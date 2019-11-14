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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9475) Гонтарева (827)

 Дело против Гонтаревой внесено в ЕРДР. Генпрокуратура скрывает наличие уголовного производства. ДОКУМЕНТ

Заявление Генеральной прокуратуры Украины о том, что она не готовила подозрения экс-главе Национального банка Валерии Гонтаревой, не соответствует действительности.

Как сообщают источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах, соответствующее дело внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Процессуальный надзор осуществляет прокурор ГПУ Лукашенко О.О. (ЕРДР 12017000000001360 от 25.09.2017).

Дело против Гонтаревой внесено в ЕРДР. Генпрокуратура скрывает наличие уголовного производства 01

Напомним, ранее источники сообщили Цензор.НЕТ о том, что ГПУ подготовила подозрения экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и первой замглавы НБУ Катерине Рожковой. Их подозревают в ряде преступлений, а именно: злоупотребление служебным положением (то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого лица, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия по предварительному сговору группой лиц, то есть уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.364 УК Украины); служебный подлог (то есть совершенная по предварительному сговору группой лиц выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, которые повлекли тяжкие последствия - уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины) и умышленное невыполнение должностным лицом постановления суда, вступившего в законную силу (то есть совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 382 УК Украины).

Позже Генпрокуратура заявила о том, что не готовила подозрения Гонтаревой и Рожковой, а также, что не получала соответствующие документы от органов досудебного расследования.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159694
 
   
 Топ комментарии
 
она должна сидеть, это знают все и она и народ
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Уголовное дело против Гонтаревой не просто должно существовать, оно должно быть на стадии запроса в Британию на экстрадицию ее в Украину. И уже тут, в теплых стенах Лукьяна разбираться с потужными и ришучими рехформами.
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Зато ЕС уже грозит не дать денег Украине, научились у Байдена, если Беню не нагнут .
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https://www.youtube.com/watch?v=kpdkc9hx3Qo
Зеленский віддає землю олігархам:
Андрій Новак - це не ринок, це захоплення -Гончарук.
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Уголовное дело против Гонтаревой не просто должно существовать, оно должно быть на стадии запроса в Британию на экстрадицию ее в Украину. И уже тут, в теплых стенах Лукьяна разбираться с потужными и ришучими рехформами.
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Открою тебе большую тайну, что в ГПУ существует уголовное дело на заявителей.
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да, вата зєбільная, прішлі ваші новиє времена
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Как заскулили представители пороховаты. Скоро могут и до вашего вороватого хозяина добраться.
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у мєня нєт хозяіна, я бєсхозньій! ГПУ приховує наявність кримінального провадження проти ексглави НБУ Гонтаревої, - джерело - Цензор.НЕТ 641 нєту у мєня царя-батюшкі, мудролікого Владіміра Красно Солнишко!!
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она должна сидеть, это знают все и она и народ
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Ну смотря где еще сидеть.....
В Англии или юлином 2х спальном номере - Гонтарева таки будет не против!!!!!
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Да пусть хоть в двухспальном, пусть даже с личным массажистом, но пожизненно и с конфискацией.
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С каких пор зеленые шмаркли и шурцы народом назвались?
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С каких это пор порохоботы, хозяин которых с треском провалился на выборах, решили, что именно они представляют народ?
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Ты наверно мамку покусал за то место, когда вылазил из неё, что она так тебя назвала?
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Хто такі все? І народ? Тей що вибирав зебілів?
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Зеленский перед выборами обещал посадить в тюрьму Порошенка. На какой стадии это дело, сколько ещё ждать?
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Вот сейчас с окружением разберуться. Дождуться, когда фигуранты созреют на "сотрудничество со следствием"... Тут и наступит очередь "сивочолого!" Пятра Ляксеича))
Следствие-работа тихая и последовательная.........
Все прекрасно понимают, что если тронуть (не собрав ВСЕ материалы) бывшего "преза" то в стране начнется такое...........)))
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На улице уже ноябрь. Долго ещё ждать? На Пороха усиленно копают ещё с мая сего года. Когда там посадки?
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"Министр Милованов тоже голосовал за Порошенко на выборах - как и премьер-министр Гончарук"

Второй человек в стране и один из главных министров - симпатики Порошенко. Это даёт ПП мощное лобби. Портнов, который безуспешно пытается посадить ПП на протяжении более чем полугода, истерит, что Рябошапка заморозил все дела против Порошенко, и вообще "токсичный Порошенко полностью пронизал в правительство и генпрокуратуру".

Кстати, недавно Гончарук оказал Порошенко дружественную услугу - помог ему протолкнуть в Раду Вятровича, взяв себе в помощники одну из депутаток "ЕС" и освободив место для Вятровича, который шёл в списке сразу за ней.

И ты мне после всего этого будешь втирать, что Пороха вот-вот посадят, нужно только немного подождать? С таким-то лобби и с таким количеством дружественных чиновников в новой власти?
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уже посадки идут полным ходом - зелебобиков на зеленые бутылки садят!
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Одразу після зниження комунальних тарифів удвічі та підвищення платні вчителям до $4000. Раніше не можна. Терпіть.
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да, да, на какой стадии, сколько еще зебилам ждать, и самое главное - за что посадить?!
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Ан Мур, вам лишь бы чушь какую то сморозить. Ведь иначе за коммент не заплатят.
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Ця влада, як гарний господар добре підготувалася до гостей (місії МВФ): банкірів кошмарять, справу проти Гонтарєвої та Рожкової розпочала, Бєня приєднався - вивів театр під НБУ, дав вчасно інтерв'ю NYT і таке подібне. Якщо МВФ не покаже цій владі і в цей раз конструкцію з трьох пальців, я здивуюся.
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Влада розуміє, що ніякого кредиту МВФ вже країні не дасть. Тому вирішила продати землю олігархам. А на фермерів і народ їм наплювати. Тих хто отримав по 2 га, будуть знову продавати разом із землею як кріпаків Зеленському, Ахметову, Пінчуку та ін.
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Так надо было замечательной команде Порошенко за пять лет написать нормальный закон о рынке земли. И проблемы сейчас бы не было.
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Пишуть не закони, а законопроекти. Їх написано було кілька. Але одна справа написати, інаша прийняти. У *********** Вови є вся повнота влади (і ВР, КМ, СБУ, МВС, сули , НАБУ, НАПК та ін і монобільшість в ВР -більше 350 голосів. Поршенко став Президентом не маючи навіть своє фракції в ВР, уряд був коаліційний, тоб-то створений відповідно до угод 2014 року різними фракціями ВР. В нього не було більшості в ВР , ні в КМ ніде. Проте він зміг провести : асоціацію з ЄС, безвіз, врятуватим економіку та фінанси від колапсу, відвоювати 2/3 Донбасу, організувати санкції проти РФ, позбавити України енергетичної залежності від РФ, виграти міжнародні суди проти РФ , проветси реформу місцевого самоврядування, провести податкову реформу, розпочати реформу МВС, Прокуратури, судів , отримати ТОМОМ а ін. І все це не маючи більшості в парламенті. Тому, дивлячись на потуги зєльоного ***********, стає смішно від його повного нерозуміння і невміння. Все робиться безсистемно і ситуаційно... Без стратегії. Хіба що стратегія цієї влади полягає в тому, щоб повернути Україну в обійми РФ.
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А что вы видите плохого в том, что против Гонтаревой открыли дело?
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Те що бачу я - неважливо. Куди важливіше, що в цьому бачать (як сприймуть це, враховуючи попередні події щодо неї) у МВФ. А МВФ вважає, на скільки я розумію, що Гонтарєва на своїй посаді зробила все вірно, про що неодноразово заявлялося і ставилося у приклад.
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Это, Вы, пытаетесь объяснить человеку голосовавшего за клоуна? По моему - напрасный труд.
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гребанный мвф не разрешает, ни гонтареву,ни свинярчуков, ни главную свинью посадить- у них бартер- свыня крадет и все делает, что хочет мвф
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Эту идею распространяет Зеля. Он не хочет никого садить из корупционеров, а легче всего сказать, что ему МВФ запрещает это делать.
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Тот кого выше назвали "свыней" походу все купил. А тот, кто считал себя одним из самых гениальных евреев во вселенной, похоже начал доганять гениальность "схемы", и впал в истерику.
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Теория заговора. Ну-ну. Всемирное закулисье. Обычно такие мысли посещают людей с низким уровнем интеллекта. Люди хоть мало мальски "с головой" используют принцип "Бри́тва О́ккама", если вам это вообще о чем то говорит.
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Недолго мучилась старушка на електрических проводах.
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ктобы мог подумать что луТшую пьяную свиножабу будут покрывать в генитальной прокуратории.
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Если государтвенный чиновник после своей деятельности в Украине перезжает в Бртанию, однозначно его можно сажать без суда и следствия, потому что на свою зарплату в Украине он там не проживет.
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В Лондоне самое дорогое жилье в Европе.
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Шоб ты знал, она там работает в Институте международных отношений Лондонской школы экономики (London School of Economics (LSE). Консультирует центробанки по вопросам монетарной и валютной политики. Платят ей явно не в гривнах, так что на аренду "двушки" вполне хватает.
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Это всё прелюдии, Порося должен сидеть!
Слава Украине!
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Сходи на рынок, купи себе мозги. Хотя в твоем случае вряд ли поможет.
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