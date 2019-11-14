EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  4756  63
Все про:ГПУ (9475) Луценко (7646)

 Луценко рассказал, что в последний год работы чувствовал себя "мальчиком для битья"

Бывший глава ГПУ Юрий Луценко рассказал, что в последний год работы в прокуратуре чувствовал себя "мальчиком для битья" и отправлялся на работу, "скрипя зубами".

Об этом он заявил в интервью изданию "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.

"Последний год я заставлял себя ходить на работу. Я скрипел зубами каждое утро, когда просыпался и должен был идти в ГПУ", - рассказал Луценко.

Экс-глава ГПУ пояснил, что не ощущал поддержки ни со стороны президента, ни со стороны парламента.

"Я 6 раз просил парламент продлить право заочного осуждения. И 6 раз не голосовала не только "Батькивщина", "Самопомич", но и даже БПП. Наоборот парламент принимал законы, которые связывали руки и ноги следователям, а не только прокурорам", - сказал Луценко.

Читайте на Цензор.НЕТ: ГБР открыло дело против Луценко

"Я ходил на работу, в которой уже была миссия невозможна. Без законодательной помощи генпрокурор в нашей стране – никто. Просто мальчик для битья", - добавил он.

В ответ на вопрос журналиста о том, почему он в таком случае так долго держался за должность, Луценко ответил: "А что – сбросить ее?".

Экс-генпрокурор считает, что досрочные выборы в парламент прошли честно в том числе благодаря тому, что он оставался на должности.

"А вам не кажется, что заслуженная благодарность Авакову за честные выборы должна была быть не только Авакову? Вам не кажется, что без объективной позиции прокуратуры мы бы не провели честных и открытых выборов?", - отметил он.

Также на Цензор.НЕТ: Луценко повысил прокурора, сорвавшего спецоперацию НАБУ о взятках в Госмиграции. ВИДЕО

"Я сжал зубы и сказал себе: я не отдам этот "окоп" тем, кто может использовать ГПУ", - добавил бывший генпрокурор.

Источник: https://censor.net.ua/n3159706
 
 
 Топ комментарии
 
Сімейка луценків - була одним із тих каменюк, котрі потягли петю на дно.. Без луценків, кононенко, геращенко, грановського, розєнблядта та петіних прихильників з тутешнього форуму - петін розгром 21-го квітня був би не таким нищівним та принизливим для петі..
 показать весь комментарий
 
Ух ты как запел！
БПП гавнищем даже назвал, поставив их в одну линейкой с жопоблоком.
А шо случилось, страдалец?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как хотелось бы тебя увидеть за решеткой за всё то что ты вытворял вместе с порохом
 показать весь комментарий
 
 
как он страдал Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья" - Цензор.НЕТ 9678

Юрий Луценко купил виллу на Сейшелах за $5 млн., - СМИ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в январе 2018 года стал хозяином виллы на Сельшейских островах стоимостью в 5 млн. долл. Про это говорится в статье журнала Контракты, со ссылкой на материал-расследование на сайте Dubainewspost. Журналисты-расследователи выяснили, что роскошное поместье было куплено почти сразу после того, как ГПУ изъяла 7 млн. долл. у одной из компаний, которая занята военными поставками.
Как сообщается, поместье расположено в самой респектабельной бухте одного из островов Сейшельского архипелага. Дом общей площадью 230 м. кв. расположен на участке в 1000 м. кв. Из дома, находящегося на возвышенности, открывается отличный вид на море, а сам пляж расположен на расстоянии 350 м. от резиденции.
 показать весь комментарий
 
 
Не подсовывай мне больше этого земельного вора и мародёра.
 показать весь комментарий
 
 
Прикинь, я сам удивляюсь, что Ирка не меняется Луценко розповів, що почувався "хлопчиком для биття" - Цензор.НЕТ 5120
Луценко розповів, що почувався "хлопчиком для биття" - Цензор.НЕТ 688
 показать весь комментарий
 
мальчику нравитца, када ему делают больно
после этого есть повод...забухать
 показать весь комментарий
 
заскулил подбарыжник.. чувствует падаль что скоро на нары.
 показать весь комментарий
 
 
не знаю, как он себя чувствовал, но мальчиком для питья он был отменным Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья" - Цензор.НЕТ 4060
 показать весь комментарий
 
 
Если что-то лежит там, где обычно лежит г*, выглядит как г* и имеет запах г*, то скорее всего, это и есть г*
Народная примета
🤑
 показать весь комментарий
 
 
А если что-то выступает на канале Коломойского, ездит на машинах Коломойского, имеет охрану Коломойского, выводит деньги в оффшоры Коломойского то это есть.... Правило утёнка (англ).
 показать весь комментарий
 
 
А че, здеся и про каломойшу было?
🤔
 показать весь комментарий
 
Сімейка луценків - була одним із тих каменюк, котрі потягли петю на дно.. Без луценків, кононенко, геращенко, грановського, *********** та петіних прихильників з тутешнього форуму - петін розгром 21-го квітня був би не таким нищівним та принизливим для петі..
 показать весь комментарий
 
 
Завязуй бухать и учи английский пока есть время.. Спросишь зачем? В тюрьме пригодится - откроешь курсы, будут платить чаем и сигаретами , ну и бить тебя будут меньше...... Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья" - Цензор.НЕТ 3959
 показать весь комментарий
 
 
Это у него после зоны, не смог перестроиться Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья" - Цензор.НЕТ 935
 показать весь комментарий
 
 
Ух ты как запел！
БПП гавнищем даже назвал, поставив их в одну линейкой с жопоблоком.
А шо случилось, страдалец?
 показать весь комментарий
 
 
Югик ,теперь тебе надо на нары ,чтобы ты мог себя и девочкой почувствовать Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья" - Цензор.НЕТ 2825кружка у тебя уже есть, дело за малым ,пробить в ней дырочку ... Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья" - Цензор.НЕТ 1348
 показать весь комментарий
 
 
Это пишет он, когда был прокурором Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья" - Цензор.НЕТ 5500 Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья" - Цензор.НЕТ 5500
 показать весь комментарий
 
Похоже Луценко намекает на согласие слить Петра и ищет покупателя.
-"оказался наш отец - не отцом, а *****..."
 показать весь комментарий
 
 
Луценко -хромая утка без диплома. Сейчас Рябошапка с дипломом университета Соломона олигархов-воров колет как гнилые орехи, а судьи Зеленским назначенные неподкупны. Расследование свинарчукгейта и роттердамплюсодингейта тому доказательство.
 показать весь комментарий
 
 
и пеця лучше бы сел - ему спокойнее будет ))
 показать весь комментарий
 
 
"Следующий генпрокурор на 100% будет моим человеком", - Зеленский в июльской беседе с Трампом/ Рябошапка оправдает оказанное ему высокое доверие.
 показать весь комментарий
 
"Ежики кололись, плакали, но продолжали сношать кактус" （с）
 показать весь комментарий
 
 
У Луценко есть штук 30 интервью, в которых каждый месяц обещал уволиться через месяц, но каким то чудом досидел до максимально возможного рубежа. Если п....дору не нравится быть мальчиком для битья, то его никто не заставляет попадать за решетку.
 показать весь комментарий
 
 
бедный алканавт похож на голубого воришку из "12 стульев" - все нутро протестует
но не может не пить и не тырить ))) только по заветам дедушки педро Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья" - Цензор.НЕТ 4160 Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья" - Цензор.НЕТ 4160 Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья" - Цензор.НЕТ 4160
 показать весь комментарий
 
 
ПЕСики, кума шаКАЛадного бариги принижують!
ФАС!!
🤑
 показать весь комментарий
 
 
... чувствовал себя "мальчиком для битья" и отправлялся на работу, "скрипя зубами", а с работы приходил и попу пластырем заклеивал.
 показать весь комментарий
 
 
Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья", а Моника - девкой для бритья! Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья" - Цензор.НЕТ 1683
 показать весь комментарий
 
 
Эта гнида ездила к Джулиани и работала против Украины и Зеленского. Порошенковский кадр
 показать весь комментарий
 
 
Луценко работал? Саботажник или бездельник. И не Петин он кадр, а приспособленец. И начинал он свою карьеру у Мороза в соц.партии Украины еще в 1991 г.

 показать весь комментарий
 
 
А кто и что мешало перестать быть терпилой? Не верю в твою порядочность, Югик. Уже и Петя ушел в отставку, а ты за прокурорское кресло "скрепя зубами" вцепился Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья" - Цензор.НЕТ 2735 Помниться, даже заявы делал Луценко рассказал, что чувствовал себя "мальчиком для битья" - Цензор.НЕТ 4666.
28.05.19 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, несмотря на призыв президента Владимира Зеленского, не намерен пока оставлять свой пост."

 показать весь комментарий
 
 
Ах он бедная овечка.
Что-то все кто свалил от Пети щедро начинают поливать его гомнецом. И Гнойсман жаловался на свиноматку и Юґик туда же.
 показать весь комментарий
 
 
За время работы главой МВД Луценко получил 35 наград
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/05/13/7108322/

Брежнев меньше получил, за свои годища при власти...
🤣
 показать весь комментарий
 
 
Когда начнем их сажать в тюрьмы, кроме блатных и политических надо будет отдельную категорию оформить: психические.
- Новенький прибыл.
- Фамилия?
- Заключенный Луценко. Статья 111.
- Куда его? К политическим?
- Нет. К Парубию, Киве, Шкиряку. К психическим.
- Так бунт устроят.
- Ничего. Повоняют и успокоятся. Главное, что теперь они дома.

🤑
 показать весь комментарий
 
 
Ой, не можу! Скрипун зубний! А коли у Януковича чиплявся за своє крісло міністерське - чим тоді скрипів, га?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх