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 Экономика
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Все про:Бахматюк (111) Ukrlandfarming (55) Укрлендфарминг (68)

 Украинская аграрная конфедерация просит Зеленского не уничтожать аграрный бизнес Бахматюка

Украинская аграрная конфедерация, объединяющая профессиональные организации и ведущие предприятия агропромышленного комплекса, обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с ситуацией, что происходит вокруг группы компаний "Укрлендфарминг" и ее владельца Олега Бахматюка.

Как передает Цензор.НЕТ, в своем обращении Федерация просит Президента защитить предприятие, выплачивающее многомиллиардные налоги и создающее 27 тысяч рабочих мест.

Украинская аграрная конфедерация заявляет, что противоправные действия силовиков против аграрного бизнеса Олега Бахматюка "только способствуют разрушению украинского аграрного бизнеса, который обеспечивает создание рабочих мест и многомиллиардные поступления в бюджет".

В заявлении говорится, что под угрозой оказалась группа компаний "Укрлендфарминг", которая производит 1% ВВП, платит около 3 миллиардов гривен налогов в бюджет и выплачивает больше 3,5 млрд гривен заработной платы.

"Предприятие, которое платит многомиллиардные налоги, работает в 600 населенных пунктах 22 областей Украины и создает 27 тысяч рабочих мест, преимущественно в сельской местности, стало заложником силовых органов, осуществляющих безосновательные обыски и задерживающих работников, - заявляет конфедерация. - По информации владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, правоохранительные органы совместно с НАБУ очередной раз возобновили уголовное дело, которое касается производства в отношении VAB банка. Данное дело уже было исследовано всеми силовыми структурами нашего государства - Национальной полицией, Службой безопасности Украины, прокуратурой. Было проведено массу экспертиз, следственных действий, обысков. В течение последних 5 лет, компания занимала открытую позицию перед следственными органами, а руководство всегда было готово сесть за стол переговоров, чтобы сохранить компанию, которая имеет большое влияние на экономику нашего государства".

Согласно информации из открытых источников, говорится в обращении, Бахматюк неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и НБУ конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов, и ответа не получил.

По мнению Украинской аграрной конфедерации, такая ситуация, что происходит вокруг группы компаний "Укрлендфарминг", не только негативно повлияет на капитализацию данного предприятия, но и существенно отразится на инвестиционной привлекательности и уменьшении прямых иностранных инвестиций в отечественную экономику.

VAB банк - один из выведенных с рынка в 2016 году банков. Его владелец, Олег Бахматюк, еще в 2017 году обратился в Фонд гарантирования вкладов и НБУ с предложением реструктуризировать долги и поэтапно их выплатить по определенному графику. Олег Бахматюк также является владельцем одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Укрлендфарминг", который создает 27 тысяч рабочих мест и платит в бюджет около 3 млрд грн налогов в год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-владелец VAB Банка Бахматюк отрицает получение подозрения и сговор с экс-замглавы НБУ Писаруком

Источник: https://censor.net.ua/n3159711
 
 
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мы воруем но просим нас не трогать, потому что мы создаем рабочие места)))) здорово, и хватило же совести это сказать
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Что воруют? Вы хоть из любопытсва узнайте чем занимаются агрохолдинги
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Эти цифры ни о чем. То что он платит 3 млрд. налогов ни о чем не говорит, может при этом он крадет 30 млрд.
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Так пусть забирают деньги со счетов, но не останавливают работу компаний
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То пітєрскій лахта бот.
З аграрної справи, він знає лише як вирощувати коноплю на балконі.

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Помнится там было пару миллиардов безвозмездной помощи из госбюджета...
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Та да.
Лучше ми чєстно (на користь своїх), знищимо цей бізнес, і виженемо з роботи тисячі робітників.
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тоді коли "монсанті" не буде вистачати ЗЕМЛІ в Україні ...
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Перевод-не ломайте нам коррупционные схемы!!😂😂
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Согласно информации из открытых источников, говорится в обращении, Бахматюк неоднократно делал предложения Фонду гарантирования вкладов и НБУ конструктивно решить вопрос с задолженностью банка и выплатить 8 млрд грн в бюджет, задействовав механизм реструктуризации и привлекая авторитетных международных аудиторов, и ответа не получил.Источник: https://censor.net.ua/n3159711
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В НАБУ сообщили, что в октябре 2014 года ПАО «VAB Банк», отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Несмотря на то, что банк не предоставил всех необходимых документов, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, дало согласие на его предложение. При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанку, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке.
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ага...давайте еще паря "...ярдов" из бюджета подкинем на развитие его бизнеса
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Ходоки к государю. А он уже и на машине он ездил, и по фене умеет, и такой свой парень, шо без мыла... Ну всё, как у соседнего царя.
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Бізнес не треба знищувати, але тих, хто не любить СН треба репресувати?
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Ведущие олигархи Украинского АПК Обратились за поддержкой ныне бедствующего Оллега Бахматюка к процветающим селянам и рабочим Украины.
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по ходу сельскому хозяйству украины скорый каюк не грозит, пока свыны и зелень топчатся у корыта
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это тот чувак, который даже в Штатах так наследил (наворовал), что ему запретили туда въезд? у которого пирамида на пирамиде?...
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