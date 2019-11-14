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 Политика Украины
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Все про:долг (1103) МИД (5197) Россия (74262) Пристайко (277)

 Россия должна Украине миллиарды евро прямо сейчас, мы победили в арбитраже, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что списания Украиной своих газовых претензий к России не будет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "BBC News Украина".

"Мы победили в арбитраже, Россия должна нам миллиарды евро прямо сейчас. Действительно, они (Россия. - Ред.) об этом говорят. Но то, что заявляет Россия, а наши СМИ видят в этом договоренность - это не так, это их переговорная позиция. Каждая сторона приезжает со своей переговорной позицией, часто завышая ожидания.

Пристайко пока не знает, в какой форме Россия должна выплатить Украине долги.

"Компромисс о том, в какой форме - деньгами или газом, - это то, что должны обсуждать между собой переговорные команды", - отметил глава МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ предлагает "Нафтогазу" отказаться от претензий в размере $22 млрд к "Газпрому".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина заблокировала "Газпрому" доступ к деньгам из Евросоюза. Важнейший успех "Нафтогаза"

Источник: https://censor.net.ua/n3159681
 
   
 Топ комментарии
 
Пристайко, не кажи ми - тебе там і близько не було.
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Беня уже даже озвучил суму
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Так проще всего рассусоливать о том когда казну Петро "кровавый" наполнил и ЗВР восстановил. Зебилам есть что профукивать... А, что бы они делали если бы страну в управление получили как Петро? Разворованную, без армии и втянутую в войну...
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И руки потирает... Даже спланировал как будет пилить 100 лярдов от кацапсин Росія винна Україні мільярди євро прямо зараз, ми перемогли в арбітражі, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6932
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чергова зрада відразу після капітуляції,інфляції та іншої маячні....
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Пристайко, не кажи ми - тебе там і близько не було.
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он как раз был и в прошлой команде.... вопреки заявлениям Зюкоманды, что у них сплош новые лица...)))
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Так проще всего рассусоливать о том когда казну Петро "кровавый" наполнил и ЗВР восстановил. Зебилам есть что профукивать... А, что бы они делали если бы страну в управление получили как Петро? Разворованную, без армии и втянутую в войну...
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Хоть одна приятная новость от Zебанутых! Росія винна Україні мільярди євро прямо зараз, ми перемогли в арбітражі, - Пристайко - Цензор.НЕТ 99
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Пристайка, какие компромиссы. Только бабки. Газ мы 5 лет в Европе покупали. И продолжаем там же. Что сейчас изменилось?
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толку то? хоть триллиарды должна, не получим ни цента. в обозримом будущем на паРашу мы никак повлиять не можем, к огромному сожалению. а после запуска трубы в рейхсканцелярию вообще о любых судах и долгах можно будет забыть. у Украины вообще не останется ни одного рычага давления на паРашу, хотя бы даже такого хиленького, как газопровод.
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Так кацапня их и отдала. Максимум,предложит исполнить влажную мечту зели и "перестать стрелять" на донбассе в обмен на списание долга.
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Когда то приставка говорил,что не будет развода если будут стрелять.Ну и?Отвели,не смотря на обстрелы.Кто-то еще верит приставке и его шефу?
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не мы победили а порох...чмо не приписуй себе лавры мародера
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Тссс, идиот.... Че на все СМИ орешь??? Твой хозяин может тебя услышать...... Он решил тебя продать вместе со страной за 100 ярдов зеленых..... Через этот арбитраж, русские могут психануть и не пойти на СДЕЛКУ ВЕКА!!!
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Кацапы очень не любят платить, особенно банда карлика-педофила путина - страдает его уязвленное самолюбие. По-этому давить, требовать и выбивать из ваты оплату по долгам) Нужно укреплять в мире имидж кацапстана как недобросовестного партнера, страны-агрессора, страны-террориста.
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Пристайко не знает из-за чего началась 2 мировая ?! Германия не хотела и не могла платить репарации по итогам 1 мировой. И на этой почве так был порулярен национал-фашизм.
Параша идет тем же путем
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