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 Экономика
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Все про:госдолг (411) Минфин (1293) Маркарова (90)

 Маркарова в Раде: Через год-два госдолг перестанет быть проблемой

Министр финансов Оксана Маркарова убеждена, что через год-два государственный долг перестанет быть проблемой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛБ.ua, об этом она заявила, выступая в Раде.

"Наши достижения в том, чтобы взять долг под контроль и уменьшить его стоимость, уже дают результат. Посмотрите на аукцион прошлого вторника. Мы разместили гривну под 13% - это не только меньше ставки Национального банка, но и меньше, чем банки иногда дают друг другу средства. А валютные двухлетние ОВГЗ мы разместили всего под 4%", - сказала Маркарова.

Министр пояснила, что идет постоянное снижение процентных ставок, что уже позволяет уменьшать расходы на обслуживание долгов.

"Через год-два долг вообще перестанет быть проблемой для Украины. Мы будем работать с ним, как другие страны", - подчеркнула глава Минфина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госбюджет-2020: треть расходов пойдет на погашение и обслуживание госдолга, - Маркарова

В июне 2019 года правительство Украины утвердило среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.

Базовый сценарий стратегии предполагает, что соотношение долга и ВВП будет постепенно снижаться с 52,3% на конец 2018 года до 42,4% на конец 2022 года. При этом в денежном выражении он может увеличиться с 67,2 млрд долларов до 77,6 млрд долларов.

Источник: https://censor.net.ua/n3159678
 
 
 Топ комментарии
 
нет они просто страну распродадут и страны не будет Маркарова в Раде: Через год-два госдолг перестанет быть проблемой - Цензор.НЕТ 2291
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Помним-помним:
"Дефолт это не больно" - сказал Беня Коломойский.
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нет они просто страну распродадут и страны не будет
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да . благодаря им через год .два . госдолг будет меньшей проблемой из существующих
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через рік-два або вас не буде, або - України.
Сподіваюся, що ви згинете раніше
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Помним-помним:
"Дефолт это не больно" - сказал Беня Коломойский.
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У нас неслыханная выдержка: мы способны выдерживать излияния безнадежнейших кретинов.(с)
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Це формала "Нема країни - нема боргу".
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Маркарова, що там з курсом долара на 2020 рік? Все ще 27?
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Девочка в офигении от ожидаемых прибылей от распродажи земли.
Но, она еще не в курсе об аппетитах зе-банды и в особенности от аппетита Бени.
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В ЄС є сумніви щодо допомоги Українi, якщо вона не переслідує Коломойського.



В Європейському союзі доводиться чути сумніви у потребі фінансової допомоги України у через брак зусиль Києва по розслідуванні виведення коштів з "Приватбанку".
Про це заявив на Форумі асоціацій у Києві директор зовнішньополітичної служби ЄС, відповідальний за Східне партнерство, Люк Девінь, повідомляє кореспондент "Європейської правди".Варто зауважити, що дипломат жодного разу не вжив прізвище "Коломойський", але його претензії стосувалися виведення коштів за часів, коли "Приватбанком" володів олігарх Ігор Коломойський.

"Не ми маємо переслідувати тих, хто здійснює банківське шахрайство.
Де ті, хто вкрав $5,5 млрд з Приватанку? Чи вони в тюрмі, чи ведеться їх переслідування?
Ні.
Ці невдачі є визначальним для самого ЄС, але також через це страждають ваші люди", - заявив дипломат.https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/11/14/7103042/
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Деожборгу України через 1-2 роки не буде: Бєня і ЗЄко-***** зробить так що держборг кацапстану буде і нашим теж.
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Порохосраны вы бы хоть разные фразы придумывали, ато прям из одной методички перепечатываете одно и тоже. Халтурно работаете, петя не заплатит
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Ты, зебильные, заплатишь)))
Тут без вариантов.
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