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 Киевские новости, Общество
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Все про:Гузар (78) Киев (18198) Киевсовет (1180) переименования (547)

 Киевсовет переименовал проспект космонавта Комарова в проспект Любомира Гузара

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты переименовали проспект Космонавта Комарова в честь архиепископа Любомира Гузара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

"Проспект Комарова назван в честь Комарова Владимира Михайловича, который, несомненно, был выдающимся человеком, но он не имел никакого отношения ни к Украине, ни к столице. Это переименование направлено в первую очередь в честь выдающейся личности, а не на реализацию государственной политики в сфере декоммунизации", - отметила одна из инициаторов соответствующего переименования, депутат Киевсовета Олеся Пинзеник.

"Вклад архиепископа в развитие украинской греко-католической церкви трудно переоценить. Гузар перенес свою резиденцию из Львова в столицу подчеркивая тем самым национальное, а не локальное значение УГКЦ", - отметили в Киевсовете.

Решение поддержали 74 депутата Киевсовета.

Любомир Гузар - украинский религиозный деятель, священник, епископ, Верховный архиепископ Львовский, 10 лет был патриархом-предстоятелем Украинской греко-католической церкви.

Блаженнейший Любомир Гузар умер 31 мая 2017 года.

Папа Римский назвал Гузара одним из самых почитаемых моральных авторитетов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одну из улиц Ивано-Франковска переименуют в честь Любомира Гузара

Источник: https://censor.net.ua/n3159695
 
   
 Топ комментарии
 
Любомир Гузар - щирий християнин,великий патріот,духовний лідер сучасності
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Ща опять прибежит ватная мамаша сдохшей регионалки и оспорит это решение. А "суд" подмахнет.
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и что, в Киеве нет какой-нибудь Индустриальной, Фабричной, Тенистой, Абрикосовой???
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б*же, переименовали с "чести" совкового раба, на "честь" рассказчика баек.
в принципе, космонавт хотя бы не зомбировал детей и бабушек байками про Бока и егО "подвиги".
мона и нейтрально назвать - проспект имени Чайника-на-орбите-Меркурия Киевсовет переименовал проспект космонавта Комарова в проспект Любомира Гузара - Цензор.НЕТ 6460
Или - "борцов за независимость Либерталии"(но это историческое если что)
Или проспект Супермена)))
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Почему же это?
То шо не особо люблю попов?

Или тя пример Филарета не научил ничему то?
помнишь что он высрал насчет войны на Днобассе?
..... оказывается..... "маловерили"
(тут должен быть смайл - "ржач", но понятно что я не поставлю его, так как не смешно на самом деле то)
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У нас "Торднадівці" 5 років у тюрязі, по "Донбасівцях" йдуть справи.
Так що в порядку черговості я спочатку на їх потреби.
Збирає Лілія Сулейманова. Реквізити на її сторінці у фейсбуку.
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В нас є вулиця на честь космонавта Комарова, такі самі нещасні, залежні люди, скільки їх дарма загинуло.
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Атеистам по барабану это переименование. А космос для нас ушел в небытие.
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Космос вперся в завулок ще в 70-і роки, з тих пір нічого нового, подивимось що Маск зможе.
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Не стенай. Циклоны и зениты - наши ракеты. Летом 2019 двигатели зенита-4 испытывали
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Ракета-носитель, а не космический, да ещё пилотируемый корабль. Прочитай ещё, кто финансирует и где космодром. В Харькове ряд предприятий работало на космос, знаменитый например "ХАРТРОН", теперь это маленький участок, остальных предприятий просто нет, всвязи с ненадобностью и отсутствием финансирования.
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В какой из стран ЕС есть пилотируемая космонавтика? То-то же. Они понимают, что это выброшенные деньги. Мы, слава Богу, начали боевые ракеты делать. Это наш путь.
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Циклони, Зеніти це все модифікації, нема прориву, бо туда перестали вкладати гроші, маю на увазі не постсовок, ці без крадіжки нічого не робили.
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Любомир Гузар - щирий християнин,великий патріот,духовний лідер **********
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поддерживаю, одобряю и очень доволен таким переименованием.
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можно было бы вулицю в честь витальки поименовать, как-никак умнейший мэр средь всех предшествующих
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