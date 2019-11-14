 Маркарова в Раде: Через год-два госдолг перестанет быть проблемой

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛБ.ua, об этом она заявила, выступая в Раде.

"Наши достижения в том, чтобы взять долг под контроль и уменьшить его стоимость, уже дают результат. Посмотрите на аукцион прошлого вторника. Мы разместили гривну под 13% - это не только меньше ставки Национального банка, но и меньше, чем банки иногда дают друг другу средства. А валютные двухлетние ОВГЗ мы разместили всего под 4%", - сказала Маркарова.

Министр пояснила, что идет постоянное снижение процентных ставок, что уже позволяет уменьшать расходы на обслуживание долгов.

"Через год-два долг вообще перестанет быть проблемой для Украины. Мы будем работать с ним, как другие страны", - подчеркнула глава Минфина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госбюджет-2020: треть расходов пойдет на погашение и обслуживание госдолга, - Маркарова

В июне 2019 года правительство Украины утвердило среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.

Базовый сценарий стратегии предполагает, что соотношение долга и ВВП будет постепенно снижаться с 52,3% на конец 2018 года до 42,4% на конец 2022 года. При этом в денежном выражении он может увеличиться с 67,2 млрд долларов до 77,6 млрд долларов.