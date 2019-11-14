 Я буду выносить решение об исключении Скороход из фракции, а с ее мужем пусть работают правоохранительные органы, - Арахамия

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Я знал, что есть такой стрёмно выглядящий человек в розыске. По правоохранительным органам мы не имеем права вмешиваться, пускай они работают. Что касается самой госпожи Скороход, я буду выносить решение об исключении ее из фракции, потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения. Зачем она нам во фракции?" - сказал депутат, назвав Скороход также "госпожой отдельное мнение", - сказал он.

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Арахамия уверен, что необходимо провести заседание фракции как можно быстрее.

"По-хорошему, сегодня нужно собрать фракцию и принять решение. Но неизвестно, когда мы сегодня закончим (работу в Раде. - Ред.)", - сказал Арахамия.

Ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".