EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  3070  38
Все про:карате (8) спорт (1784) Япония (984) нота протеста (106)

 Украина передала Японии ноту из-за участия команды "ДНР" в турнире по карате

Посольство Украины в Японии передало в МИД Японии ноту из-за участия представителей "ДНР" в турнире по карате.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии посольства Украины в Японии, опубликованном в Facebook.

"12 ноября 2019 в информационном пространстве появились сообщения об участии представителей "ДНР" в "9-м кубке мира по карате", проведенного "всемирной федерацией каратеномити" в Токио 7-10 ноября 2019 г.

В связи с этим в тот же день посольство Украины приняло меры с целью выяснения достоверности соответствующего факта. Во время разговора с представителем секретариата этой организации в последней был подтвержден факт приглашения для участия в данном турнире спортивной команды, тренировочный клуб которой расположен на территории временно оккупированной части Донецкой области Украины", - сказано в сообщении.

В посольстве отметили, что в рамках мероприятий дипломатического реагирования посольство Украины привлекло внимание МИД Японии указанному факту и передало японской стороне ноту с изложением соответствующей официальной позиции украинской стороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинец Горуна стал победителем на турнире Karate1 Series A в Чили, - НОК. ФОТОрепортаж

"Посольство Украины пока продолжает принимать меры по выяснению всех обстоятельств этого происшествия и считает необходимым подчеркнуть, что с самого начала российской военной агрессии против Украины позиция Японии по безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства является последовательной и неизменной, и поэтому обнародованные некоторыми СМИ спекуляции относительно возможного изменения этой позиции японского правительства не имеют никаких оснований", - сказано в сообщении.

Вместе с тем в ведомстве  сообщили, что "Всемирная федерация каратеномити" является частной организацией, ее направление каратэ является малоизвестным как в Японии, так и в мире в целом.

Украина передала Японии ноту из-за участия команды ДНР в турнире по карате 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159666
 
   
 Топ комментарии
 
В то время, как Зеленый самурай одним движением расхерачивает по две клавиши рояля... И это не гипербола! Вот, даже ноты с этого представления японцам выслали... с припиской "А вам слабо?!"
 показать весь комментарий
 
А в слове Украина не поленился бы и стрелочку нажать... УКРАЇНА тільки з великої літери пишется!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а в чем проблема.?.. онЕ же братья..)))))))))))
 показать весь комментарий
 
Вы предлагаете перестрелять Японский МИД?
 показать весь комментарий
 
Дырляндцев от@bplbkb? Или катанами нашинковали в суши?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
микадо должен срочно извиниться перед украиной, а в качестве компенсации застоль опрометчивый шаг япошки должны слезно умолять украину направить к ним послом длюню шириночного сквозняка
 показать весь комментарий
 
А в слове Украина не поленился бы и стрелочку нажать... УКРАЇНА тільки з великої літери пишется!
 показать весь комментарий
 
 
украина - величайшая страна в мире и с этим не поспоришь
 показать весь комментарий
 
иди вна Путина.
не смешно "троллишь" то
А може ти єврей? тоді згоден - гой повинен страждати(погладжує "внушительні" пейси))))
 показать весь комментарий
 
Значит кацап... Только кацапсины вопросом на вопрос отвечают.
 показать весь комментарий
 
Ти шо тут шукаешь Кабздарь? Заблукав удмурт ? Вихід там-»
 показать весь комментарий
 
 
Всім встигаєш відповідати! КРАСАВА! Україна передала Японії ноту через участь команди "ДНР" у турнірі з карате - Цензор.НЕТ 1857
 показать весь комментарий
 
Передали бы лучше скрипичный ключ, дебилы мля..
 показать весь комментарий
 
В то время, как Зеленый самурай одним движением расхерачивает по две клавиши рояля... И это не гипербола! Вот, даже ноты с этого представления японцам выслали... с припиской "А вам слабо?!"
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
круто учитесь соевые
 показать весь комментарий
 
я чёт запутался
а кто эти "соевые", петя (который не факт что еврей) или вова (который факт что еврей)?
 показать весь комментарий
 
 
А чему удивляться то...если зеленый зебил с зебилихой недавно в Японии были...
А там где появляется чувак с ксивой презЕдента...везде полный провал...и разрушение всего чего Украина достигла ранее...
 показать весь комментарий
 
 
А по каким паспортам они вьезжалм? Укр или кацапским,днр нет такой страны и как им могли открыть визы? У Японии для нас и кацапов виза нужна,при чем не легкая как раньше шенген
 показать весь комментарий
 
 
После визита Щеленского в Японию - там резко появилась команда из дырляндии.
Совпадение?
 показать весь комментарий
 
 
Какая спортивная "держава", уже даже и спортсмены появились...
 показать весь комментарий
 
 
Абэ ездил к Лаврову и обосрался, так как провели по губам "за острова"..
По-видимому, самураю предложили что-то другое - сперва попляшешь под "Мурку", а уж потом уж, как-то уж, поимеешь уж, острова уж(скрестя копыта на всех ногах, проржал Лавров))) Украина передала Японии ноту из-за участия команды "ДНР" в турнире по карате - Цензор.НЕТ 7281
Неужто Рашка и японцев(!) сделала шредероподобными?
Микрон французский громко пляшет ягодицами и понимает что он не один такой, закусывая подарочную водку ягелем.
Надеемся что Япония вышвырнет "команду" террористов. Если нет - "гореть вечно"..... ой Украина передала Японии ноту из-за участия команды "ДНР" в турнире по карате - Цензор.НЕТ 9750 , а шо? японцы - не православные и у них даже Тутмаса нету?
ну тогда..... Пристайко сглотнет..... слюну, как Климкин в сраче с ********-Орбаном то Украина передала Японии ноту из-за участия команды "ДНР" в турнире по карате - Цензор.НЕТ 6958
Правда Климкин сглотнул походу, не слюну.... Украина передала Японии ноту из-за участия команды "ДНР" в турнире по карате - Цензор.НЕТ 9247
 показать весь комментарий
 
Лугандонцы расползаются как тараканы. Хотя какое в дыре может быть карате? Максимум литробол или героинкидо.
 показать весь комментарий
 
Выйди к себе во двор, там такие же олимпийцы на лавочках сидят-лежат.
 показать весь комментарий
 
Прикинь-не лежат и не сидят. Может это у тебя "двор образцового порядка"?
 показать весь комментарий
 
ответочка за жёлтое платье на интронизации.
 показать весь комментарий
 
З якими паспортами вони туди в'їхали?
 показать весь комментарий
 
В Японию вообще хер визу получить. Кто им выдал ???
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх