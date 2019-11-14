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 Политика Украины
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 Рада приняла Госбюджет-2020. ВИДЕО (обновлено)

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла законопроект №2000 "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

За соответствующее решение проголосовали 280 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

Это самое раннее (по дате) принятие бюджета в истории независимой Украины. Предыдущий "рекорд" принадлежал Госбюджету на 2019 год, который был принят 23 ноября.

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Доходы Госбюджета-2020 ко второму чтению Кабмин предложил установить на уровне 1 093,669 млрд гривен, расходы – 1 180,099 млрд гривен.

Дефицит Госбюджета-2020 составит 2,09% ВВП, или 94,275 млрд гривен (в первом чтении дефицит Госбюджета предлагался на уровне 95,131 млрд гривен).

Субвенция из Госбюджета местным бюджетам на реализацию программы по обеспечению школ необходимым оборудованием составит 3,5 млрд гривен, на улучшение соцзащиты отдельных категорий населения – 3,8 млрд гривен.

Предельный размер госдолга в гривневом эквиваленте составит 2 045,1 млрд гривен и 45,3% прогнозируемого ВВП.

Объем платежей по погашению госдолга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 млрд гривен, в том числе погашение внешнего долга – 120,3 млрд гривен, внутреннего – 161,9 млрд гривен. Платежи на обслуживание госдолга в 2020 запланированы на уровне 141,5 млрд гривен.

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Основой для расчета показателей проекта Государственного бюджета на 2020 год был избран сценарий макроэкономического прогноза, который предусматривает рост реального ВВП на 3,7%, рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 5,5%, средняя зарплата - 12 497 гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3159682
 
 
 Топ комментарии
 
больше всего меня интересует финансирование сектора обороны и ВПК..
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походу, Петр Алексеевич оторвал тебе тестикулы, а ты продолжаешь по ним грустить..
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уряяяяя!
а що з недовиконанням бюджету 2019 у четвертому кварталі?
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больше всего меня интересует финансирование сектора обороны и ВПК..
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Главное что Пётрляксеич уже не запустит в эти части бюджета свою мародёрскую руку.
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походу, Петр Алексеевич оторвал тебе тестикулы, а ты продолжаешь по ним грустить..
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Неа. Петраляксеича оторвали от бюджета. И он поэтому грустит так, как будто ему оторвали тестикулы. Вам оттуда виднее за работой. А ну гляньте ниже - они на месте?
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уряяяяя!
а що з недовиконанням бюджету 2019 у четвертому кварталі?
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странно что после гроси чтото осталось - не пошло на трусняки и стратегии)))
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Поле принятия рынка земли, стало понятно , что бюджет для них не проблемма. Только вот , что хорошего от их зеленого турборежима, если везде дыры.
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Обсяг державного боргу в гривневому еквіваленті становитиме 2 045,1 млрд грн (45,3% прогнозного ВВП). Обсяг платежів із погашення державного боргу на 2020 рік прогнозується у сумі 282,1 млрд грн, в тому числі погашення державного зовнішнього боргу - 120,3 млрд грн, державного внутрішнього боргу - 161,9 млрд грн. На платежі з обслуговування державного боргу на 2020 рік передбачено 141,5 млрд грн.
Мінімальна зарплата у держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 гривні.
У 2020 році пропонується встановити прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2020 року - 2027 грн, з 1 липня - 2118 грн, з 1 грудня - 2189 грн. Для дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року - 1779 грн, з 1 липня - 1859 грн, з 1 грудня - 1921 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року - 2218 грн, з 1 липня - 2318 грн, з 1 грудня - 2395 грн.
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аха - как у пеци - жить по новому - с бпп и в израиле)))
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Уряд пропонує встановити витрати на оборону і безпеку в розмірі 5,45% від ВВП, або 245,8 млрд грн, що є найбільшою сумою за часів незалежності України.



Сливают Украину, суки... Верните нам мародёра..!! Хотим как при мародёре...
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Чувак, не заметил, как выросли цены на ВСЕ!!! при Пейсатом??? Фактические расходы на оборону будут меньше, чем при "мародере"
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Из них только 136 млрд. хотят пустить на оборону, 113 морд. бюджет обороны.
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На храмы субсидий достаточно?
А не то - Путин нападет, совсем "гореть вечно " будем

Главное что Аваков не в обиде. Надо еще для МВД истребителей закупить(ну, типо заблудших грибников искать и отгонять от них волков) ))
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Роман Донік‏ @donikroman 4 ч.4 часа назад

Рада ухвалила Держбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 4008

Бугага. Евробляхеры отстегивали Дубинскому. "Мама любит скорость" или ***************. Зеленский, где блеать посадки? Ярошевич дает показания


https://www.youtube.com/watch?v=AMsnZdNWVFU&feature=emb_logo

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Все равно будет "Порох виноват" - вот увидите!

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Таки встигли за 2 години. Ай мАлАдцА ! Зарплати вчителів вже зашкалюють, чи як?
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Із запізненням, але все одно значно швидше, ніж це робили всі попередники. Дуже добре відобразиться на їх рейтингу, принаймні до того часу, доки не стане зрозуміло, що саме і як там поділено.
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Поросята дружно кричат : зрада!!!11
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Огляд української економіки. "Хуже нє будєт", ага)))

Українські промисловці погіршили очікування.
Випереджальні індикатори, свідчать про уповільнення української економіки.
Індикатор ділової впевненості в промисловості у IV кварталі 2019р., знизився в порівнянні з III кварталом року на 1,3 відсоткових пункти, і становить мінус 5,6%, у переробній промисловості цей показник знизився на 0,5 п. п. і становить мінус 5,1%.

- Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Нацбанк, у жовтні 2019р знизився на 4,3 в.п. до позначки 52,3 п.

- Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в жовтні скоротився на 8,532 млрд грн або на 13,8%.
на 1 жовтня - 61,618 млрд грн.
на 1 листопада - 53,086 млрд грн.

- Оборот роздрібної торгівлі в Україні в вересні 2019р у порівнянні з серпнем цього року скоротився на 3,3%.

- Зовнішня торгівля молочними продуктами у вересні показала скорочення на 21,3%.

- Українські металурги в вересні скоротили виробництво сталі на 2,3%.

- Портфель ОВДП у власності нерезидентів збільшився до 100,99 млрд грн.

- Сума вкладів фізичних осіб у вересні зменшилась на 4,6 млрд грн.

- У жовтні державний бюджет недовиконаний за доходами на 7,8 млрд грн.

- IKEA не буде відкривати завод на Львівщині.

Влад Пономар
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мда процветание бпп за 5 лет зашкалило ))
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А у нас уже новое правительство! Быстренько-быстренько подобрали и утвердили новое (новое,потому что эти еще не успели обворовывать страну,у них еще все впереди) правительство. Я Вам когда-то говорил,что соССиалисты скинут правительство Санду и опираясь на некоторые ошейники из демократической партии назначат свое правительство. Я в одном ошибся. Депутаты из демократической партии в ПОЛНОМ СОСТАВЕ проголосовали за это правительство!Точно так же сдали страну соССиалистам,как в конце 90-х сдали страну комМУнистам.Молодежь,которая не пришла голосовать,получит себе будущее! PS "Наш" президент уже говорит о том что люди должны чувствовать себя в безопасности,-простыми словами-надо закручивать гайки.PS PS Если украинцы запретят "нашей" новой власти пересекать территорию Украины по земле,воде и воздуху,-то от меня возмущение не услышите.
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Несколько штрихов-большая часть "новых" министров,это советники Додона. Сам Кику из с.Пыржолтень Каларашского р-на.(односельчанин бывшего премьера И.Стурза).Преемственность,пля...
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Не смотря на недоработки ,в целом для государства, принятие Госбюджета -это позитивный сигнал для економики.
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Давайте зразу про головне: яка зарплата у вчителів буде?
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Ну Вы и шалунишка! Вы же прекрасно знаете,что зарплата учителей будет 4000 Евро,-зачем притворяетесь? Рада ухвалила Держбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 1615
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Бюджет недействительный, закон про землю недействительный и много всего недействительного -
В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС. Проверить бы психическое состояние лидера.
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а порохобох против ))
без него как без воды и не туды и не сюды Рада ухвалила Держбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 9222 Рада ухвалила Держбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 9222 Рада ухвалила Держбюджет-2020 - Цензор.НЕТ 9222
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