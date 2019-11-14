 "Я никогда никому ничего не предлагала", - Скороход об обвинениях Арахамии

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, отвечая на обвинения главы фракции Давида Арахамии, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я никогда никому ничего не предлагала. И очень красивый шаг: спасибо. Давайте еще какую-то гадость сейчас придумаем за то, что я высказываю свое мнение", - сказала нардеп.
"Я никогда не предлагала ни одному депутату материальную помощь. Поэтому мне не понятно то, что говорит Давид Арахамия", - добавила Скороход.
Ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено".
Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь.
Тепер радій, шо «нє Порошенко».
Что будет дальше- посмотрим , но тот же актер Рейган в США - самый уважаемый президент до сих пор в истории.
Что получится- неизвестно, но власть должна быть молодой- в этой стране жить моим детям,и всякое барыжное дерьмо должно идти лесом,тем более что соевый мародер поднимался во власть во времена ссср- а там таких без компромата в кгб сразу заворачивали )
Ему как с горы катиться.
Сергей Стеценко:
1.Арахамия образца 10.11.2019:
"...любой выход по нашей инициативе из минских договоренностей означает почти автоматическую отмену многих санкций в отношении РФ. Я не знаю, кто в этой стране, кто заинтересован в отмене санкций в отношении РФ".
2. Тот же Арахамия через 2 дня:
- Зачем нам сейчас нормандская встреча с "живым" Путиным? - спросил журналист.
- Чтобы уйти от минских договоренностей, потому что они изначально были кабальными условиями, которые вынудили нас подписать во время Иловайска и Дебальцево.
И вишенкой на тортике: "...он отмечает,что у новой власти нет времени, чтобы "накапливать ресурс" для усиления переговорной позиции, поскольку электорат "просил двигаться в сторону мира". Карты вскрыты.
Але Арахамія хронічний брехун.
Чи поки вона з трибуни не виступила, то Вас цей факт не хвилював?
Свине, ти не відповів на запитання: як Скороход опинилася у фракції блаЗЄнських?
пісюніст цим не страждає))
Недавно СМИ облетело видео с плачущим депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Анной Скороход. А уже 2 ноября она пришла на эфир программы "Голос народа" на телеканале "112 Украина" вопреки запрещающему решению фракции.
Вместе с Анной на эфир явился и бизнесмен Алексей Алякин, которого СМИ осторожно упоминают, как ее гражданского мужа. Это "секрет Полишинеля", однако об этом позднее. Отметим, что Алякин впервые за долгое время появился на телевидении, и тому есть веские причины.
Кто же такой Алексей Алякин?
Украинцы узнали об Алякине после его задержания в Киевской области сотрудниками Службы безопасности Украины. Речь шла об экстрадиции гражданина РФ. Однако все оказалось не так просто.
История была громкой. И большую роль в защите Алякина сыграла сотрудница его компании, впоследствии ставшая его супругой, а затем - и депутатом от партии "Слуга народа". Источники утверждают, что "продвижение" гражданской жены проспонсировал именно Алякин - сделав таким образом себе страховку от "наездов".
Фукс и компания: как российские олигархи захватывают Украину
- От кого?
- Человека надо охранять от человека.
За то, что он предоставил вам ссылку на заметку о муже этой "девочки"? Так в 2018 году об этом писали многие. Его связывают с Фуксом и да, он был арестован, потом отпущен под домашний арест. Гугл вам в помощь.
"Алякин никогда не воевал в "Аратте". Он бизнесмен. Она нам даже не помогал и не был нашим волонтером. Единственное - он когда-то устроил двух наших ребят на работу. За это у меня попросили выписать ему благодарность. Помню, я это сделал. На этом вся его помощь закончилась", - Гергерт."(c)
В "Айдаре" - ни среди бойцов, ни среди помогающих подразделению волонтеров - тоже не отыскался ни один человек, слышавший что-либо о связях Алякина с этим подразделением."
https://antikor.com.ua/articles/340035-sbehavshie_oligarhi_ukraina_prijutila_rossijskih_aferistov
Кроме пустой болтовни и навешивания ярлыков от вас еще что-нибудь будет?)))
" Но чем весомее утверждения того человека, на которого ссылаешься ты?" - чем весомее?! То есть, ты не видишь разницы между словами и целями адвоката и командира батальона "Аратта", в котором якобы воевал банкир? Ты не веришь украинским военным, но веришь адвокату российского банкира? Ну, здесь я бессильна, увы. Продолжай и дальше восхищаться и "девочкой", и её мужем... "фронтовиком" и "волонтером".
Про мужа Скороход рассказывала в "харде у Влащенко"... Она рассказывала, что он на РФ был замминистра...
Нормальні туди не потрапляють, тільки безпринципні або інфантиліні.
Авжеж, лише грошову, ніякої матеріальної.
арахам?
Іа! Іа! Іа!!!
Ну і дура!
Тяжко нині в світі жити,
Але шкода вмерти!
Кому згіркла чоколяда -
Буде гімно жерти!
Пішов сморід межи гори
Та й по Черемошу
Бо обрала Гуцулія
Московськую вошу!