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 Политика Украины
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Все про:ВР (23989) Кабмин (11346) Гончарук_Алексей (275) Верещук (27)

 Из-за критики деятельности правительства меня могут уволить с должности представителя Кабмина в Раде, - Верещук

Народного депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук могут освободить от обязанностей представителя Кабинета министров в Верховной раде.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом она рассказала в кулуарах парламента.

По ее словам, она от третьих лиц узнала о том, что премьер-министр Алексей Гончарук планирует заменить ее на этой должности. Верещук добавила, что сегодня при участии Гончарука состоится встреча, на которой обсудят вопросы ее увольнения.

Она добавила, что Гончарук планирует уволить ее с должности представителя из-за критики деятельности правительства. В частности, проекта госбюджета, а также свою позицию относительно законопроектов.

"Ну вы же видите, какая моя позиция. Я часто густо критикую позицию и видение Кабмина. Например, по бюджетному формированию. Я всегда говорила, что государственный бюджет должен быть направлен на Украину, на украинца. А мы видим разные приоритеты. К сожалению, наши мнения разнятся. К сожалению, меня не слышат, когда я говорю об этом там, за закрытыми дверями", - заявила Верещук.

В комментарии Цензор.НЕТ Верещук подтвердила возможное увольнение ее с должности представителя Кабинета министров в парламенте.

"Это действительно так. И мы сегодня, если все будет хорошо, встречаемся с премьером и будем обсуждать этот вопрос в целом. Я не думаю, что это связано только с вопросом голосования или не голосование за открытие рынка земли, но тем не менее давно уже назрел разговор. Потому что я, все же, думала, что я публичный политик и имею право на свое мнение. Если нет и мои функции, которые я исполняла на волонтерских началах таким образом не являются нужными, то я, конечно, напишу заявление и буду заниматься дальше своей непосредственной работой с утроенной энергией", - сказала Верещук.

Напомним, Ирину Верещук назначили постоянным представителем Кабинета Министров в парламенте 4 сентября.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я хочу найти людей, которым предлагала взятку Скороход, члены ее комитета говорят, что не получали, - Верещук

Источник: https://censor.net.ua/n3159717
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленскому импичмент, а всех остальных разогнать, после введения "такого рынка". Одним махом будущее страны перечеркнуть. Скоро хлеб будем за границей покупать. А потом снова голодомор.
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Если бы в СН было бы хотя бы 10% таких депутатов, как Верещук и Скороход я бы поддерживала эту партию.
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можно подумать, шо кто-нибуть будет горько плакать, а украина не вынесет такого горя
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Репоед, Украина с большой буквы пишется.
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Если бы в СН было бы хотя бы 10% таких депутатов, как Верещук и Скороход я бы поддерживала эту партию.
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вона мудра, проте не туди "вступила" Через критику діяльності уряду мене можуть звільнити з посади представника Кабміну в Раді, - Верещук - Цензор.НЕТ 3599
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скороход ? смієтесь ? вона працює на свого чоловіка .
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И немножечко на кацапское ТВ с кукабеевой и соловьиным пометом... нормальный чел купится на участие в кацапских тв-терках? А ваще она мне маньку захарову чем-то напоминает... такой же рупор плательщика...
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Ай-яй-яй, какое горе, как же они без тебя справятся?
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Вот как иногда за хрупкой внешностью иногда скрыт железный стержень. Жму ей и Скороход руки.
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это то стержень, который в рашке народ кинул и приехал в Украину ? ну стержню за подвиги в россии конечно медальку надо дать . но только бл. под присмотром , что бы потом не убежал еще куда не будь застраивать .
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А что по поводу "стержня" Кивы скажешь? Нравится, не нравится....
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Про "железный стержень" мощно сказано. (Уже второй раз за сегодня вы бьете этим стержнем. Сначала Скороход. Теперь Верещук и Скороход. Эх, жаль, что женщина третьего тысячелетия уволилась. Тоже хрупкая была).
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Не вижу ничего зазорного в повторении своих постов. Таким, как ты здоровые мысли нужно вдалбливать по несколько раз.
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И, притом, железным стержнем! И беспощадно! (Хрупкие, они такие...как врежут! Мало не покажется).
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она представляет Кабмин, но не голосует за его решения... ну так не представляй, делов то..
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Зеленскому импичмент, а всех остальных разогнать, после введения "такого рынка". Одним махом будущее страны перечеркнуть. Скоро хлеб будем за границей покупать. А потом снова голодомор.
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А чтож украинцы сглотнули?! Эта территория достойна быть чужой.
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все правильно , кроме одного , хлеб за границей покупать будет не за что . а еще облигации гасить надо 16 % это вам не мвф
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...поверещала..і досить...Іншу знайдуть,яка тихо бздіти буде...
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которое пропагандист пять лет перекачивал сюда из сайтов ДНР и РФ.
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Это и есть классический "принцип курятника":
"Верхний серет на нижнего, и знаешь, что вы_бут, но не знаешь когда"(с)
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А ви бували в Раві Руській ? Нє ? Так побувайте та подивіться , до якого стану довела те містечко її голова Ірина Верещук .
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І це демонструє кадрову політику зе-команди...
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по за вторік вночі проїздом на кордон , ні хрена не побачив , дорога хороша . а шо там ?
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А Мона озвучить- какия позиции "Камасутри" не устраивают?? Политической, канешна, поподробнее..
🤗
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Звернення Софії Федини до Баканова та спецслужб з приводу сьогоднішніх подій.



https://twitter.com/i/status/1194970187633692673



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баканов до москви не вспіє втекти ( думаю навчилися). в слідуючий раз уже ніхто ні куди не втече . тільки руминський сценарій . і після цього уже все буде добре.
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румини ,колись так тоже думали. не всі зеленим мохом покрилися !!!
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У Федини ,як часто буває,передьоргування фактів перебільшення і багато демагогії..
А ще обурення... Я б сказав,що щире.. Через критику діяльності уряду мене можуть звільнити з посади представника Кабміну в Раді, - Верещук - Цензор.НЕТ 5835
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В плане демагогии, ей до преЗЕдента, как до Киева рачки....
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Глава. Парламентского. Комитета. по Госбезопасности. Парламентского,! В парламентско-президентской республике, . ГЛАВА, КАРЛ!

Вот так берёт и на белом глазу заявляет, что «Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс»................... а еще потому что Россия никогда не позволит нам этого сделать. Через критику діяльності уряду мене можуть звільнити з посади представника Кабміну в Раді, - Верещук - Цензор.НЕТ 36
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Не люблю ее... во-первых, она мне козой пахнет... во-вторых, хрипит, как алкаш, а в-третьих, на маньку захерову смахивает... ЯБнеВД...
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Ну то й кращє... смердить, так смердить... козою зеленою...
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Кабы при моей работе бабы не нужны были... Языком метут, как метлой машут, заразы!(Место встречи изменить нельзя)

не в пользу Зюкоманды, а справедливости ради скажу, что эта пани, будучи мером приграничного городка в закарпатье все там развалила , а дороги то отдельный жах!!!
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А, то Рава-Руська вже в Закарпатті ... Землетрус, видно, сильний був ..., а казали що був землетрус у Франції.
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Рекорд Гиннеса по скорости ,,от любви до ненависти и ниже ..,, будет побит также в Украине ..
И этому ,,мне 42 года ,,я писал стихи и топил , что меня перебанили везде и вся ..
Шут Горохосоросовый.

Ты ни кому ни чего не должен брат
Ты нам бесценный дар давал нарасхват
Ты шуткой тьму раздвигал и Добром рыдал
Легендой у потерянного поколения мерцал.


Ведь в легендах наше Украинское горе мерцает
А всевышний все им прощает и мягко наставляет,
Оберегает и в канву власти греховной не толкает
Но ты не лоГ, ты хуже стал и совестью полинял...


Надежда человека за гордыней власти тонет
Значит долг твой судьбою болен и дотошен,
Где посадки,где на счастье в бюджете насадки ?
Голосуя за Зе,я голосовал за И.В.К. и Месть,олень.
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ні , поки кожний з них не получить свою цистерну сцяків в очі , вони не здадуця , а де яким думаю що сцяки треба танкерами заливати .
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Вторая пошла!
Зебилоиды, готовьтесь к обвалу!
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Верещак ( для,та тобі і фамілія підходить), не переживай! ЖОПАблок або Потрох тебе прийми в свою фракцію!
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Проблема Верещук у тому ,що має якісь атрофовані залишки совісті(котру вже давно "вихолостила "у "класичних політиків" "робота флюгерами)...
тому їй було інколи дуже важко "брехати згідно курсу Кабміну"..
часто "проколювалась"..
тому Гончарук змушений її зняти.. і призначити когось типу Дубинського.. Через критику діяльності уряду мене можуть звільнити з посади представника Кабміну в Раді, - Верещук - Цензор.НЕТ 4661
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Она - одна из немногих адекватных и умных людей в партии СН. И её уволить?
А кто ж там тогда останется из умных? Никого? Видимо этого они и добиваются.
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історія повторюється?
коли порошенко став президентом. спочатку все виглядало більш менш пристойно. але потім після парламентських виборів почали з'являтися питання.
з його команди почали йти люди(як на мене не найгірші, з точки зору моральності) томенко, фірсов, чумак ну з його фракції . тимошенко теж не одразу а трохи згодом перейшла до радикальної опозиції до порошенка.
як на мене зараз сюжет повторюється тільки трохи швидше.

великий рейтинг це річ тимчасова особливо якщо мова про українську політику і все йде не зовсім туди.
чесно кажучи останнім часом посилюється відчуття що "вольдемар кудись постійно носить патрони". чи не варто нам вже хвилюватись?
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они шли и кричали "мы их сделаем", но "делать" начали друг друга
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Почитал биографию этой Верещук и что-то я ей не верю. Уволить её хотят скорей всего за совсем другое.
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