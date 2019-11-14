 Киевсовет переименовал проспект космонавта Комарова в проспект Любомира Гузара

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.
"Проспект Комарова назван в честь Комарова Владимира Михайловича, который, несомненно, был выдающимся человеком, но он не имел никакого отношения ни к Украине, ни к столице. Это переименование направлено в первую очередь в честь выдающейся личности, а не на реализацию государственной политики в сфере декоммунизации", - отметила одна из инициаторов соответствующего переименования, депутат Киевсовета Олеся Пинзеник.
"Вклад архиепископа в развитие украинской греко-католической церкви трудно переоценить. Гузар перенес свою резиденцию из Львова в столицу подчеркивая тем самым национальное, а не локальное значение УГКЦ", - отметили в Киевсовете.
Решение поддержали 74 депутата Киевсовета.
Любомир Гузар - украинский религиозный деятель, священник, епископ, Верховный архиепископ Львовский, 10 лет был патриархом-предстоятелем Украинской греко-католической церкви.
Блаженнейший Любомир Гузар умер 31 мая 2017 года.
Папа Римский назвал Гузара одним из самых почитаемых моральных авторитетов.
в принципе, космонавт хотя бы не зомбировал детей и бабушек байками про Бока и егО "подвиги".
мона и нейтрально назвать - проспект имени Чайника-на-орбите-Меркурия
Или - "борцов за независимость Либерталии"(но это историческое если что)
Или проспект Супермена)))
То шо не особо люблю попов?
Или тя пример Филарета не научил ничему то?
помнишь что он высрал насчет войны на Днобассе?
..... оказывается..... "маловерили"
(тут должен быть смайл - "ржач", но понятно что я не поставлю его, так как не смешно на самом деле то)
Так що в порядку черговості я спочатку на їх потреби.
Збирає Лілія Сулейманова. Реквізити на її сторінці у фейсбуку.