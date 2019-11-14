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 Происшествия, Киевские новости
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 Суд вынес первый в Киеве приговор за домашнее насилие, - прокуратура

Мужчину, который систематически издевался над супругой, приговорили к 3 месяцам ареста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

Киевская местная прокуратура № 5 поддержала государственное обвинение в уголовном производстве в отношении 33-летнего местного жителя, который систематически совершал психологическое и физическое насилие в семье (ст.126-1 УК Украины).

По данным ведомства, злоумышленник преднамеренно, систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой. Эти все события происходили в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей.

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До этого, с января по октябрь 2019 года, мужчина 9 раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия (ст.173-2 КУоАП), однако составленные админпротоколы не повлияли на подозреваемого и не изменили его поведение по отношению к жене.

По результатам судебного рассмотрения районный суд г. Киева приговорил злоумышленника к 3 месяцам ареста, он был взят под стражу в зале суда.

"Это первый приговор в городе Киеве за домашнее насилие", - сказано в сообщении.

Суд вынес первый в Киеве приговор за домашнее насилие, - прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159688
 
 
 Топ комментарии
 
До этого, с января по октябрь 2019 года, мужчина 9 раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия (ст.173-2 КУоАП), однако составленные админпротоколы не повлияли на подозреваемого и не изменили его поведение по отношению к жене. Источник: https://censor.net.ua/n3159688\\\\\\\\\\\

Я бы это цитировал как главный признак того шо в Европу, как Беня говорит, нас никогда не примут.
Это реально ужас - в целом Киеве, оказывается, все мужики не бьют своих баб шо даже первый приговор АЖ на 3 месяца ареста - сенсация?

То есть "путь в Европу" - это фарс. И даже только по одной этой причине. И мона хоть скока гей-парадов проводить, но они лучше примут нигеров, чем белых(нигеров).
Реально не подумал бы что \\\\\\\\"Это первый приговор в городе Киеве за домашнее насилие", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3159688\\\\

Как читал - мужик 100кг. убивал буквально жену, в совке годами, а та нечаянно вырвала нож один раз и надрезала, так посадили. Хотя налицо было просто шо надо оправдать.

Сколько таких случаев то? дикари да и только(мы для нормальных людей)
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ну если бы убил, то может годик бы дали, он же не нацик, таким больше 3 месяцев не дают.
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Три месяца?! Он выйдет через 3 месяца и её убьет. А почему не на 3 года хотя бы?
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Три месяца тюрьмы - это очень мало за систематическое насилие.Это практически ничего. Если давать срок, то 3 года минимум.За 3 года можно развестись и переехать куда -нибудь, где муж психопат ее не достанет. За 3 мес. это трудно сделать. И еще тут интересная вещь - почему эта женщина позволяет над собой систематически издеваться? Ее родители на мусорке нашли? За нее некому заступиться? Ей собственная жизнь не дорога? Тут конечно психические проблемы у обоих супругов.
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Согасен. Мало. Но это первый приговор. Нельзя сразу давать большие сроки, так как многие просто не в курсе такого закона. Пройдет время и все нормализуется, для этого и есть поправки в законы и уК
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Многие не в курсе? Пусть рекламу по ТВ пустят , нашли проблему.Закон не должен учитывать того факта, что его могут не знать и незнание не дает право уйти от ответственности.
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Ну вот же ж... Или по вашему статья на новостном ресурсе это не реклама?
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Скорее всего некуда идти с малолетними детьми и заступиться некому.
У нас в стране вообще скотское отношение к женщинам
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ну если бы убил, то может годик бы дали, он же не нацик, таким больше 3 месяцев не дают.
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Просто до свадьбы она думала что "самый крутой пацан на раене" будет такой же классный отец и муж
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До этого, с января по октябрь 2019 года, мужчина 9 раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия (ст.173-2 КУоАП), однако составленные админпротоколы не повлияли на подозреваемого и не изменили его поведение по отношению к жене. Источник: https://censor.net.ua/n3159688\\\\\\\\\\\

Я бы это цитировал как главный признак того шо в Европу, как Беня говорит, нас никогда не примут.
Это реально ужас - в целом Киеве, оказывается, все мужики не бьют своих баб шо даже первый приговор АЖ на 3 месяца ареста - сенсация?

То есть "путь в Европу" - это фарс. И даже только по одной этой причине. И мона хоть скока гей-парадов проводить, но они лучше примут нигеров, чем белых(нигеров).
Реально не подумал бы что \\\\\\\\"Это первый приговор в городе Киеве за домашнее насилие", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3159688\\\\

Как читал - мужик 100кг. убивал буквально жену, в совке годами, а та нечаянно вырвала нож один раз и надрезала, так посадили. Хотя налицо было просто шо надо оправдать.

Сколько таких случаев то? дикари да и только(мы для нормальных людей)
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Моск теще выносить тоже насилийо??
😁
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