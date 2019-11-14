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 Политика Украины
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 Госбюджет-2020 рушит реформу децентрализации и не предусматривает повышение соцстандартов, - Порошенко

Бюджет-2020 в том виде, который предложило правительство, фактически разрушает достижения проевропейских реформ и уничтожает надежду миллионов украинцев на существенное улучшение их социального положения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарность", об этом в кулуарах парламента заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

"После того, как был нанесен мощный удар по европейской интеграции Украины в виде принятия законов, которые разрушают наши обязательства в рамках Соглашения об ассоциации - в частности, изменения в судебной реформы, мы имеем удар по еще одной чрезвычайно успешной реформе. Пять лет наша команда занималась реформой децентрализации. В чем она заключается? Это не только дополнительные права территориальным общинам, это и финансовое обеспечение деятельности территориальных общин в автоматическом режиме. Что произошло сейчас? Сейчас деньги, которые принадлежат местному самоуправлению, забрали на Киев. Для того, чтобы киевский чиновник в офисе президента или в правительстве вместо общины определял - даст ли он деньги на школу, детский сад, местную дорогу, больницу, освещение улиц или нет", - подчеркнул Порошенко.

"Успешная реформа, которая была сделана, в том числе при участии наших польских, немецких партнеров, партнеров по Еврокомиссии, на сегодняшний день потерпела сокрушительный удар. Для чего это делается? В следующем году местные выборы. Хотят забрать у мэров и местных советов деньги для того, чтобы они на коленях ползли в Киев. И для того, чтобы резко увеличить коррупционную составляющую в перераспределении миллиардов средств налогоплательщиков", - подчеркнул лидер "Европейской солидарности".

Порошенко обратил внимание на то, что бюджет следующего года не предусматривает повышение социальных стандартов, как это было обещано действующей властью.

"Все реформы - начиная с сельской медицины - на это у них денег нет. Сегодня мы фактически перекрыли финансирование тех проектов, куда уже потрачены миллиарды государственных средств", - напомнил Порошенко.

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"Речь идет и о субсидиях, которые должны быть защищены, люди не должны пострадать от повышения тарифов. Пытаются снова обмануть людей. Посмотрите на уровень минимальной пенсии - в первом полугодии 2020 года они вообще не планируют его поднимать", - отметил он.

Кроме того, Порошенко обратил внимание на отсутствие финансирования строительства жилья для контрактников, отмена так называемой "тринадцатой пенсии" и помощи многодетным семьям.

"Вспомните, в этом году мы ввели для наименее защищенных слоев населения - для пенсионеров, которые получают минимальную пенсию - 13-ю пенсию. Эта программа также не нашла свое отражение в проекте Государственного бюджета. Помощь семьям с детьми - на третьего, четвертого ребенка, до полутора тысяч гривен ежемесячно семьи многодетные получали, сейчас это также не является приоритетом", - подытожил пятый президент Украины.

Напомним, сегодня Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла законопроект №2000 "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".ъ

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Источник: https://censor.net.ua/n3159713
 
   
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Ну а що ви хотіли, якщо сн обробили газом дурачок.
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Ну теперь на хлеб будут мазать ЗЕлёные сказки.
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петя, замість виголошення пустих полум'яних промов - йди спілкуйся зі слідчими ДБР.. Чесна, порядна та мужня людина - не буде панічно уникати допитів в ДБР..
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Запело.Сам сильно соцстандарты повышал.За 5 лет мин.пенсию повысмл аж на 400 гр.Зато "соцстандарты" судей и прокуроров повысил в разы
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Це неправда, бо зарплата у 4000 євро буде найближчими днями
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А твои бюджеты в течении 5 лет были социальные?
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Как запел, такой родной стал, хоть к ране прикладывай.
Тварюка брехлива.
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Не треба тут на весь форум розповідати про виховання вашого папуги. До речі, брехливим він бути не може - повторює те, чому ви його навчили.
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Дайош "Життя по-новому"!
ПЕСики, ФАС!
🤑
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Потрох, твой грязный пророссийский план деления Украины на кибуцы провалился,соцстандарты при тебе только ухудшались,поэтому заткнись и суши сухари.
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повышение соцстандартов /Завидует Порошенко.У него за годы войны стандарты упали вдвое и стали 0,85 млрд долл. А у Коломойского стандарты за годы войны выросли до 8 млрд долл и растут ежедневно-вчера Коломойский в суде избавился от долгов перед "ПриватБанком" на 7,5 млрд грн.
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как всегда удар карающей длани нашего черчилля несокрушим, и зеленая мелюзга в панике мечется, пытаясь скрыться от гнева святейшего
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Петруха !!! Ведь этот бюджет 2020 - это твой бюджет за 2019 год - только Слуги немного подредактировали и все..А так он ОДИН в ОДИН !!! Спроси экспертов !!! Они подтвердят ... Госбюджет-2020 рушит реформу децентрализации и не предусматривает повышение соцстандартов, - Порошенко - Цензор.НЕТ 790
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