 Суд вынес первый в Киеве приговор за домашнее насилие, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.
Киевская местная прокуратура № 5 поддержала государственное обвинение в уголовном производстве в отношении 33-летнего местного жителя, который систематически совершал психологическое и физическое насилие в семье (ст.126-1 УК Украины).
По данным ведомства, злоумышленник преднамеренно, систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой. Эти все события происходили в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей.
До этого, с января по октябрь 2019 года, мужчина 9 раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия (ст.173-2 КУоАП), однако составленные админпротоколы не повлияли на подозреваемого и не изменили его поведение по отношению к жене.
По результатам судебного рассмотрения районный суд г. Киева приговорил злоумышленника к 3 месяцам ареста, он был взят под стражу в зале суда.
"Это первый приговор в городе Киеве за домашнее насилие", - сказано в сообщении.
У нас в стране вообще скотское отношение к женщинам
Я бы это цитировал как главный признак того шо в Европу, как Беня говорит, нас никогда не примут.
Это реально ужас - в целом Киеве, оказывается, все мужики не бьют своих баб шо даже первый приговор АЖ на 3 месяца ареста - сенсация?
То есть "путь в Европу" - это фарс. И даже только по одной этой причине. И мона хоть скока гей-парадов проводить, но они лучше примут нигеров, чем белых(нигеров).
Реально не подумал бы что \\\\\\\\"Это первый приговор в городе Киеве за домашнее насилие", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3159688\\\\
Как читал - мужик 100кг. убивал буквально жену, в совке годами, а та нечаянно вырвала нож один раз и надрезала, так посадили. Хотя налицо было просто шо надо оправдать.
Сколько таких случаев то? дикари да и только(мы для нормальных людей)
😁