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 Политика Украины
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Все про:Арахамия (133) Слуга народа (473) Офис Президента (161) Скороход Анна (1)

 Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам, - Скороход о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП

Нардеп от фракции "Слуга народа" Анна Скороход считает, что ее мужа задержали из-за того, что она часто голосовала против отдельных законопроектов и выражала свое мнение.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мне говорили не ходить на телеканалы. Я сказала, что я свободный человек и могу ходить куда хочу. Мне говорили: не надо высказываться так, как я выражаюсь по тем или иным законопроектам. Я считаю себя свободным человеком ", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Скороход не единожды обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную, материальную помощь", - Арахамия. ВИДЕО

Скороход заметила, что к ней возникали претензии, когда она жала "красную кнопку".

Нардеп рассказала, что к ней звонили касательно ее поведения с Офиса президента.

"Меня господин Богдан на ковер не вызывал. Мне по телефону сказали, чтобы я перестала это делать. Так же и Давид Арахамия говорил ", - рассказала она.

Ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

Источник: https://censor.net.ua/n3159680
 
 
 Топ комментарии
 
Не зупиняйте її - нехай усе розказує, це вам не поліграф. Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам, - Скороход о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП - Цензор.НЕТ 8447
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Карточный домик под названием "Слуга народа" начинает сыпаться
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А мені здається що її чоловіка затримали бо він міжнародний злочинець і аферист, який намагався через свою дружину отримати контроль над депутатами Слуги Народу і потім торгувати депутатськими голосуваннями! Як така людина як Анна Скороход взагалі могла потрапити в парламент? На якому смітнику Слуги набирали собі кандидатів?
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Не х*й было взятки брать "свободный человек"
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А мені здається що її чоловіка затримали бо він міжнародний злочинець і аферист, який намагався через свою дружину отримати контроль над депутатами Слуги Народу і потім торгувати депутатськими голосуваннями! Як така людина як Анна Скороход взагалі могла потрапити в парламент? На якому смітнику Слуги набирали собі кандидатів?
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К сожалению, дерьма они набрали много, но одно радует, это ненадолго, Зе вынужден будет распустить эту помойку.
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Ніт! Нехай спочатку повбивають одне одного. А ви - будете жерти з цієї помийки, самі обрали. Смачного.
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Директор помийки розпустить помийку. Прикольно.Бггг.
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Действительно непривычно, это только Свиновальц холил и лелеял свою бото-свиноферму..
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Зебілам вже стає соромно за свій вибір. Про дострокові почали натякати, бо їм помийка якась не така, як вони мріяли. Через пару місяців почнуть з нових акаунтів ЗЕчмоніку міняти на лисого з кварталу.
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(Как Аннушка попала в ВР). Анечка сказала, что ей предложили стать депутатом и она согласилась. Все просто как апельсин. (Мне тоже предлагали. Но я отказал).
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А мені здається, що коломИйський -- міжнародний злочинець. Він узагалі є "карабасом_барабасом" "слуги_народу".
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коломойський звичайно є злочинцем і він буде сидіти разом з порошенком до кінця свого життя!
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Коли вони сидітимуть? У блаЗЄнського мало влади?

Наразі коломИйський сидить у кабінеті блаЗЄнського та йому подано попільничку. І він, серучи на закон про заборону паління в приміщеннях, труїть блаЗЄнського. Мені казали не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів, - Скороход про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП - Цензор.НЕТ 5918
І блаЗЄнський анічичирк Мені казали не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів, - Скороход про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП - Цензор.НЕТ 5918 Навпаки: всі судові позови коломИйський виграє Мені казали не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів, - Скороход про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП - Цензор.НЕТ 5918
Ви будьте обережніші у висловлюваннях, бо "пАзваніт_баканову" і візьмуть вас за дупу Мені казали не ходити на телеканали, не висловлюватися щодо тих чи інших законопроєктів, - Скороход про тиск на неї керівництва "Слуги народу" та ОП - Цензор.НЕТ 5918
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Карточный домик под названием "Слуга народа" начинает сыпаться
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Нажаль, ще ні, а перші ластівки можуть опинитися останніми.
Інфантильні ідеалісти підуть, а прожжені аферисти залишаться.
Єдиний варіант - лава запасних виявиться закороткою.
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Не зупиняйте її - нехай усе розказує, це вам не поліграф.
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Скороходиха, не останавливайся, мне весело!
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зачистка неугодных ...
ща её объявят еще и агентом ФСБ, что бы вызвать пролетарскую ненависть у лохов. Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам, - Скороход о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП - Цензор.НЕТ 1538
"депутата от "Слуги народа" Анну Скороход собираются исключить из фракции. Причиной является то, что ее муж, оформленный ее помощником, оказался агентом России с гражаднством страны-агрессора."
"гуси могут начинать гоготать!" Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам, - Скороход о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП - Цензор.НЕТ 1538
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Какая, нах, "зачистка"? Что муж ейный - российский аферист с украинским гражданством - проспонситовал ее "дупутатство" и последующий свой статус "помощника" со всеми привилегиями? На какой мусорке "Народный сервант" собирал своих членов? Ну, что за страна...
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Думаю, что давление со стороны партии на депутатов действительно есть и будет.....Стыдно такое читать и тем более, что я поддерживала на выборах и партию и Президента, и закон о земле.....Арахамия , может и грамотный голова фракции, но очень скользкий, доверия не вызывает.....
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Це добре, що урла гризеться поміж собою.
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Бойовий генерал до війська браковані бронежилети поставляв.
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Как иногда неожиданно во внешне хрупком и слабом человеке проявляется его железный стержень! Хотелось бы этой девочке пожать руку.
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Попередньо вимаравши свою руку в чомусь такому ....
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Те, що блаЗЄнські забороняють своїм депутатам ходити на ефіри де їм не гарантовано "теплу ванну", це факт.
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дивно, вона може висловлювати думки????? між "висловлювати свої думки" і "озвучувати чужі думки" величезна різниця. хай би хто пояснив депутату.
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Ааа! Так Анна Скороход в положении, теперь понятно, почему такой всплеск эмоций. Гормоны бушуют же.
Ахерения уже начал уничтожать ее морально. Дальше будет больше.
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ПАМАГИТЕ ЭТА ПАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 😂😅😂
ДА НЕТ, ЭТО ПАРТИЙНАЯ ДИСЦИПЛИНА... - ,,НЕТ НЕТ, ЭТА ПАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ".
ЖДЁМ КОГДА ПЕСЫКИ ЗАСТУПЯТСЯ И ЗА ЭТИХ. 😂😅😂
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Ну дождёшься и что? Радостно свою пипиську теребонькать будешь?
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Ну, так давят на своих, от чего шум. На чужих, тоже шум.
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