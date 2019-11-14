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 Политика Украины
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Все про:Алякин Алексей (1) Скороход Анна (1)

 Адвокат о задержанном гражданском муже нардепа Скороход: Бизнесмена Алякина разыскивают за финансовые махинации в РФ

Гражданский муж нардепа Анны Скороход, предприниматель Алексей Алякин, был задержан утром 14 ноября на основании его розыска в РФ.

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Сергей Тарасюк, информирует Цензор.НЕТ

"В 10 часов утра на углу улиц Пилипа Орлика и Институтской задержан сотрудниками департамента уголовного розыска Нацполиции.

Он объявлен в розыск (Россией. - Ред.), был задержан год назад, временное задержание уже прошло, он, скажем так, прошел через все процедуры, и сейчас идет процедура экстрадиционной проверки.

Фактически была еще одна процедура, которая не предусмотрена законом. Задержанный повторно – законодательством это не предусмотрено.

Основания для задержания – те же, что были год назад. Поэтому это фактически еще одна экстрадиционная проверка Генеральной прокуратуры", - сообщил он.

Смотрите также: По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено, - нардеп от СН Скороход заявила о давлении из-за голосования по рынку земли. ВИДЕО

Тарасюк сообщил, что Алякина доставят в изолятор временного содержания, позже – будут выбирать меру пресечения в виде временного ареста. По мнению адвоката, заседание суда состоится 15 или 16 ноября.

Защитник говорит, что предыдущие меры пресечения относительно Алякина отменены, ведь его процессуальное поведение было подобающим.

В начале 2019 года Алякина лишили украинского гражданства. При этом, в 2013 году, когда предприниматель получал украинский паспорт, он отказался от российского. По словам адвоката, на данный момент Алякин является лицом без гражданства.

Защита Алякина планирует обращаться в Государственный бюро расследований из-за якобы незаконного задержания.

В августе 2018 года Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России, которая подозревает предпринимателя в мошенничестве. Он был арестован, однако в сентябре этого года срок ареста истек.

Ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

Источник: https://censor.net.ua/n3159709
 
 
 Топ комментарии
 
хм..Америкосы разыскивают за финансовые махинации Беню - может арестуете и выдадите!?
... не а че Слуги ?! - по справедливости так по справедливости ... Адвокат о задержанном гражданском муже нардепа Скороход: Бизнесмена Алякина разыскивают за финансовые махинации в РФ - Цензор.НЕТ 5162
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Есть. В партии где собрались только одни мошенники и проходимцы - нет никаких разногласий, задержаний и уголовных дел на своих, рука руку моет. Яркий пример - ПР и БПП.
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Интересно, в СН есть нормальные, незапятнанные скандалами или махинациями люди? А, ЗЕбилы?
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Есть. В партии где собрались только одни мошенники и проходимцы - нет никаких разногласий, задержаний и уголовных дел на своих, рука руку моет. Яркий пример - ПР и БПП.
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БПП это та, про которую зебам рассказывали Слуги?
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Так мы уже уже будем выдавать граждан Украины расее?
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+ новинского, ахметова, пинчука, "пнх-за жыття" в полном составе...
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В начале 2019 года Алякина лишили украинского гражданства
Источник: https://censor.net.ua/n3159709
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В начале 2019 года Алякина лишили украинского гражданства. Источник: https://censor.net.ua/n3159709
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Читай повнимательней и до конца, тогда задавай вопросы.
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Ти статтю читаєш? Чи тільки заголовок?
"В начале 2019 года Алякина лишили украинского гражданства...".
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Та абзац там агінь:
«В начале 2019 года Алякина лишили украинского гражданства. При этом, в 2013 году, когда предприниматель получал украинский паспорт, он отказался от российского. По словам адвоката, на данный момент Алякин является лицом без гражданства. Источник: https://censor.net.ua/n3159709»
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У мене таке відчуття, що на Цензор, статті писать, студентів понаймали, з першого курсу факультету журналістики, і вони тут "практику проходять"... "Ляп" на "ляпі", і "ляпом" поганяє... Щось як напишуть - "хоч стій, хоч падай...". Я уже разів з десять з подібним, стикався...
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Мордору можна,а для америки Коломойского нет
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неужели? это те, которых за броники замели? сейчас кину всю свою зп...
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а от че зебилы так запереживали за финансовые махинации в засрахе? Походу наградить надо пацана, не?
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хм..Америкосы разыскивают за финансовые махинации Беню - может арестуете и выдадите!?
... не а че Слуги ?! - по справедливости так по справедливости ...
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зелебобы уже с парашкой сотрудничают полным ходом
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Чемодан, вокзал, наручники, историческая родина немытая рассея.
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На запросы Украины по террористам рашка ложит болт с прибором,а запросы рашки-всегда пожалуйста. Рады помочь "братушкам".
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та отправить депутатшу в расею, те сразу сменят гнев на милость
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Россияшкам в Украине делать нечего,отправить его обратно нах к путину,примем когда пристрелит там десяток монголоидных вояк.
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Махинатор, он и в Африке махинатор. О чем жалеть.
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Нехай СН дадуть йому орден і медаль.
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Слуги уже откровенно говорят - служу россии, у зебилов моча из глаз брызжет! Но беню ФБР не выдадут, лучше россию подвинем до границ с Польшей
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А а чому такий пріорітет Слєдкома РФ перед ФБР США ?
Що, знову Президент США, повинен дзвонити Президенту України?
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А раисский следком там против брццов добробатов и ВСУ дела повозбуждал,то вы, зелёная плесень, и их арестуете?

Хотя...Лапина ж уже тягаете. Ай-я-яй! Братика роиссянина убил, который случайно с оружием оказался в Луганском аэропорту.

Конченые малоросские гниды. И те кто голосовал за них тоже конченые малоросские гниды.
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Это тот Лапин, который замполит, комми, решала. Ольгинские знают кого защищать.
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Читать противно уже такое.
Что не Слуга - так скандалы, афёры, махинации. Ну и бизнес в рашке - без этого никуда. Если не свой бизнес, то родственников. Хотя чему я удивляюсь.. Адвокат о задержанном гражданском муже нардепа Скороход: Бизнесмена Алякина разыскивают за финансовые махинации в РФ - Цензор.НЕТ 4331
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За махинации в рф его нужно не задерживать, а награждать!!! Кстати, хорошая тема вырисовывается: мы можем у себя принимать всех россиян кто украл там бабло. Почему они яныко и ко могут прятать, а мы не можем их орлов припрятать у себя. С краденым в раше бабло пусть к нам бегут.
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знать не знаю кто этот Алякин и что он сделал . но кто бы он ни был москалей с такими закидонами нужно посылать на ху....
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