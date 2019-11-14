 "Скороход не единожды обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную, материальную помощь", - Арахамия. ВИДЕО

Об этом заявил глава фракции СН Давид Арахамия с трибуны Рады, комментируя заявление нардепа от СН Анны Скороход о давлении на нее и задержании ее мужа в связи с ее голосованием по рынку земли, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые коллеги, давайте будем называть вещи своими именами. Если вы сейчас зайдете в "Гугл" и гражданского мужа госпожи Скороход загуглите просто, вы все поймете. Мы как политическая партия к этому не имеем никакого отношения. Нам самим нечего сказать, потому что мы не знаем в чем дело. Но то, что госпожа Скороход не единожды обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную, материальную помощь – это факт", - заявил Арахамия.
Ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено".
"взятка" - денежная, материальная помощь (д.арахамия, изд. 4-е, дополненное)
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А чому ти, покидьку, блаЗЄнське твоє рило, лише зараз про це згадав?
Это быдло дыбилеет прямо на глазах!
Краткая справка:
В декабре 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест Алякина по обвинению в организации крупных хищений из банка "Пушкино" - речь шла о сумме около 10 млрд рублей. В федеральный розыск Алякин был объявлен 24 сентября 2015 года, а 20 ноября того же года его фамилия появилась в базе Интерпола.
9 июня 2018 года Алякин был задержан сотрудниками СБУ по запросу компетентных органов РФ и находился под экстрадиционным арестом в СИЗО (максимальный срок принятия решения - 15 сентября 2019 года). В ноябре 2018 года по состоянию здоровья мера пресечения была изменена на домашний арест
Значить, Ви ще не "наїлися".
Алексей Алякин, собственник ООО "Строительный комбинат "Прогресс" (ЕГРПОУ: 40087050), профиль - строительство жилых и нежилых зданий.
Алексея Алякина связывают с российским олигархом Павлом Фуксом. Пишут, что у них были общие бизнес-интересы в России, в частности, по банку "Пушкино" и строительному бизнесу в Москве.
В 2013 году Алякин в РФ объявил себя банкротом. Его задолженность перед кредиторами достигла суммы в 500 млн рублей. В этом же году Алякин выехал из РФ в Украину и получил украинское гражданство. Основал строительную компанию "Прогрес Буд" (ЕГРПОУ: 40527742, профиль - производство строительных изделий из бетона), зарегистрированную в Борисполе.
В декабре 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест Алякина по обвинению в организации крупных хищений из банка "Пушкино" - речь шла о сумме около 10 млрд рублей. В федеральный розыск Алякин был объявлен 24 сентября 2015 года, а 20 ноября того же года его фамилия появилась в базе Интерпола.
9 июня 2018 года Алякин был задержан сотрудниками СБУ по запросу компетентных органов РФ и находился под экстрадиционным арестом в СИЗО (максимальный срок принятия решения - 15 сентября 2019 года). В ноябре 2018 года по состоянию здоровья мера пресечения была изменена на домашний арест.
зато свежие лица!