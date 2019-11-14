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 JIT опубликовала факты контроля террористов "ДНР" Кремлем во время атаки на МН17: "Прибывают люди от Шойгу. Местных командиров выкидывают нах#й". АУДИО

Международная совместная следственная группа (JIT) по делу крушения самолета "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 опубликовала доказательства прямого контроля донецких боевиков российскими кураторами летом 2014 года. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом сообщил расследователь Bellingcat Христо Грозев, информирует Цензор.НЕТ.

"JIT предоставляет убедительные доказательства того, что Кремль непосредственно контролировал военные действия и поставки оружия боевикам на Донбассе в начале июля 2014 года. Это означает, что цепочка военного командования в контексте уголовной ответственности за сбитый лайнер теперь ведет вплоть до Кремля", - написал он.

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Грозев также дает ссылку на озвученные JIT факты.

"У JIT, однако, есть основания предполагать, что, в действительности, они (главари террористов. - Ред.) получали указания из Российской Федерации. JIT провела беседы с несколькими свидетелями, которые были членами "ДНР" летом 2014 года. Эти свидетели заявили, что ключевые фигуры вооруженной группировки получали указания из Российской Федерации", - утверждают эксперты.

По их словам, показания террористов подтверждаются телефонными разговорами, которые были записаны в то же время.

В своем разговоре со знакомым 3 июля 2014 года в 17:30:15, Бородай подтверждает, что он следует указаниям с российской стороны:

Бородай (6:02 на записи): Ну, у Вас далеко идущие планы, а у меня - нет. Я выполняю приказы и защищаю интересы исключительно одного государства, Российской Федерации. Вот, собственно, и все.

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В другом разговоре в начале июля 2014 года член "ДНР" сообщает местному командиру, что "прибудут люди с полномочиями от Шойгу (министр обороны России. - Ред.)". По словам члена "ДНР", эти люди "выкидывают нах*й местных полевых командиров из подразделений", а "москвичи" примут командование.

1 июля 2014 года в 22:08:05 боевику с позывным Монгол (A) 380951267673 звонит неизвестное лицо (B) 380509133442.

B: Как комендант Макеевки, я бы хотел узнать. Я бы хотел узнать, к чему мы идем.

A: Мы идем к единоначалию. Сюда прибывают люди с полномочиями от Шойгу, и всех местных полевых командиров выкидывают нах*й из подразделений...

B: Угу.

A:… и возглавляют москвичи (…)

Б: (…) Меня интересует, когда тогда это будет, чтобы я знал, кому мне нужно будет подчиняться бл**ь

A: Ты будешь подчиняться министру обороны. (…) Министру обороны ДНР.

(…) Нет, министр обороны у нас - Стрелков, а главнокомандующий войсками - как президент или премьер-министр во всех странах - это Бородай.

Источник: https://censor.net.ua/n3159683
 
   
 Топ комментарии
 
.....)))))министр ОБОРОНЫ , ПРЕЗИДЕНТ , ПРЕМЬЕР ))))))))) ЛУГАНДОНИЯ НЕДОНОШЕННАЯ вот вы кто , утырки ОПУЩЕННЫЕ !!!
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Чем ближе к суду , а до марта осталось недолго , тем интереснее! Вот уже фамилия Шойгу вспльіла...
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кацапы - фашисты 21века и мрази
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.....)))))министр ОБОРОНЫ , ПРЕЗИДЕНТ , ПРЕМЬЕР ))))))))) ЛУГАНДОНИЯ НЕДОНОШЕННАЯ вот вы кто , утырки ОПУЩЕННЫЕ !!!
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Да с 14 года всем понятно, что самолет сбил Кремль и хотел это преступление повесить на Украину. Все было запланировано и продумано, но как всегда обос-ались.
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А про Коломойского верно, его сделали давно своим другом кацапы.Он служит кацапам через Зеленского и если Зеля его не посадит, то их посадят рано или поздно обоих за госизмену. ЕС уже давно предупреждает Зеленского, чтобы он избавился от Коломойского и его влияния на политику. Поэтому Коломойский и поет, что Украине все равно не вступить в ЕС и НАТО и нужно мириться с агрессором. Все ясно и понятно.
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запланировано было сбить транспортник, а после него - самолет аэрофлота, преподнесенный как месть кровавой фашистской хунты миролюбивому мышебратскому народу. но после того как транспортник не появился шото пошло не так.
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Ви можете навести час на запису, де тут ВЗАГАЛІ була мова про «Боїнг» ?
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издец подкрадывается медленно, незаметно, но неуклонно к )(уйлу и его шестеркам JIT опубликовала факты контроля террористов "ДНР" Кремлем во время атаки на МН17: "Прибывают люди от Шойгу. Местных командиров выкидывают нах#й" - Цензор.НЕТ 6442
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Яиц у них нет, что-то ***** предъявить. ***** пока что ничего не угрожает. Захочет, еще 100 самолетов собьет. После чего просто выберет Нидерландам "правильного" президента. Как он уже сделал и с зелей, и с Трампом, и с Джонсоном.
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Чем ближе к суду , а до марта осталось недолго , тем интереснее! Вот уже фамилия Шойгу вспльіла...
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Даже в федерації Буки не можуть роз'їзжати самі по собі, а ланцюг командування веде до Шойгу.
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наведіть хвилину запису, з якої починається мова про Буки.
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Вот же,блеать сенсация. Глядишь,так немчура от СП-2 откажется,а макрон перестанет вербально (пока) отсасывать путлеру.
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Щось наплутали.
Тут не про «Боїнг»
Тут домовляються щодо Донецьких і Дніпропетровських.

Початок 03:40
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ублюдки донецкие
только двусотить эти нечистоты.никаких переговоров
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зато некто петя размовлял, шо у него имеется план бэ
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Мова як раз не про пєтю, а про бєню.
Початок з 03:40
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Момент істини, початок війни на Сході, подається, (з 03:40 хвилини запису), як розборки між донецькими урками і дніпропетровськими євреями.
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Війна почалась бо комусь не дали карту привату? Співрозмовник чітко відповідає, що його цікавлять інтереси федерації, тобто йому потрібна війна.
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Уже помогли этому человеку...Беня уже превратился в российского кризис-менеджера..
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Донецкие жлобы порешали с днепровскими евреями
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Вот так вот: Бєня в 2014 з сєпарами не домовився, тепер кацапам ціну виставив у 100 лярдів.
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2 разговора - 2 ******. 1-й "сказочник", такие лопухи вечно летают в облаках и не могут выразить нормально свою мысль, мнят себя ***** умными, на деле, как доказывает опыт, такие обычно вместо действий теряются в рассуждениях, строят теории и переоценивают свою значимость. 2-й "**********" - типаж зама военкома или зампотыла, такой себе фамильярный решала-********, каши ты с ним не сваришь, но наслушаешься, как и от первого, выше крыши. Командование так называемого "ДНР" скорее всего из кадровых силовиков оставило именно подобный низкосортный мусор, подобные экземпляры обычно любят побухать и *********, на большее они не годны
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А де ви на м'ясокомбінатах бачили бійців тварин, інтелектуалів?
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Я не пойму, для кого эта новость? О том, что русня начала войну это не секрет для свидомого украинца. Новость для ватных зебилов? Да им пох. Для европейцев? Аналогично.
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Там про роль донецьких і дніпрпетровських кланів у цій війні.
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