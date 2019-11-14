 Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам, - Скороход о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мне говорили не ходить на телеканалы. Я сказала, что я свободный человек и могу ходить куда хочу. Мне говорили: не надо высказываться так, как я выражаюсь по тем или иным законопроектам. Я считаю себя свободным человеком ", - сказала она.
Скороход заметила, что к ней возникали претензии, когда она жала "красную кнопку".
Нардеп рассказала, что к ней звонили касательно ее поведения с Офиса президента.
"Меня господин Богдан на ковер не вызывал. Мне по телефону сказали, чтобы я перестала это делать. Так же и Давид Арахамия говорил ", - рассказала она.
Ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено".
Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".
Наразі коломИйський сидить у кабінеті блаЗЄнського та йому подано попільничку. І він, серучи на закон про заборону паління в приміщеннях, труїть блаЗЄнського.
І блаЗЄнський анічичирк Навпаки: всі судові позови коломИйський виграє
Ви будьте обережніші у висловлюваннях, бо "пАзваніт_баканову" і візьмуть вас за дупу
Інфантильні ідеалісти підуть, а прожжені аферисти залишаться.
Єдиний варіант - лава запасних виявиться закороткою.
ща её объявят еще и агентом ФСБ, что бы вызвать пролетарскую ненависть у лохов.
"депутата от "Слуги народа" Анну Скороход собираются исключить из фракции. Причиной является то, что ее муж, оформленный ее помощником, оказался агентом России с гражаднством страны-агрессора."
"гуси могут начинать гоготать!"
Ахерения уже начал уничтожать ее морально. Дальше будет больше.
ДА НЕТ, ЭТО ПАРТИЙНАЯ ДИСЦИПЛИНА... - ,,НЕТ НЕТ, ЭТА ПАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ".
ЖДЁМ КОГДА ПЕСЫКИ ЗАСТУПЯТСЯ И ЗА ЭТИХ. 😂😅😂