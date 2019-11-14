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 Политика Украины, Общество
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Все про:земля (1591) карта (114) Милованов Тимофей (75)

 Работаем над картой, по которой можно будет находить самозахваченную и незарегистрированную землю, - Милованов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разрабатывает карту, на которой будет изображена территория выращивания урожая на незарегистрированной земле.

Об этом глава ведомства Тимофей Милованов сказал журналистам в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Министр экономики показал карту на своем телефоне. По его словам, благодаря этой карте правоохранители и Государственная налоговая служба смогут находить самозахваченные и незарегистрированные участки земли.

"Возьмем, к примеру, Черниговскую область. Я масштабирую область, и вижу, что есть участки с рапсом. И этот рапс в селе на незарегистрированных Госгеокадастром участках", - сказал министр.

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Милованов считает, что использование такой карты позволит бороться с детенизацией уплаты налогов и увеличит поступления в бюджет.

Глава Минэкономики заверил, что местные власти и налоговая после проверки территории будет выяснять, действительно ли они самозахваченные и действительно ли за них не платят налоги.

Милованов добавил, что карта пока находится только в его телефоне, однако вскоре станет доступной и для других.

Источник: https://censor.net.ua/n3159698
 
 
 Топ комментарии
 
А когда будет карта недвижимости за границей, которой владеют Слуги Народа ?
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Карта то карта, а продажа земли подставным юрлицам и возможная продажа агрессору таким образом не очень радует и масштабы продажи в одни руки -это пипец. Самые большие в мире куски земли будут продаваться в Украине и ее можно продать одному олигарху. Это не хозяйствование, а беспредел. Это бесчинство, а Милованов - предатель и госизменник. Милованова не интересует рынок земли в цивилизованных странах, он взял за пример самые отсталые страны с нижайшим уровнем жизни и слепил по ним украинский рынок земли. Ганьба !!!
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Карта то карта, а продажа земли подставным юрлицам и возможная продажа агрессору таким образом не очень радует и масштабы продажи в одни руки -это пипец. Самые большие в мире куски земли будут продаваться в Украине и ее можно продать одному олигарху. Это не хозяйствование, а беспредел. Это бесчинство, а Милованов - предатель и госизменник. Милованова не интересует рынок земли в цивилизованных странах, он взял за пример самые отсталые страны с нижайшим уровнем жизни и слепил по ним украинский рынок земли. Ганьба !!!
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Зато Милованов - посмотрите, какой красивый. Ум прям на лбу у него нарисован). Уже в голове не помещается))
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Настільки красивий, що йому треба на подіум з голим торсом
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а над тем чтобы такого не происходило работаете? или даже не думали об этом?
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основная причина вчерашних истерик и тотальной зрады
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вот, что бойко, тимошенко нашептывал...
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А когда будет карта недвижимости за границей, которой владеют Слуги Народа ?
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Якщо спіймають селянина, який посадив сотку зайвої картоплі, та засудять і посадять на 10 років. Ви зробили це разом, зебіли.
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у мене в Сумах є такий собі льора сумський який за 5 років житія по-новому позахоплював землі біля річки позабудовував і вже встиг продати а той селянин з зайвою соткою вже давно ноги простягнув.
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А у мене якраз є такий, що засадив гречкою невраховані 2 сотки
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мені не подобається коли відверті уголовники-сепари починають волати про політичні репресії і 37 рік до речі ви не знаєте чому коммуністи волали лише про 37 рік?
Работаем над картой, по которой можно будет находить самозахваченную и незарегистрированную землю, - Милованов - Цензор.НЕТ 5445
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Тому, що комуністам було так легше брехати. Репресії почалися одразу після Жовтневого заколоту і ніколи не припинялися.
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Этому можно поверить, это им на руку. И найдут, не знаю правда, нам от этого полегчает?
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ПЗДЦ!!!! Какие дебилы! А дальше что??????????? Ну маладца, обнаружил ты по всей сРане 10% неучтенки. Все фермеры-ФОПы, налоги не платят, это дело грамады, а тебе то что облмится. кроме тупой жидализации? НИ#...Я! Ты денег на фуфло свое потратишь больше чем получишь при всех раскладах.
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Мне тут один зе-тыпильчик под ником Гай Катулл доказывал, что такая карта давно есть и на ней НЕТ не зарегистрированных областей.
И все давно сделано и все давно в кадастре.
(это он с пеной у рта доказывал, на предложение провести полную инвентаризацию земле ПЕРЕД открытием рынка земли).
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Карта на телефоне! Работаем над картой, по которой можно будет находить самозахваченную и незарегистрированную землю, - Милованов - Цензор.НЕТ 6683 Какой телефон? Да уж... этот министра напродаёт земель. Если нам необходимо вызвать полицию, то она, как правило, едет соооовсем в другой двор. На карте ваш дом расположен здесь - отвечают нам)) Но мы то не там, а с другой стороны)). Вот так и катаются полицейсккие, не зная ни районы, ни сам город. Что говорить о земле в Черниговской или другой области, если ОН там никогда и не был. В телефоне - одно, а вжизни, итиегоналево - другое. Так можно и жилой квартал продать. Вместе с людьми)).
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Треба не карти малювати, а геодезістів направляти точки виводити. Я колись міряв свою ділянку - точки зміщені на 7 м. І так по всій країні - деякі ділянки мають кількох власників - ось чим треба займатись, а не перетасовувати спотворену інформацію.
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В Конча-заспе много захваченной земли, будут возвращать в госсобственность? Или это только для простых смертных ?
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гениальная идея, но карта задней поверхности бедер тимохи более актуальна для таможенников и любителей самокатов Работаем над картой, по которой можно будет находить самозахваченную и незарегистрированную землю, - Милованов - Цензор.НЕТ 9549
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Мне вот эта фоточка понравилась. Смотрела на Киву - куда он смотрит)) "Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она. чтоба посмотреть, не оглянулся ли я".Работаем над картой, по которой можно будет находить самозахваченную и незарегистрированную землю, - Милованов - Цензор.НЕТ 3205
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Уровень сцанья в очи просто запредельный.
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