 Госбюджет-2020 рушит реформу децентрализации и не предусматривает повышение соцстандартов, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарность", об этом в кулуарах парламента заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

"После того, как был нанесен мощный удар по европейской интеграции Украины в виде принятия законов, которые разрушают наши обязательства в рамках Соглашения об ассоциации - в частности, изменения в судебной реформы, мы имеем удар по еще одной чрезвычайно успешной реформе. Пять лет наша команда занималась реформой децентрализации. В чем она заключается? Это не только дополнительные права территориальным общинам, это и финансовое обеспечение деятельности территориальных общин в автоматическом режиме. Что произошло сейчас? Сейчас деньги, которые принадлежат местному самоуправлению, забрали на Киев. Для того, чтобы киевский чиновник в офисе президента или в правительстве вместо общины определял - даст ли он деньги на школу, детский сад, местную дорогу, больницу, освещение улиц или нет", - подчеркнул Порошенко.

"Успешная реформа, которая была сделана, в том числе при участии наших польских, немецких партнеров, партнеров по Еврокомиссии, на сегодняшний день потерпела сокрушительный удар. Для чего это делается? В следующем году местные выборы. Хотят забрать у мэров и местных советов деньги для того, чтобы они на коленях ползли в Киев. И для того, чтобы резко увеличить коррупционную составляющую в перераспределении миллиардов средств налогоплательщиков", - подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

Порошенко обратил внимание на то, что бюджет следующего года не предусматривает повышение социальных стандартов, как это было обещано действующей властью.

"Все реформы - начиная с сельской медицины - на это у них денег нет. Сегодня мы фактически перекрыли финансирование тех проектов, куда уже потрачены миллиарды государственных средств", - напомнил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство обещаний ко второму чтению бюджета-2020 не были выполнены, "Голос" воздержится, - Цабаль

"Речь идет и о субсидиях, которые должны быть защищены, люди не должны пострадать от повышения тарифов. Пытаются снова обмануть людей. Посмотрите на уровень минимальной пенсии - в первом полугодии 2020 года они вообще не планируют его поднимать", - отметил он.

Кроме того, Порошенко обратил внимание на отсутствие финансирования строительства жилья для контрактников, отмена так называемой "тринадцатой пенсии" и помощи многодетным семьям.

"Вспомните, в этом году мы ввели для наименее защищенных слоев населения - для пенсионеров, которые получают минимальную пенсию - 13-ю пенсию. Эта программа также не нашла свое отражение в проекте Государственного бюджета. Помощь семьям с детьми - на третьего, четвертого ребенка, до полутора тысяч гривен ежемесячно семьи многодетные получали, сейчас это также не является приоритетом", - подытожил пятый президент Украины.

Напомним, сегодня Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла законопроект №2000 "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".ъ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бюджет-2020 сбалансированный и реалистичный, - председатель бюджетного комитета Трухин