Чему так обрадовался премьер-министр Алексей Гончарук? Может Захарова с Лавровым подкинули Аргентинского коксу?