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 Политика Украины
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Все про:Арахамия (133) Алякин Алексей (1) Слуга народа (473) Скороход Анна (1)

 Я буду выносить решение об исключении Скороход из фракции, а с ее мужем пусть работают правоохранительные органы, - Арахамия

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамии заявил, что Анну Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Я знал, что есть такой стрёмно выглядящий человек в розыске. По правоохранительным органам мы не имеем права вмешиваться, пускай они работают. Что касается самой госпожи Скороход, я буду выносить решение об исключении ее из фракции, потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения. Зачем она нам во фракции?" - сказал депутат, назвав Скороход также "госпожой отдельное мнение", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Скороход не единожды обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную, материальную помощь", - Арахамия. ВИДЕО

Арахамия уверен, что необходимо провести заседание фракции как можно быстрее.

"По-хорошему, сегодня нужно собрать фракцию и принять решение. Но неизвестно, когда мы сегодня закончим (работу в Раде. - Ред.)", - сказал Арахамия.

Ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

Источник: https://censor.net.ua/n3159687
 
   
 Топ комментарии
 
Теперь виноват не Петя, теперь виновата Скороход. Зебилы срочно меняйте методички Я буду выносить решение об исключении Скороход из фракции, а с ее мужем пусть работают правоохранительные органы, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9109
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Им не нужно ничего менять. Каждый уважающий себя зебил понимает, что Скороход продалась Пете...)
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понятно всё как "белый день"...
залётный росийский фраерок проспонсировал девушку что бы плотно "сесть на тему" и наживать барыши, а в Раде ей, оказывается, работать да ещё и голосовать надо как решит фракция... какая Скороход это терпеть будет?!
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Гαβнюки они все в ВР, но самый большой из них Арахимия.
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Началось! И это радует!
Предлагаю радикальный ход - отзовите Зебила!
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