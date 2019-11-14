 Гончарук о Госбюджете-2020: Победа! Уже в ближайшее время жизнь каждого украинца станет комфортнее

Об этом говорится в сообщении на его телеграм-странице, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы в правительстве уверены, что Бюджет развития и безопасности людей уже в ближайшее время сделает комфортной жизнь каждого украинца: от младенца до человека почтенного возраста", - значил Гончарук.

По его словам, правительство будет делать конкретные шаги для конкретных результатов, а именно: по-настоящему бесплатные роды, лечение инсультов, инфарктов и лечение младенцев в рамках программы медгарантий. Еще больше карет скорой, плюс открытие в каждой области Украины отделений экстренной помощи для уменьшения времени ожидания приезда на вызовы.

Премьер также акцентировал внимание на качественных дорогах по всей стране.

"Перемещение по Украине станет быстрее, комфортнее и самое важное - безопаснее. Так, на следующий год мы заложили рекордную сумму средств на развитие инфраструктуры. Предусмотрено и развитие и поддержку в надлежащем состоянии украинских аэропортов и мостов", - отметил он.

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Гончарук подчеркнул создание одного из важных инструментов образования - новой программы "Способная школа для лучших результатов" для повышения качества образования в школах в маленьких городах и селах.

"Мотивация для молодых учителей с 10-летним опытом в виде ежегодной финансовой поддержки - 21 тыс. грн", - написал он.

Напомним, сегодня Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла законопроект №2000 "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".



