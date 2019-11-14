 Работаем над картой, по которой можно будет находить самозахваченную и незарегистрированную землю, - Милованов

Об этом глава ведомства Тимофей Милованов сказал журналистам в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Министр экономики показал карту на своем телефоне. По его словам, благодаря этой карте правоохранители и Государственная налоговая служба смогут находить самозахваченные и незарегистрированные участки земли.

"Возьмем, к примеру, Черниговскую область. Я масштабирую область, и вижу, что есть участки с рапсом. И этот рапс в селе на незарегистрированных Госгеокадастром участках", - сказал министр.

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Милованов считает, что использование такой карты позволит бороться с детенизацией уплаты налогов и увеличит поступления в бюджет.

Глава Минэкономики заверил, что местные власти и налоговая после проверки территории будет выяснять, действительно ли они самозахваченные и действительно ли за них не платят налоги.

Милованов добавил, что карта пока находится только в его телефоне, однако вскоре станет доступной и для других.