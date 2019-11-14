 ГПУ скрывает наличие уголовного производства против экс-главы НБУ Гонтаревой, - источник

Как сообщают источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах, соответствующее дело внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Надзор осуществляет Генеральная прокуратура.

Напомним, ранее источники сообщили Цензор.НЕТ о том, что ГПУ подготовила подозрения экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и первой замглавы НБУ Катерине Рожковой. Их подозревают в ряде преступлений, а именно: злоупотребление служебным положением (то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого лица, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия по предварительному сговору группой лиц, то есть уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.364 УК Украины); служебный подлог (то есть совершенная по предварительному сговору группой лиц выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, которые повлекли тяжкие последствия - уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины) и умышленное невыполнение должностным лицом постановления суда, вступившего в законную силу (то есть совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 382 УК Украины).

Позже Генпрокуратура заявила о том, что не готовила подозрения Гонтаревой и Рожковой, а также, что не получала соответствующие документы от органов досудебного расследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бизнес-ассоциации обеспокоены подозрениями НАБУ в отношении главы правления Райффайзен Банка Писарука