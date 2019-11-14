 "ПриватБанк" обжалует отмену долгов Коломойского на 7,5 млрд грн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на пресс-службу банка.
Речь идет о кассации на решение Северного апелляционного хозяйственного суда по делу №910 / 12787/17 по иску ООО "Тех-Трейд-Инвест" в "ПриватБанк", которым признаны недействительными отдельные условия кредитных договоров с рядом компаний, связанных с бывшими владельцами банка Коломойским и Боголюбовым.
Как отмечается в заявлении пресс-службы банка, еще до национализации "ПриватБанка" в декабря 2016 года банк предоставлял кредиты связанным с бывшими владельцами компаниям под процентную ставку, которая была вдвое ниже рыночной и составляла от 10 до 12% годовых в гривне.
Выдачей таких "индексных кредитов" и был заложен будущие юридические риски по взысканию с заемщиков начисленных процентов, комиссий и штрафных санкций. И именно сейчас связаны с бывшими владельцами банка недобросовестные заемщики используют указанные недостатки, заявляя иски к банку о признании недействительными отдельных условий кредитных договоров.
ПриватБанк считает сегодняшнее судебное решение очевидно безосновательным и необоснованным и безусловно обжалует его в Верховном Суде.
Напомним, вчера стало изветсно, что Северный апелляционный хозсуд удовлетворил иск ООО "Тех-Трейд-Инвест" к "ПриватБанку", ООО "Парктур", ООО "Скорзонера", ООО "Шелта", ООО "Аспект" и признал недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между Приватбанком и ответчиками в 2006-2016 годах.
которые выдал на свои фирмы, а те вывели их в офшоры...
В результате возвращать депозиты стало нечем и Каломойша
скинул Приват за 1 гривну государство - которое и обеспечило возврат депозитов... а теперь этот шакал (Каломойша) хочет отменить решение судов о взыскании украденных средств и кроме этого еще получить от Моники компенсацию за разворованный им ПриватБанк...
Сделают перед западом вид, что занимаются каломойшей и потихоньку почистят дело.
А может же и пожар случится. Богдан все порешает
Президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.
Мысли вслух
22 июня 2019 года в 12:48 информационный портал СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.
Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу. Есть вещи намного важнее чем Трамп
Основной целью визита Баканова в США была попытка начать процедуру отзыва иска "Приват-Банка" к группе Коломойского и К.
Фактически суд просто ткнул пальцем в абсолютно конкретных и легко узнаваемых украинских официальных лиц (Z и B), фигурально прикрыв их аббревиатурами. Естественную реакцию этих лиц легко понять.
Иного объяснения такой поспешности Баканова просто нет. Это паника. И как следствие - цепь ошибок и накладок...
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https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0