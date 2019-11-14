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 Политика Украины
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Все про:Слуга народа (473) Верещук (27) Скороход Анна (1)

 Я хочу найти людей, которым предлагала взятку Скороход, члены ее комитета говорят, что не получали, - Верещук

Нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук считает, что голословно с трибуны нельзя обвинять коллег во взяточничестве.

Об этом Верещук заявила журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я бы хотела увидеть и услышать эти основания", - сказала Верещук, комментируя обвинения нардепа Анны Скороход во взяточничестве.

"Я спросила у коллег из ее комитета кому именно она предлагала средства. Мне члены комитета говорят, что им не предлагала. Я хочу найти тех людей, кому она предлагала и за что. Мне будет интересно узнать, что и вы узнаете", - добавила нардеп.

Она считает, что публичный конфликт требует внимания общества и о его результатах должны сообщить.

"А просто бросаться обвинениями - это недопустимо", - заявила Верещук.

Отметим, Анна Скороход входит в комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

Позже Арахамия заявил, что Анну Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам, - Скороход о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП

Источник: https://censor.net.ua/n3159703
 
   
 Топ комментарии
 
голословно с трибуны нельзя обвинять во взяточничестве

Та шо ви гаварите. У вас вся кампания на том построена била Я хочу найти людей, которым предлагала взятку Скороход, члены ее комитета говорят, что не получали, - Верещук - Цензор.НЕТ 1124
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Лошади не предложили, хочет найти и поделить?
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Лошади не предложили, хочет найти и поделить?
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це были илюха кива и богданчик-адуванчик, и гроши тут ни при чем
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Все и вся найдется, Верещук, - это не тот случай когда надо лезть в бутылку))
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Является учредителем ООО «Украинская янтарная биржа»[4][5].
Нюю, не вчатлило- военное и исчо другое образованийо,
должности при ************ бывших...
🤔
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голословно с трибуны нельзя обвинять во взяточничестве

Та шо ви гаварите. У вас вся кампания на том построена била
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а шо, депутати слуг сатани вже раби без права голосу ?
краще би вибрали роботів, їм гроші не потрібні, тільки свіжі батарейки
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"публічний конфлікт вимагає уваги суспільства"

та вы хоть поубивайте друг друга в кулуарах, однопартийцы хреновы (а что - это мысль!), суспільство від вас чекає роботи! Хотя,о чем это я?
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гугльщик, погугли про всех "слуг наротних". и потом подводи итоги.
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Из Западной Украины в СН ниодного авторитетного политика или общественного деятеля.... Никто не хотел идти в этот ЗООПАРК им. Бени Колымойского.....
Взяли ШЛЮХУ медведчуковского КОЗАКА(бывшего нач.львовской таможни) из приграничной Равы Русской... Типо эта шалава Верещук с разбитой гортанью от многочисленных там побывавших уйхов, теперь дрлжна представлять мнение Галичан.... Смешно....
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Арахамия сказал:" Я не знаю, кому и сколько Скороход и её муж предлагали взятки, но... мне показалось мало и я не взял."
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Так Верещук и была той, кому предложили (и ведь взяла, видать) иначе бы не прыгала
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