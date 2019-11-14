 Арахамия анонсировал ротации в комитетах ВР: оттуда уберут людей, которые "много говорят, но ничего не делают"

Об этом журналистам заявил в кулуарах ВР председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Для того, чтобы кого-то в комитете поменять, надо проголосовать в Раде. Но мы хотим еще несколько ротаций в комитетах сделать ... У нас, например, есть люди, которые говорят, что они большие работники, но не посещают вообще заседания комитетов и занимают места. Я считаю, что такие люди, которые много говорят, но немного работают, должны находиться в комитете свободы слова ", - сказал Арахамия.

Депутат предположил, что эти вопросы будут рассматриваться Радой в пятницу, 15 ноября.

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Ранее фракция "Слуга народа" приняла решение переизбрать главу комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко. Журналисты поймали его на переписке с проституткой на заседании ВР. На должность, которую сейчас занимает Яременко, есть 4 претендента.