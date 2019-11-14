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 Политика Украины
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Все про:Арахамия (133) Скороход Анна (1)

 "Скороход не единожды обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную, материальную помощь", - Арахамия. ВИДЕО

"Слуга народа" не причастна к задержанию мужа нардепа Анны Скороход.

Об этом заявил глава фракции СН Давид Арахамия с трибуны Рады, комментируя заявление нардепа от СН Анны Скороход о давлении на нее и задержании ее мужа в связи с ее голосованием по рынку земли, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые коллеги, давайте будем называть вещи своими именами. Если вы сейчас зайдете в "Гугл" и гражданского мужа госпожи Скороход загуглите просто, вы все поймете. Мы как политическая партия к этому не имеем никакого отношения. Нам самим нечего сказать, потому что мы не знаем в чем дело. Но то, что госпожа Скороход не единожды обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную, материальную помощь – это факт", - заявил Арахамия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено, - нардеп от СН Скороход заявила о давлении из-за голосования по рынку земли. ВИДЕО

Ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено".

Источник: https://censor.net.ua/n3159670
 
   
 Топ комментарии
 
Ну и подонки вы там собрались.
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"...Скороход неодноразово зверталася до народних депутатів і пропонувала їм грошову, матеріальну допомогу - це факт", - заявив Арахамія..."
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А чому ти, покидьку, блаЗЄнське твоє рило, лише зараз про це згадав?
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То коли виключать з фракції Анну Скороход і змусять скласти мандат?
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Глибоко побоку чим так Зебіли зайняті. Не слідкую, не слухаю і не цікавлюсь. Навіть уявлення не маю, хто така Скородіх. Це якась дура із Кварталу?
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А в США, например, народ лучше? 50% - нигеры, латинос, азиаты... НО! "В ОБЩЕМ И ЦЕЛОМ" - ВЕЛИКАЯ СТРАНА! (по уровню жизни, возможностей, прав и свобод...прежде всего, а не КОЛИЧЕСТВУ ВООРУЖЕНИЙ)...
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Це за останні 40-50 років штати загнивають від усілякого сброду. А раніше були інші люди.
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США - великая страна. По количеству и КАЧЕСТВУ вооружений, прежде всего.
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А ти почав думати? І як воно відчувати себе людиною із мізками? Що ж тебе не покоїть, висновок? Неприємно, а що робити - нигеры, латинос, азиаты виявлюяються у рази розумніші...
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навіщо мені кудись йти? Я тебе образив, ну вибач... я не спеціально, мені просто здалось, що в тебе є мозок... а хто не помиляється?
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Мало того что вор под следствием и в розыске, так еще и не муж, а сожитель. Светский анекдот от "святого" ГОЛОСА.
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А Скороход це та Шо плакала, коли недавно щось з місця говорила?
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пошлите её к ярёменке на перевоспитание
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кубло бывает только порохнявое.
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в словарь зелебобиков:
"взятка" - денежная, материальная помощь (д.арахамия, изд. 4-е, дополненное)
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"...Скороход неодноразово зверталася до народних депутатів і пропонувала їм грошову, матеріальну допомогу - це факт", - заявив Арахамія..."
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А чому ти, покидьку, блаЗЄнське твоє рило, лише зараз про це згадав?
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Так если она даже и предлагала материальную помощь. Что тут криминального!? Её деньги! Кому хочет тем и раздает. Бред собачий!
Это быдло дыбилеет прямо на глазах!
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В КПСС за это отбирали партбилет и сажали!
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Не зря СН сейчас читают как - Скоти Народа.
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Арахамии полностью доверяю Раз он говорит что Скороход предлагала депутатам деньги, так оно и было Ее гражданский муж Алякин,еще тот фрукт.
Краткая справка:
В декабре 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест Алякина по обвинению в организации крупных хищений из банка "Пушкино" - речь шла о сумме около 10 млрд рублей. В федеральный розыск Алякин был объявлен 24 сентября 2015 года, а 20 ноября того же года его фамилия появилась в базе Интерпола.
9 июня 2018 года Алякин был задержан сотрудниками СБУ по запросу компетентных органов РФ и находился под экстрадиционным арестом в СИЗО (максимальный срок принятия решения - 15 сентября 2019 года). В ноябре 2018 года по состоянию здоровья мера пресечения была изменена на домашний арест
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Арахамии полностью доверяю
Значить, Ви ще не "наїлися".
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Як ви можете йому довіряти? Він ж в 2014-15 працював на Гелетея!! Він порохобот перефарбований!
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Це ж публічна заява про злочин (якщо вона не пропонувала гроші у борг під відсотки)
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Цікавий чоловік у цієї пані. Головне - надрив в голосі та сумне обличчя...
Алексей Алякин, собственник ООО "Строительный комбинат "Прогресс" (ЕГРПОУ: 40087050), профиль - строительство жилых и нежилых зданий.

Алексея Алякина связывают с российским олигархом Павлом Фуксом. Пишут, что у них были общие бизнес-интересы в России, в частности, по банку "Пушкино" и строительному бизнесу в Москве.
В 2013 году Алякин в РФ объявил себя банкротом. Его задолженность перед кредиторами достигла суммы в 500 млн рублей. В этом же году Алякин выехал из РФ в Украину и получил украинское гражданство. Основал строительную компанию "Прогрес Буд" (ЕГРПОУ: 40527742, профиль - производство строительных изделий из бетона), зарегистрированную в Борисполе.
В декабре 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест Алякина по обвинению в организации крупных хищений из банка "Пушкино" - речь шла о сумме около 10 млрд рублей. В федеральный розыск Алякин был объявлен 24 сентября 2015 года, а 20 ноября того же года его фамилия появилась в базе Интерпола.
9 июня 2018 года Алякин был задержан сотрудниками СБУ по запросу компетентных органов РФ и находился под экстрадиционным арестом в СИЗО (максимальный срок принятия решения - 15 сентября 2019 года). В ноябре 2018 года по состоянию здоровья мера пресечения была изменена на домашний арест.
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А там багато таких "нових і незапятнаних облич".. От від нашого округу (Київ, КПІ, Шевченківський р-н) виграла Буймістер, яка раніше була правою рукою олігарха Тарути і народилася в Москві!
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а до того дня, как она против проголосовала об этом никто не знал? не смешно.
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Та ***** и этот осёл, эти слуги друг друга стоят. Одна рыдает, что мужа-афериста задержали, а Арахамия всё плачется, что на митингах платят, Скороход платит, ему, наверное предложить забыли. Факт - это то, что Арахамия такой же *****бол и баба, как и Скороход. Никаких доказательств, никаких аргументов, только сопли, заявления и обвинения
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Арахамия знатный урод Хорошо поливает грязью, а вот уголовных дел на того кого он полил за подкуп избирателей нет... Не с трибуны выступай, а в набу и гбр. А так - ты дешевое трепло!
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"госпожа Скороход не единожды обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную, материальную помощь - это факт", - заявил Арахамия" господин Арахамия, Вы сказали " А" ну справедливо будет, если скажите "Б" мат. и денеж. помощь в обмен на что?
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Самый мудрый народ выбрал себе самых достойных слуг.
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а сколько там еще таких скороходов и дубинских?
зато свежие лица!
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Цікаво сбу за заявою цього члена вже знайшло всіх проплачених на мітингу "Ні капітуляції". Чи в нього вже нові таргани в голові?
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