 Киевсовет переименовал проспект космонавта Комарова в проспект Любомира Гузара

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

"Проспект Комарова назван в честь Комарова Владимира Михайловича, который, несомненно, был выдающимся человеком, но он не имел никакого отношения ни к Украине, ни к столице. Это переименование направлено в первую очередь в честь выдающейся личности, а не на реализацию государственной политики в сфере декоммунизации", - отметила одна из инициаторов соответствующего переименования, депутат Киевсовета Олеся Пинзеник.

"Вклад архиепископа в развитие украинской греко-католической церкви трудно переоценить. Гузар перенес свою резиденцию из Львова в столицу подчеркивая тем самым национальное, а не локальное значение УГКЦ", - отметили в Киевсовете.

Решение поддержали 74 депутата Киевсовета.

Любомир Гузар - украинский религиозный деятель, священник, епископ, Верховный архиепископ Львовский, 10 лет был патриархом-предстоятелем Украинской греко-католической церкви.

Блаженнейший Любомир Гузар умер 31 мая 2017 года.

Папа Римский назвал Гузара одним из самых почитаемых моральных авторитетов.

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