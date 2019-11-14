 Луценко рассказал, что в последний год работы чувствовал себя "мальчиком для битья"

Об этом он заявил в интервью изданию "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.
"Последний год я заставлял себя ходить на работу. Я скрипел зубами каждое утро, когда просыпался и должен был идти в ГПУ", - рассказал Луценко.
Экс-глава ГПУ пояснил, что не ощущал поддержки ни со стороны президента, ни со стороны парламента.
"Я 6 раз просил парламент продлить право заочного осуждения. И 6 раз не голосовала не только "Батькивщина", "Самопомич", но и даже БПП. Наоборот парламент принимал законы, которые связывали руки и ноги следователям, а не только прокурорам", - сказал Луценко.
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"Я ходил на работу, в которой уже была миссия невозможна. Без законодательной помощи генпрокурор в нашей стране – никто. Просто мальчик для битья", - добавил он.
В ответ на вопрос журналиста о том, почему он в таком случае так долго держался за должность, Луценко ответил: "А что – сбросить ее?".
Экс-генпрокурор считает, что досрочные выборы в парламент прошли честно в том числе благодаря тому, что он оставался на должности.
"А вам не кажется, что заслуженная благодарность Авакову за честные выборы должна была быть не только Авакову? Вам не кажется, что без объективной позиции прокуратуры мы бы не провели честных и открытых выборов?", - отметил он.
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"Я сжал зубы и сказал себе: я не отдам этот "окоп" тем, кто может использовать ГПУ", - добавил бывший генпрокурор.
Юрий Луценко купил виллу на Сейшелах за $5 млн., - СМИ
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в январе 2018 года стал хозяином виллы на Сельшейских островах стоимостью в 5 млн. долл. Про это говорится в статье журнала Контракты, со ссылкой на материал-расследование на сайте Dubainewspost. Журналисты-расследователи выяснили, что роскошное поместье было куплено почти сразу после того, как ГПУ изъяла 7 млн. долл. у одной из компаний, которая занята военными поставками.
Как сообщается, поместье расположено в самой респектабельной бухте одного из островов Сейшельского архипелага. Дом общей площадью 230 м. кв. расположен на участке в 1000 м. кв. Из дома, находящегося на возвышенности, открывается отличный вид на море, а сам пляж расположен на расстоянии 350 м. от резиденции.
после этого есть повод...забухать
Народная примета
🤑
🤔
БПП гавнищем даже назвал, поставив их в одну линейкой с жопоблоком.
А шо случилось, страдалец?
-"оказался наш отец - не отцом, а *****..."
https://www.economics-prorok.com/2018/01/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0.html#more-38044🤑
но не может не пить и не тырить ))) только по заветам дедушки педро
ФАС!!
🤑
28.05.19 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, несмотря на призыв президента Владимира Зеленского, не намерен пока оставлять свой пост."
Что-то все кто свалил от Пети щедро начинают поливать его гомнецом. И Гнойсман жаловался на свиноматку и Юґик туда же.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/05/13/7108322/
Брежнев меньше получил, за свои годища при власти...
🤣
- Новенький прибыл.
- Фамилия?
- Заключенный Луценко. Статья 111.
- Куда его? К политическим?
- Нет. К Парубию, Киве, Шкиряку. К психическим.
- Так бунт устроят.
- Ничего. Повоняют и успокоятся. Главное, что теперь они дома.
🤑