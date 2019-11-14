 Процесс разминирования в районе Петровского и Богдановки будет завершен 20 ноября, - пресс-центр штаба ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщил начальник пресс-центра штаба ООС Андрей Агеев.

"За прошедшие сутки на участке разминирования обнаружено шесть взрывоопасных предметов, обследовано 7 соток участка, работает 20 представителей ГСЧС. Для их нужд привлечено 8 единиц специальной техники", - сообщил Агеев.

Он также напомнил, что до семи суток продлится процесс разминирования на участке №3, поэтому 20 ноября этот процесс будет завершен.

"20 ноября в 12:00 состоится информирование наблюдательной миссии ОБСЕ о завершении очистки около 146 га территорий в районе Петровского и Богдановки Донецкой области", - рассказал руководитель пресс-центра.

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Отвечая на вопрос, продолжаются аналогичные работы по разминированию со стороны российско-оккупационных войск, Агеев отметил: "Я в очередной раз подчеркиваю, что мы получаем об этом информацию исключительно от представителей ОБСЕ".

По проверке качества работ по разминированию со стороны боевиков он отметил, что представители ОБСЕ ежедневно контролируют ход работ с помощью квадрокоптера, наблюдают за ходом работ на различных участках.

Как сообщалось, 9 ноября в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское украинские военнослужащие и российско-оккупационные войска после запуска сигнальных ракет начали разведение сил и средств.

12 ноября спецмиссия ОБСЕ получила письмо от вооруженных формирований с неподконтрольных правительству районов Донецкой области с сообщением о том, что они завершили отвод сил и средств с согласованного участка разведения в районе Петровского. 13 ноября СММ ОБСЕ получила две вербальные ноты Министерства иностранных дел Украины, в одной из которых сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины завершили отвода сил и средств с согласованной участка разведения в районе Петровского.

13 ноября начался этап разминирования определенного участка №3.