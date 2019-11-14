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 Политика Украины
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 ГПУ скрывает наличие уголовного производства против экс-главы НБУ Гонтаревой, - источник

Заявление Генеральной прокуратуры Украины о том, что она не готовила подозрения экс-главе Национального банка Валерии Гонтаревой, не соответствует действительности.

Как сообщают источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах, соответствующее дело внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Надзор осуществляет Генеральная прокуратура.

Напомним, ранее источники сообщили Цензор.НЕТ о том, что ГПУ подготовила подозрения экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и первой замглавы НБУ Катерине Рожковой. Их подозревают в ряде преступлений, а именно: злоупотребление служебным положением (то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого лица, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия по предварительному сговору группой лиц, то есть уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.364 УК Украины); служебный подлог (то есть совершенная по предварительному сговору группой лиц выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, которые повлекли тяжкие последствия - уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины) и умышленное невыполнение должностным лицом постановления суда, вступившего в законную силу (то есть совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 382 УК Украины).

Позже Генпрокуратура заявила о том, что не готовила подозрения Гонтаревой и Рожковой, а также, что не получала соответствующие документы от органов досудебного расследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бизнес-ассоциации обеспокоены подозрениями НАБУ в отношении главы правления Райффайзен Банка Писарука

Источник: https://censor.net.ua/n3159694
 
 
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Зато ЕС уже грозит не дать денег Украине, научились у Байдена, если Беню не нагнут .
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https://www.youtube.com/watch?v=kpdkc9hx3Qo
Зеленский віддає землю олігархам:
Андрій Новак - це не ринок, це захоплення -Гончарук.
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Уголовное дело против Гонтаревой не просто должно существовать, оно должно быть на стадии запроса в Британию на экстрадицию ее в Украину. И уже тут, в теплых стенах Лукьяна разбираться с потужными и ришучими рехформами.
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Открою тебе большую тайну, что в ГПУ существует уголовное дело на заявителей.
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она должна сидеть, это знают все и она и народ
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Ну смотря где еще сидеть.....
В Англии или юлином 2х спальном номере - Гонтарева таки будет не против!!!!!
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Зеленский перед выборами обещал посадить в тюрьму Порошенка. На какой стадии это дело, сколько ещё ждать?
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Вот сейчас с окружением разберуться. Дождуться, когда фигуранты созреют на "сотрудничество со следствием"... Тут и наступит очередь "сивочолого!" Пятра Ляксеича))
Следствие-работа тихая и последовательная.........
Все прекрасно понимают, что если тронуть (не собрав ВСЕ материалы) бывшего "преза" то в стране начнется такое...........)))
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Одразу після зниження комунальних тарифів удвічі та підвищення платні вчителям до $4000. Раніше не можна. Терпіть.
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Ця влада, як гарний господар добре підготувалася до гостей (місії МВФ): банкірів кошмарять, справу проти Гонтарєвої та Рожкової розпочала, Бєня приєднався - вивів театр під НБУ, дав вчасно інтерв'ю NYT і таке подібне. Якщо МВФ не покаже цій владі і в цей раз конструкцію з трьох пальців, я здивуюся.
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