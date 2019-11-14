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 Процесс разминирования в районе Петровского и Богдановки будет завершен 20 ноября, - пресс-центр штаба ОС

До 20 ноября на участке разведения войск в районе Петровского и Богдановки будет разминировано около 146 га территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщил начальник пресс-центра штаба ООС Андрей Агеев.

"За прошедшие сутки на участке разминирования обнаружено шесть взрывоопасных предметов, обследовано 7 соток участка, работает 20 представителей ГСЧС. Для их нужд привлечено 8 единиц специальной техники", - сообщил Агеев.

Он также напомнил, что до семи суток продлится процесс разминирования на участке №3, поэтому 20 ноября этот процесс будет завершен.

"20 ноября в 12:00 состоится информирование наблюдательной миссии ОБСЕ о завершении очистки около 146 га территорий в районе Петровского и Богдановки Донецкой области", - рассказал руководитель пресс-центра.

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Отвечая на вопрос, продолжаются аналогичные работы по разминированию со стороны российско-оккупационных войск, Агеев отметил: "Я в очередной раз подчеркиваю, что мы получаем об этом информацию исключительно от представителей ОБСЕ".

По проверке качества работ по разминированию со стороны боевиков он отметил, что представители ОБСЕ ежедневно контролируют ход работ с помощью квадрокоптера, наблюдают за ходом работ на различных участках.

Как сообщалось, 9 ноября в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское украинские военнослужащие и российско-оккупационные войска после запуска сигнальных ракет начали разведение сил и средств.

12 ноября спецмиссия ОБСЕ получила письмо от вооруженных формирований с неподконтрольных правительству районов Донецкой области с сообщением о том, что они завершили отвод сил и средств с согласованного участка разведения в районе Петровского. 13 ноября СММ ОБСЕ получила две вербальные ноты Министерства иностранных дел Украины, в одной из которых сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины завершили отвода сил и средств с согласованной участка разведения в районе Петровского.

13 ноября начался этап разминирования определенного участка №3.

Источник: https://censor.net.ua/n3159690
 
 
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У нас есть датские инструкторы?
А пленные боевики?
вот датчане пусть и разминируют, так как делали это с пленными немецкими военнослужащими.
но эти слизни зассут боевиков заставлять разминировать, Рашка гаркнет - датчанин в собственные штаны харкнет(не ртом)

Пусть ОБСЕ разминирует, оно и так слепо, глухо и немо, так что - плюс-минус две ноги, или одна, им не повредит. Там кацапов просто много, а этому "добру" не привыкать бреньчать на гитаре в переходе и клянчить рублики на бухло.
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Що, падлюки,готуєте сперам безпечний шлях?
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Долго чухаетесь... "Та сторона" уже ножками сучит...
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Чмошников из обсе кацапотеррористы просто не пускают,куда им невыгодно. Ничего они там не разминируют. Зелю разводят,как лоха.
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Зачем проводить разминирование, чтобы сепары туда зашли.
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Вони вже на сепари, а наші люді. (Напольйон ІІ)
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