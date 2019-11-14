 Я хочу найти людей, которым предлагала взятку Скороход, члены ее комитета говорят, что не получали, - Верещук

Об этом Верещук заявила журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я бы хотела увидеть и услышать эти основания", - сказала Верещук, комментируя обвинения нардепа Анны Скороход во взяточничестве.

"Я спросила у коллег из ее комитета кому именно она предлагала средства. Мне члены комитета говорят, что им не предлагала. Я хочу найти тех людей, кому она предлагала и за что. Мне будет интересно узнать, что и вы узнаете", - добавила нардеп.

Она считает, что публичный конфликт требует внимания общества и о его результатах должны сообщить.

"А просто бросаться обвинениями - это недопустимо", - заявила Верещук.

Отметим, Анна Скороход входит в комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

Позже Арахамия заявил, что Анну Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.

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