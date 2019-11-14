 НБУ принял решение о выделение стабкредита VAB Банку еще до того, как запрос на него поступил, - Сытник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире 24 канала сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

"Плана финансовой стабильности не было и это было четко установлено детективами в ходе расследования, - сказал он. - Само решение о выдаче кредита было принято еще до того как документы с просьбой о таком кредите попали в Нацбанк."

Сытник отметил, что похожая ситуация наблюдалась, когда ГФС предоставляла рассрочку по налогам беглому экс-нардепу Александру Онищенко еще до того, как просьба о такой рассрочке поступала.

Также директор НАБУ отметил, что Нацбанк, давая согласие на выдачу кредита ВАБ Банку закрыл глаза на его задолженность по другим кредитам.

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Как сообщалось, детективы НАБУ 11-12 ноября сообщили о подозрении экс-первому заместителю главы Национального банка Александру Писаруку, члену совета НБУ Николаю Каленскому и экс-директору гендепартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге в завладении денежными средствами стабилизационного кредита VAB Банку на 1,2 млрд грн в октябре 2014 года.

Помимо них о подозрении было сообщено еще пятерым: экс-главе набсовета и экс-замглаве правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка. Правоохранители сообщили, что будут просить избрать меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 2,5 млн грн до 30 млн грн.

Высший антикоррупционный суд в среду избрал меру пресечения Каленскому в виде круглосуточного домашнего ареста на срок 60 дней, а накануне поздно вечером взял под стражу Шульгу на 60 дней с альтернативой внесения залога 15 млн грн.

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НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев) неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков. Его владелец бизнесмен Бахматюк, мажоритарий агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но Нацбанк отклонил его предложения и требует немедленно взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

Каленский на момент выдачи стабкредита VAB Банку руководил главным управлением НБУ по Киеву и области. Ранее в его послужном списке были должности главы Государственной таможенной службы, замминистра и госсекретаря Минфина, главы Главного контрольно-ревизионного управления Украины. До назначения членом совета НБУ в апреле 2018 года Каленский был директором центрального хранилища НБУ.