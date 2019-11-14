 Рада приняла Госбюджет-2020. ВИДЕО (обновлено)

За соответствующее решение проголосовали 280 нардепов, передает Цензор.НЕТ.
Это самое раннее (по дате) принятие бюджета в истории независимой Украины. Предыдущий "рекорд" принадлежал Госбюджету на 2019 год, который был принят 23 ноября.
Доходы Госбюджета-2020 ко второму чтению Кабмин предложил установить на уровне 1 093,669 млрд гривен, расходы – 1 180,099 млрд гривен.
Дефицит Госбюджета-2020 составит 2,09% ВВП, или 94,275 млрд гривен (в первом чтении дефицит Госбюджета предлагался на уровне 95,131 млрд гривен).
Субвенция из Госбюджета местным бюджетам на реализацию программы по обеспечению школ необходимым оборудованием составит 3,5 млрд гривен, на улучшение соцзащиты отдельных категорий населения – 3,8 млрд гривен.
Предельный размер госдолга в гривневом эквиваленте составит 2 045,1 млрд гривен и 45,3% прогнозируемого ВВП.
Объем платежей по погашению госдолга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 млрд гривен, в том числе погашение внешнего долга – 120,3 млрд гривен, внутреннего – 161,9 млрд гривен. Платежи на обслуживание госдолга в 2020 запланированы на уровне 141,5 млрд гривен.
Основой для расчета показателей проекта Государственного бюджета на 2020 год был избран сценарий макроэкономического прогноза, который предусматривает рост реального ВВП на 3,7%, рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 5,5%, средняя зарплата - 12 497 гривен.
а що з недовиконанням бюджету 2019 у четвертому кварталі?
Мінімальна зарплата у держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 гривні.
У 2020 році пропонується встановити прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2020 року - 2027 грн, з 1 липня - 2118 грн, з 1 грудня - 2189 грн. Для дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року - 1779 грн, з 1 липня - 1859 грн, з 1 грудня - 1921 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року - 2218 грн, з 1 липня - 2318 грн, з 1 грудня - 2395 грн.
Сливают Украину, суки... Верните нам мародёра..!! Хотим как при мародёре...
А не то - Путин нападет, совсем "гореть вечно " будем
Главное что Аваков не в обиде. Надо еще для МВД истребителей закупить(ну, типо заблудших грибников искать и отгонять от них волков) ))
Бугага. Евробляхеры отстегивали Дубинскому. "Мама любит скорость" или ***************. Зеленский, где блеать посадки? Ярошевич дает показания
https://www.youtube.com/watch?v=AMsnZdNWVFU&feature=emb_logo
Українські промисловці погіршили очікування.
Випереджальні індикатори, свідчать про уповільнення української економіки.
Індикатор ділової впевненості в промисловості у IV кварталі 2019р., знизився в порівнянні з III кварталом року на 1,3 відсоткових пункти, і становить мінус 5,6%, у переробній промисловості цей показник знизився на 0,5 п. п. і становить мінус 5,1%.
- Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Нацбанк, у жовтні 2019р знизився на 4,3 в.п. до позначки 52,3 п.
- Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в жовтні скоротився на 8,532 млрд грн або на 13,8%.
на 1 жовтня - 61,618 млрд грн.
на 1 листопада - 53,086 млрд грн.
- Оборот роздрібної торгівлі в Україні в вересні 2019р у порівнянні з серпнем цього року скоротився на 3,3%.
- Зовнішня торгівля молочними продуктами у вересні показала скорочення на 21,3%.
- Українські металурги в вересні скоротили виробництво сталі на 2,3%.
- Портфель ОВДП у власності нерезидентів збільшився до 100,99 млрд грн.
- Сума вкладів фізичних осіб у вересні зменшилась на 4,6 млрд грн.
- У жовтні державний бюджет недовиконаний за доходами на 7,8 млрд грн.
- IKEA не буде відкривати завод на Львівщині.
Влад Пономар
В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС. Проверить бы психическое состояние лидера.
без него как без воды и не туды и не сюды