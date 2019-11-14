 Маркарова в Раде: Через год-два госдолг перестанет быть проблемой

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛБ.ua, об этом она заявила, выступая в Раде.
"Наши достижения в том, чтобы взять долг под контроль и уменьшить его стоимость, уже дают результат. Посмотрите на аукцион прошлого вторника. Мы разместили гривну под 13% - это не только меньше ставки Национального банка, но и меньше, чем банки иногда дают друг другу средства. А валютные двухлетние ОВГЗ мы разместили всего под 4%", - сказала Маркарова.
Министр пояснила, что идет постоянное снижение процентных ставок, что уже позволяет уменьшать расходы на обслуживание долгов.
"Через год-два долг вообще перестанет быть проблемой для Украины. Мы будем работать с ним, как другие страны", - подчеркнула глава Минфина.
В июне 2019 года правительство Украины утвердило среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.
Базовый сценарий стратегии предполагает, что соотношение долга и ВВП будет постепенно снижаться с 52,3% на конец 2018 года до 42,4% на конец 2022 года. При этом в денежном выражении он может увеличиться с 67,2 млрд долларов до 77,6 млрд долларов.
Сподіваюся, що ви згинете раніше
"Дефолт это не больно" - сказал Беня Коломойский.
Но, она еще не в курсе об аппетитах зе-банды и в особенности от аппетита Бени.
В Європейському союзі доводиться чути сумніви у потребі фінансової допомоги України у через брак зусиль Києва по розслідуванні виведення коштів з "Приватбанку".
Про це заявив на Форумі асоціацій у Києві директор зовнішньополітичної служби ЄС, відповідальний за Східне партнерство, Люк Девінь, повідомляє кореспондент "Європейської правди".Варто зауважити, що дипломат жодного разу не вжив прізвище "Коломойський", але його претензії стосувалися виведення коштів за часів, коли "Приватбанком" володів олігарх Ігор Коломойський.
"Не ми маємо переслідувати тих, хто здійснює банківське шахрайство.
Де ті, хто вкрав $5,5 млрд з Приватанку? Чи вони в тюрмі, чи ведеться їх переслідування?
Ні.
Ці невдачі є визначальним для самого ЄС, але також через це страждають ваші люди", - заявив дипломат.https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/11/14/7103042/
Тут без вариантов.