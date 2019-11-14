 "ПриватБанк" обжалует отмену долгов Коломойского на 7,5 млрд грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на пресс-службу банка.

Речь идет о кассации на решение Северного апелляционного хозяйственного суда по делу №910 / 12787/17 по иску ООО "Тех-Трейд-Инвест" в "ПриватБанк", которым признаны недействительными отдельные условия кредитных договоров с рядом компаний, связанных с бывшими владельцами банка Коломойским и Боголюбовым.

Как отмечается в заявлении пресс-службы банка, еще до национализации "ПриватБанка" в декабря 2016 года банк предоставлял кредиты связанным с бывшими владельцами компаниям под процентную ставку, которая была вдвое ниже рыночной и составляла от 10 до 12% годовых в гривне.

Выдачей таких "индексных кредитов" и был заложен будущие юридические риски по взысканию с заемщиков начисленных процентов, комиссий и штрафных санкций. И именно сейчас связаны с бывшими владельцами банка недобросовестные заемщики используют указанные недостатки, заявляя иски к банку о признании недействительными отдельных условий кредитных договоров.

ПриватБанк считает сегодняшнее судебное решение очевидно безосновательным и необоснованным и безусловно обжалует его в Верховном Суде.

Напомним, вчера стало изветсно, что Северный апелляционный хозсуд удовлетворил иск ООО "Тех-Трейд-Инвест" к "ПриватБанку", ООО "Парктур", ООО "Скорзонера", ООО "Шелта", ООО "Аспект" и признал недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между Приватбанком и ответчиками в 2006-2016 годах.

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