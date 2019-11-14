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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1245) кредит (2133) суд (22713) Приватбанк (558)

 "ПриватБанк" обжалует отмену долгов Коломойского на 7,5 млрд грн

"ПриватБанк" подает кассационную жалобу на решение суда, которым признаны недействительными условия кредитных договоров с компаниями Коломойского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на пресс-службу банка.

Речь идет о кассации на решение Северного апелляционного хозяйственного суда по делу №910 / 12787/17 по иску ООО "Тех-Трейд-Инвест" в "ПриватБанк", которым признаны недействительными отдельные условия кредитных договоров с рядом компаний, связанных с бывшими владельцами банка Коломойским и Боголюбовым.

Как отмечается в заявлении пресс-службы банка, еще до национализации "ПриватБанка" в декабря 2016 года банк предоставлял кредиты связанным с бывшими владельцами компаниям под процентную ставку, которая была вдвое ниже рыночной и составляла от 10 до 12% годовых в гривне.

Выдачей таких "индексных кредитов" и был заложен будущие юридические риски по взысканию с заемщиков начисленных процентов, комиссий и штрафных санкций. И именно сейчас связаны с бывшими владельцами банка недобросовестные заемщики используют указанные недостатки, заявляя иски к банку о признании недействительными отдельных условий кредитных договоров.

ПриватБанк считает сегодняшнее судебное решение очевидно безосновательным и необоснованным и безусловно обжалует его в Верховном Суде.

Напомним, вчера стало изветсно, что Северный апелляционный хозсуд удовлетворил иск ООО "Тех-Трейд-Инвест" к "ПриватБанку", ООО "Парктур", ООО "Скорзонера", ООО "Шелта", ООО "Аспект" и признал недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между Приватбанком и ответчиками в 2006-2016 годах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рябошапка передал дело по "Приватбанку" в НАБУ. В нем почти 1800 томов, - Сытник

Источник: https://censor.net.ua/n3159672
 
   
 Топ комментарии
 
Ахах. Да, канэчна. Кукловод зебилов деньги возвращать не будет...
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Рябошапка передал дело по "Приватбанку" в НАБУ. В нем почти 1800 томов, - Сытник

Сделают перед западом вид, что занимаются каломойшей и потихоньку почистят дело.
А может же и пожар случится. Богдан все порешает
Президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.
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Баканов в США. Паника и ошибки.
Мысли вслух

22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.
Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп "ПриватБанк" обжалует отмену долгов Коломойского на 7,5 млрд грн - Цензор.НЕТ 3713

Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.
Фактически суд просто ткнул пальцем в абсолютно конкретных и легко узнаваемых украинских официальных лиц (Z и B), фигурально прикрыв их аббревиатурами. Естественную реакцию этих лиц легко понять.
Иного объяснения такой поспешности Баканова просто нет. Это паника. И как следствие - цепь ошибок и накладок...

Дальше читайте сами
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0
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Ахах. Да, канэчна. Кукловод зебилов деньги возвращать не будет...
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"ПриватБанк" обжалует отмену долгов Коломойского на 7,5 млрд грн - и говорит что должен на самом деле Бене - 17,5 млрд гр"....
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Интересно, какое ещё оправдание своим любимцам придумывают зе-избиратели?
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Кароче, Каломойша набрал у 20 млн. украинцев депозитов,
которые выдал на свои фирмы, а те вывели их в офшоры...
В результате возвращать депозиты стало нечем и Каломойша
скинул Приват за 1 гривну государство - которое и обеспечило возврат депозитов... а теперь этот шакал (Каломойша) хочет отменить решение судов о взыскании украденных средств и кроме этого еще получить от Моники компенсацию за разворованный им ПриватБанк...
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Рябошапка передал дело по "Приватбанку" в НАБУ. В нем почти 1800 томов, - Сытник

Сделают перед западом вид, что занимаются каломойшей и потихоньку почистят дело.
А может же и пожар случится. Богдан все порешает
Президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.
 показать весь комментарий
 
 
Баканов в США. Паника и ошибки.
Мысли вслух

22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.
Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп "ПриватБанк" обжалует отмену долгов Коломойского на 7,5 млрд грн - Цензор.НЕТ 3713

Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.
Фактически суд просто ткнул пальцем в абсолютно конкретных и легко узнаваемых украинских официальных лиц (Z и B), фигурально прикрыв их аббревиатурами. Естественную реакцию этих лиц легко понять.
Иного объяснения такой поспешности Баканова просто нет. Это паника. И как следствие - цепь ошибок и накладок...

Дальше читайте сами
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0
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Українським судам ніхто не довіряє ,вони захищають не державні національні інтереси ,а інтереси кучки олігархів і криміналітету в пограбувані країни,отже тільки лондонський незалежний суд ,може відстоювати державні інтереси країни .
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Вот так все держатели паёв будут за свою землю судится в продажных судах и проиграют. Они все вчера должны были перед ВР стоять и протестовать против передачи земли олигархам.
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