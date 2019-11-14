 Из-за критики деятельности правительства меня могут уволить с должности представителя Кабмина в Раде, - Верещук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом она рассказала в кулуарах парламента.
По ее словам, она от третьих лиц узнала о том, что премьер-министр Алексей Гончарук планирует заменить ее на этой должности. Верещук добавила, что сегодня при участии Гончарука состоится встреча, на которой обсудят вопросы ее увольнения.
Она добавила, что Гончарук планирует уволить ее с должности представителя из-за критики деятельности правительства. В частности, проекта госбюджета, а также свою позицию относительно законопроектов.
"Ну вы же видите, какая моя позиция. Я часто густо критикую позицию и видение Кабмина. Например, по бюджетному формированию. Я всегда говорила, что государственный бюджет должен быть направлен на Украину, на украинца. А мы видим разные приоритеты. К сожалению, наши мнения разнятся. К сожалению, меня не слышат, когда я говорю об этом там, за закрытыми дверями", - заявила Верещук.
В комментарии Цензор.НЕТ Верещук подтвердила возможное увольнение ее с должности представителя Кабинета министров в парламенте.
"Это действительно так. И мы сегодня, если все будет хорошо, встречаемся с премьером и будем обсуждать этот вопрос в целом. Я не думаю, что это связано только с вопросом голосования или не голосование за открытие рынка земли, но тем не менее давно уже назрел разговор. Потому что я, все же, думала, что я публичный политик и имею право на свое мнение. Если нет и мои функции, которые я исполняла на волонтерских началах таким образом не являются нужными, то я, конечно, напишу заявление и буду заниматься дальше своей непосредственной работой с утроенной энергией", - сказала Верещук.
Напомним, Ирину Верещук назначили постоянным представителем Кабинета Министров в парламенте 4 сентября.
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"Верхний серет на нижнего, и знаешь, что вы_бут, но не знаешь когда"(с)
🤗
https://twitter.com/i/status/1194970187633692673
А ще обурення... Я б сказав,що щире..
Вот так берёт и на белом глазу заявляет, что «Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс»................... а еще потому что Россия никогда не позволит нам этого сделать.
не в пользу Зюкоманды, а справедливости ради скажу, что эта пани, будучи мером приграничного городка в закарпатье все там развалила , а дороги то отдельный жах!!!
И этому ,,мне 42 года ,,я писал стихи и топил , что меня перебанили везде и вся ..
Шут Горохосоросовый.
Ты ни кому ни чего не должен брат
Ты нам бесценный дар давал нарасхват
Ты шуткой тьму раздвигал и Добром рыдал
Легендой у потерянного поколения мерцал.
Ведь в легендах наше Украинское горе мерцает
А всевышний все им прощает и мягко наставляет,
Оберегает и в канву власти греховной не толкает
Но ты не лоГ, ты хуже стал и совестью полинял...
Надежда человека за гордыней власти тонет
Значит долг твой судьбою болен и дотошен,
Где посадки,где на счастье в бюджете насадки ?
Голосуя за Зе,я голосовал за И.В.К. и Месть,олень.
Зебилоиды, готовьтесь к обвалу!
тому їй було інколи дуже важко "брехати згідно курсу Кабміну"..
часто "проколювалась"..
тому Гончарук змушений її зняти.. і призначити когось типу Дубинського..
А кто ж там тогда останется из умных? Никого? Видимо этого они и добиваются.
коли порошенко став президентом. спочатку все виглядало більш менш пристойно. але потім після парламентських виборів почали з'являтися питання.
з його команди почали йти люди(як на мене не найгірші, з точки зору моральності) томенко, фірсов, чумак ну з його фракції . тимошенко теж не одразу а трохи згодом перейшла до радикальної опозиції до порошенка.
як на мене зараз сюжет повторюється тільки трохи швидше.
великий рейтинг це річ тимчасова особливо якщо мова про українську політику і все йде не зовсім туди.
чесно кажучи останнім часом посилюється відчуття що "вольдемар кудись постійно носить патрони". чи не варто нам вже хвилюватись?