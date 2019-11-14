 Адвокат о задержанном гражданском муже нардепа Скороход: Бизнесмена Алякина разыскивают за финансовые махинации в РФ

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Сергей Тарасюк, информирует Цензор.НЕТ.
"В 10 часов утра на углу улиц Пилипа Орлика и Институтской задержан сотрудниками департамента уголовного розыска Нацполиции.
Он объявлен в розыск (Россией. - Ред.), был задержан год назад, временное задержание уже прошло, он, скажем так, прошел через все процедуры, и сейчас идет процедура экстрадиционной проверки.
Фактически была еще одна процедура, которая не предусмотрена законом. Задержанный повторно – законодательством это не предусмотрено.
Основания для задержания – те же, что были год назад. Поэтому это фактически еще одна экстрадиционная проверка Генеральной прокуратуры", - сообщил он.
Тарасюк сообщил, что Алякина доставят в изолятор временного содержания, позже – будут выбирать меру пресечения в виде временного ареста. По мнению адвоката, заседание суда состоится 15 или 16 ноября.
Защитник говорит, что предыдущие меры пресечения относительно Алякина отменены, ведь его процессуальное поведение было подобающим.
В начале 2019 года Алякина лишили украинского гражданства. При этом, в 2013 году, когда предприниматель получал украинский паспорт, он отказался от российского. По словам адвоката, на данный момент Алякин является лицом без гражданства.
Защита Алякина планирует обращаться в Государственный бюро расследований из-за якобы незаконного задержания.
В августе 2018 года Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России, которая подозревает предпринимателя в мошенничестве. Он был арестован, однако в сентябре этого года срок ареста истек.
Ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".
Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".
Источник: https://censor.net.ua/n3159709
"В начале 2019 года Алякина лишили украинского гражданства...".
«В начале 2019 года Алякина лишили украинского гражданства. При этом, в 2013 году, когда предприниматель получал украинский паспорт, он отказался от российского. По словам адвоката, на данный момент Алякин является лицом без гражданства. Источник: https://censor.net.ua/n3159709»
... не а че Слуги ?! - по справедливости так по справедливости ...
К награде его!!!!!!
Що, знову Президент США, повинен дзвонити Президенту України?
Хотя...Лапина ж уже тягаете. Ай-я-яй! Братика роиссянина убил, который случайно с оружием оказался в Луганском аэропорту.
Конченые малоросские гниды. И те кто голосовал за них тоже конченые малоросские гниды.
Что не Слуга - так скандалы, афёры, махинации. Ну и бизнес в рашке - без этого никуда. Если не свой бизнес, то родственников. Хотя чему я удивляюсь..