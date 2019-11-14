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Все про:Бердянск (169) взятка (4777) прокурор (932)

 СБУ задержала в Бердянске прокурора за взятку в $10 тысяч

Сотрудники спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ и Управления СБУ в Запорожской области совместно со следователями Центрального аппарата Государственного бюро расследований и при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины задержали прокурора Бердянской местной прокуратуры Запорожской области по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Рoliteka.net.

"Указанный прокурор с помощью посредника - своего тестя, получил от гражданина Украины взятку в размере 10 тыс. долларов США за непривлечение к уголовной ответственности и возврат изъятого в рамках уголовного производства, имущества. Прокурор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия", - сообщает источник в СБУ.

СБУ задержала в Бердянске прокурора за взятку в $10 тысяч 01
СБУ задержала в Бердянске прокурора за взятку в $10 тысяч 02
СБУ задержала в Бердянске прокурора за взятку в $10 тысяч 03
СБУ задержала в Бердянске прокурора за взятку в $10 тысяч 04
СБУ задержала в Бердянске прокурора за взятку в $10 тысяч 05

Напомним, что санкция части 3 статьи 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3159701
 
 
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предлагаю осуществить предварительное заключение прокурора в бердянском фекальном коллекторе
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в $10 тысяч / но в войне Коломойский -Украина Коломойский ведёт:Коломойский в суде избавился от долгов перед "ПриватБанком" на 7,5 млрд грн.
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А хіба "Цензор" не подавав цю новину вранці? СБУ затримала в Бердянську прокурора за хабар в $10 тисяч - Цензор.НЕТ 2606
По другому колу?
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А що, відбулася суспільно значуща подія: там - десять коментарів, а тут -три!
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Ну и что с того, что задержан! Они там все такие. Вот, перед этим тоже задерживали. И что? Абсолютно ничего, как задержали, так и отпустили...

https://stopcor.org/na-zaporizhzhi-prokuror-vimagav-u-fermera-175-tis-grn-habara/
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