 Бюджет-2020 сбалансированный и реалистичный, - замглавы бюджетного комитета Трухин (уточнено)

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Нет ни одного музыкального или художественного произведения, финансового документа, которые были бы на 101% идеальны. Кому-то он (госбюджет. - Ред.) будет нравиться, а кому-то нет. Но он является сбалансированным, он является реалистичным и вы видите результат на табло: поддерживала его не только наша команда и фракция, но и другие депутаты", - сказал Трухин.

По его словам, социальные стандарты подняли настолько, насколько позволила доходная часть.

"Доходная часть бюджета, которая сформирована правительством и программой правительства позволяет максимально поднять минималку, максимально поднять заработную плату учителям, есть повышение пенсий. То есть поднятие социальных стандартов. И доходная часть, которая есть на сегодняшний день - она ​​позволяет поднять в таких рамках, чтобы бюджет был сбалансирован", - сказал нардеп.

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Он также рассказал, что сейчас парламент работает над рядом законопроектов, которые могут увеличить доход в бюджет. В частности, законопроекты об игорном бизнесе и янтаре.

"Когда они будут проголосованы - может быть увеличена доходная часть бюджета и тогда эти доходы более реалистично можно будет распределить", - рассказал Трухин.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла законопроект №2000 "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". За соответствующее решение проголосовали 280 нардепов