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 Политика Украины
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Все про:Арахамия (133) Скороход Анна (1)

 "Я никогда никому ничего не предлагала", - Скороход об обвинениях Арахамии

Нардеп от "Слуги народа" Анна Скороход уверяет, что ни одному нардепу не предлагала материальную помощь.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, отвечая на обвинения главы фракции Давида Арахамии, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я никогда никому ничего не предлагала. И очень красивый шаг: спасибо. Давайте еще какую-то гадость сейчас придумаем за то, что я высказываю свое мнение", - сказала нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Скороход не единожды обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную, материальную помощь", - Арахамия

"Я никогда не предлагала ни одному депутату материальную помощь. Поэтому мне не понятно то, что говорит Давид Арахамия", - добавила Скороход.

Ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь.

Источник: https://censor.net.ua/n3159673
 
   
 Топ комментарии
 
Ви ж обрали президентом подєльніка Коломойського, проти якого відкрили справу по відмиванню через Кіпр на території США 470 млрд.дол. - а це рекорд.
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Первый раз что ли?
Ему как с горы катиться.

Сергей Стеценко:
1.Арахамия образца 10.11.2019:
"...любой выход по нашей инициативе из минских договоренностей означает почти автоматическую отмену многих санкций в отношении РФ. Я не знаю, кто в этой стране, кто заинтересован в отмене санкций в отношении РФ".

2. Тот же Арахамия через 2 дня:
- Зачем нам сейчас нормандская встреча с "живым" Путиным? - спросил журналист.
- Чтобы уйти от минских договоренностей, потому что они изначально были кабальными условиями, которые вынудили нас подписать во время Иловайска и Дебальцево.

И вишенкой на тортике: "...он отмечает,что у новой власти нет времени, чтобы "накапливать ресурс" для усиления переговорной позиции, поскольку электорат "просил двигаться в сторону мира". Карты вскрыты.
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А навіщо таку людину як Анна Скороход, брати у депутати? Якщо її чоловік, подєльнік Фукса, міжнародний злодій та аферист, то як могла Анна Скороход потрапити в парламент від слуги народу?
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А навіщо таку людину як Анна Скороход, брати у депутати? Якщо її чоловік, подєльнік Фукса, міжнародний злодій та аферист, то як могла Анна Скороход потрапити в парламент від слуги народу?
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Ви ж обрали президентом подєльніка Коломойського, проти якого відкрили справу по відмиванню через Кіпр на території США 470 млрд.дол. - а це рекорд.
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поясни чому тоді генпрокрор "подільника" передав справу приватбанка до набу а югік розкидав цю справу по відомствам і навіть зустрічався з бобломоєм в амстердамі і після зустрічі слідчі гпу вилучили з приватбанку документи які стосувлися фірми кролл?
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Я вам про справу у США, а ви мені якогось Югіка приплели.
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Ну ти ж все для цього зробив.
Тепер радій, шо «нє Порошенко».
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Радий, дуже радий і буду ще більше радим коли порошенко подохне в тюрмі без грошей і без майна! А якщо Зеленський стане подібним до порошенка то і Зеленського буде чекати така сама доля!
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Игорчить, Порошенка клятого уже нет.. Хер знает сколько. Ты что щастрял во временном разломе? C2H5OH чото наверное много употреблял.. Я докладываю, сейчас Зеленский президент, уже почти как пол года )
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Немає загиблих солдат яких вбили на фронті без резервів, на поломаних танках та БТР, під час виходу з Іловайська та Дебальцево, під час обстрілів терористів в момент чергового припинення вогню - ось їх дійсно немає! А порошенко є, він ходить, посміхається, насолоджується життям, а мав вже давно сидіти в вонючій пліснявій туберкульозній камері і мерзнути кожну ніч, як мерзнуть арештовані та затримані по всій Україні! Тому поки порошенко-мародер не гниє в тюрмі, поки в нього не конфіскована вся власність та гроші - справа не закрита! І так буде з кожним Президентом який продасть Україну ворогам!
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Писателя-графомана, укушенного в мозг грицацуевым, не читая в спам!
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лол, вы идиот??? так нет больше такого колическтва погибших, есть техника и нет повторов Дебальцево/Иловайска благодаря Порошенко ))) при чем тут Зе???
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Вот-вот - до поклонников мальдивского барыги и агента Лолиты никак не дойдет что народу мародер осточертел-потому и выбрали Зеленского всей страной.
Что будет дальше- посмотрим , но тот же актер Рейган в США - самый уважаемый президент до сих пор в истории.
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aspirin aspirin Рейган играл в фильмах крутого ковбоя, а не членобоя фортепианного. Тянуть Зеленского на Рейгана опасно, можно трусы порвать.
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Цыплят по осени считают- на мой взгляд лучше честный актер чем барыга-мародер- и так решила почти вся страна- так тому и быть.
Что получится- неизвестно, но власть должна быть молодой- в этой стране жить моим детям,и всякое барыжное дерьмо должно идти лесом,тем более что соевый мародер поднимался во власть во времена ссср- а там таких без компромата в кгб сразу заворачивали )
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Да, и я голосовал и даже агитировал за него во втором туре. Но после вчерашнего он для меня такая же *****, как и Порошенко

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да и я радий- що не мародер зараз у руля-барига пiд час вiйни - смерть для усiх (
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Первый раз что ли?
Ему как с горы катиться.

Сергей Стеценко:
1.Арахамия образца 10.11.2019:
"...любой выход по нашей инициативе из минских договоренностей означает почти автоматическую отмену многих санкций в отношении РФ. Я не знаю, кто в этой стране, кто заинтересован в отмене санкций в отношении РФ".

2. Тот же Арахамия через 2 дня:
- Зачем нам сейчас нормандская встреча с "живым" Путиным? - спросил журналист.
- Чтобы уйти от минских договоренностей, потому что они изначально были кабальными условиями, которые вынудили нас подписать во время Иловайска и Дебальцево.

И вишенкой на тортике: "...он отмечает,что у новой власти нет времени, чтобы "накапливать ресурс" для усиления переговорной позиции, поскольку электорат "просил двигаться в сторону мира". Карты вскрыты.
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скороход-учасниця злочинного угрупування фукса-алякіна за яким стоїть фсб
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Може і вона така сама, не знаю, нічого про неї не пишу.
Але Арахамія хронічний брехун.
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хронічний брехн - петя "Я никогда никому ничего не предлагала", - Скороход об обвинениях Арахамии - Цензор.НЕТ 3661
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"Я ніколи нікому нічого не пропонувала", - Скороход про звинувачення Арахамії - Цензор.НЕТ 9164Та уймись уже, зрозуміли, що шоколаду ти не любиш.
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Як вона опинилася у блаЗЄнських? "Я ніколи нікому нічого не пропонувала", - Скороход про звинувачення Арахамії - Цензор.НЕТ 7714
Чи поки вона з трибуни не виступила, то Вас цей факт не хвилював?
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петя розплодив фсбешних агентів навіть канали пороздавав а винуватий Зеленський?
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"пєтя" формував фракцію блаЗЄнських "Я ніколи нікому нічого не пропонувала", - Скороход про звинувачення Арахамії - Цензор.НЕТ 1130
Свине, ти не відповів на запитання: як Скороход опинилася у фракції блаЗЄнських?
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Зе реально ведет страну к диктатуре. Ни у него, ни у того сброда, который он привел в Раду иного шанса удержать власть нет!
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Диктатуру можно устроить в любой стране. Для этого нужны время и деньги. Ни того, ни другого у дюймВовочки нет!
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а ще для цього портібні яйця та залізна воля.
пісюніст цим не страждає))
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Я этой девочке верю. Я видела, как она искренне плакала, когда Разумков проигнорировал ее правки к какому-то закону.
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Фукс и компания: как российские олигархи захватывают Украину

Недавно СМИ облетело видео с плачущим депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Анной Скороход. А уже 2 ноября она пришла на эфир программы "Голос народа" на телеканале "112 Украина" вопреки запрещающему решению фракции.
Вместе с Анной на эфир явился и бизнесмен Алексей Алякин, которого СМИ осторожно упоминают, как ее гражданского мужа. Это "секрет Полишинеля", однако об этом позднее. Отметим, что Алякин впервые за долгое время появился на телевидении, и тому есть веские причины.
Кто же такой Алексей Алякин?
Украинцы узнали об Алякине после его задержания в Киевской области сотрудниками Службы безопасности Украины. Речь шла об экстрадиции гражданина РФ. Однако все оказалось не так просто.
История была громкой. И большую роль в защите Алякина сыграла сотрудница его компании, впоследствии ставшая его супругой, а затем - и депутатом от партии "Слуга народа". Источники утверждают, что "продвижение" гражданской жены проспонсировал именно Алякин - сделав таким образом себе страховку от "наездов".

Фукс и компания: как российские олигархи захватывают Украину
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И с таким бекграундом эта девочка поперла бы против власти? Расскажи это где нибудь в джунглях, бот позорный. "Я никогда никому ничего не предлагала", - Скороход об обвинениях Арахамии - Цензор.НЕТ 4081
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влада змінилася якщо ви не помітили,а "бекграунд" побіжить назад у лаптях на расею
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- Человек - это тоже животное. Его тоже надо охранять.
- От кого?
- Человека надо охранять от человека.
"Я ніколи нікому нічого не пропонувала", - Скороход про звинувачення Арахамії - Цензор.НЕТ 8230
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Хм-м, бот позорный... просто интересно, за что вы оскорбляете форумчанина?
За то, что он предоставил вам ссылку на заметку о муже этой "девочки"? Так в 2018 году об этом писали многие. Его связывают с Фуксом и да, он был арестован, потом отпущен под домашний арест. Гугл вам в помощь.
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Только он почему-то умолчал, что ее муж был на фронте и финансировал добробаты. Хотя для вас и нынешней власти, как я вижу, это отягчающее обстоятельство. "Я ніколи нікому нічого не пропонувала", - Скороход про звинувачення Арахамії - Цензор.НЕТ 8271
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"Только он почему-то умолчал, что ее муж был на фронте и финансировал добробаты." (с) - серьёзно? И, разумеется, сможете это подтвердить ссылками на заслуживающий доверия источник, а не на адвокатов банкира, которые и утверждали, что он "проходил службу в добровольческих подразделениях "Аратта" и "Айдар", обеспечивал участников АТО работой и жильем." Что удивило командира 8 отдельного батальона УДА "Аратта" Андрея Гергерта.
"Алякин никогда не воевал в "Аратте". Он бизнесмен. Она нам даже не помогал и не был нашим волонтером. Единственное - он когда-то устроил двух наших ребят на работу. За это у меня попросили выписать ему благодарность. Помню, я это сделал. На этом вся его помощь закончилась", - Гергерт."(c)
В "Айдаре" - ни среди бойцов, ни среди помогающих подразделению волонтеров - тоже не отыскался ни один человек, слышавший что-либо о связях Алякина с этим подразделением."
https://antikor.com.ua/articles/340035-sbehavshie_oligarhi_ukraina_prijutila_rossijskih_aferistov

Кроме пустой болтовни и навешивания ярлыков от вас еще что-нибудь будет?)))
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Послушай, Марьяна. Я знаю, что ты депутатка от СН по нашему округу и , следовательно, ничего другого от тебя услышать не ожидала. Я очень хотела бы тебя увидеть и спросить о твоих скелетах в шкафу. Да, это сказал его адвокат. Но чем весомее утверждения того человека, на которого ссылаешься ты?
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"Я знаю, что ты депутатка от СН по нашему округу" (c) - а ещё я рептилоид.) Это даже не смешно, это глупо. Так меня еще никто не оскорблял)), но спасибо и на том, что это не партия Порошенко или там... рыгов.)

" Но чем весомее утверждения того человека, на которого ссылаешься ты?" - чем весомее?! То есть, ты не видишь разницы между словами и целями адвоката и командира батальона "Аратта", в котором якобы воевал банкир? Ты не веришь украинским военным, но веришь адвокату российского банкира? Ну, здесь я бессильна, увы. Продолжай и дальше восхищаться и "девочкой", и её мужем... "фронтовиком" и "волонтером".
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Но и Арахамию обвиняли в хищении на 15 млн при закупках топлива для ВСУ...
Про мужа Скороход рассказывала в "харде у Влащенко"... Она рассказывала, что он на РФ был замминистра...
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"Не виноватая я !!! это Арахамия балабол" ... Зачет
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Демократия и свобода мнений в СН цветет и пахнет судя по всему. Госдура в миниатюре.
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"Я никогда никому ничего не предлагала..." - вони самі приходили!
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Как она в слуги народа попала? Нормальный же человек!
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Ти точно впевнений?
Нормальні туди не потрапляють, тільки безпринципні або інфантиліні.
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"Я никогда не предлагала ни одному депутату материальную помощь. Поэтому мне не понятно то, что говорит Давид Арахамия" Источник: https://censor.net.ua/n3159673
Авжеж, лише грошову, ніякої матеріальної. "Я никогда никому ничего не предлагала", - Скороход об обвинениях Арахамии - Цензор.НЕТ 8675
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Чому "чесний" арахамія не підняв питання про спробу підкупу млрдшою скороход членів партії? Покривав злояин, чи як? І за що ця багачка гроші пропонувала? На даний момент, її версія виглядає правдивішою
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він мені нагадує мультяшного віслючка Іа
арахам?
Іа! Іа! Іа!!! "Я ніколи нікому нічого не пропонувала", - Скороход про звинувачення Арахамії - Цензор.НЕТ 5164
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Та АраХама завтра виставить з десяток свідків-слуг,що пропонувала не тільки гроші,а й себе.
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та дивчине надо было к илюхе киве обращаться за помощью или к богдахе, они спецы по принятию неотложной женской помощи от сердобольных вуменс "Я никогда никому ничего не предлагала", - Скороход об обвинениях Арахамии - Цензор.НЕТ 6796
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Сидела бы молча жала бы на кнопочки и никто б тебя не трогал, а тут рыгнула... Дура.
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людина яка говорить правду, не може бути подонком. Покидьок, це той хто правду заперечує
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Яя подонок? Потому что говорю то, что вижу?) их ж там и набрали чтобы зеленую кнопочку в нужный момент тыкать, а она думать начала, вот и получила.
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Вона там не мовчала а активно "шуршала" . При чому ще до кінця не зрозумів на цию користь.
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Захистити їх від влади, за яку 50% з них проголосувало?
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Здається мені що звиздять (недоговорюють) обоє, і паночка з чоловіком-москалем і голова фракції сн. Надіюсь ми таки дізнаємось правду.
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"Я никогда никому ничего не предлагала"

Ну і дура!
"Я никогда никому ничего не предлагала", - Скороход об обвинениях Арахамии - Цензор.НЕТ 4054
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Інавгуруй не інавгуруй, а все ж не буде з того піцька …. Президент!
Тяжко нині в світі жити,
Але шкода вмерти!
Кому згіркла чоколяда -
Буде гімно жерти!
Пішов сморід межи гори
Та й по Черемошу
Бо обрала Гуцулія
Московськую вошу!
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В тому й проблема, ділитись треба по-чесному.
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Скороход - проходимка высшей степени и лживая лицемерная мразь! А её муженек - прыщ, возомнивший себя Доном Карлеоном.
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