 Из-за критики деятельности правительства меня могут уволить с должности представителя Кабмина в Раде, - Верещук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом она рассказала в кулуарах парламента.

По ее словам, она от третьих лиц узнала о том, что премьер-министр Алексей Гончарук планирует заменить ее на этой должности. Верещук добавила, что сегодня при участии Гончарука состоится встреча, на которой обсудят вопросы ее увольнения.

Она добавила, что Гончарук планирует уволить ее с должности представителя из-за критики деятельности правительства. В частности, проекта госбюджета, а также свою позицию относительно законопроектов.

"Ну вы же видите, какая моя позиция. Я часто густо критикую позицию и видение Кабмина. Например, по бюджетному формированию. Я всегда говорила, что государственный бюджет должен быть направлен на Украину, на украинца. А мы видим разные приоритеты. К сожалению, наши мнения разнятся. К сожалению, меня не слышат, когда я говорю об этом там, за закрытыми дверями", - заявила Верещук.

В комментарии Цензор.НЕТ Верещук подтвердила возможное увольнение ее с должности представителя Кабинета министров в парламенте.

"Это действительно так. И мы сегодня, если все будет хорошо, встречаемся с премьером и будем обсуждать этот вопрос в целом. Я не думаю, что это связано только с вопросом голосования или не голосование за открытие рынка земли, но тем не менее давно уже назрел разговор. Потому что я, все же, думала, что я публичный политик и имею право на свое мнение. Если нет и мои функции, которые я исполняла на волонтерских началах таким образом не являются нужными, то я, конечно, напишу заявление и буду заниматься дальше своей непосредственной работой с утроенной энергией", - сказала Верещук.

Напомним, Ирину Верещук назначили постоянным представителем Кабинета Министров в парламенте 4 сентября.

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