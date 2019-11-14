 Украина передала Японии ноту из-за участия команды "ДНР" в турнире по карате

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии посольства Украины в Японии, опубликованном в Facebook.
"12 ноября 2019 в информационном пространстве появились сообщения об участии представителей "ДНР" в "9-м кубке мира по карате", проведенного "всемирной федерацией каратеномити" в Токио 7-10 ноября 2019 г.
В связи с этим в тот же день посольство Украины приняло меры с целью выяснения достоверности соответствующего факта. Во время разговора с представителем секретариата этой организации в последней был подтвержден факт приглашения для участия в данном турнире спортивной команды, тренировочный клуб которой расположен на территории временно оккупированной части Донецкой области Украины", - сказано в сообщении.
В посольстве отметили, что в рамках мероприятий дипломатического реагирования посольство Украины привлекло внимание МИД Японии указанному факту и передало японской стороне ноту с изложением соответствующей официальной позиции украинской стороны.
"Посольство Украины пока продолжает принимать меры по выяснению всех обстоятельств этого происшествия и считает необходимым подчеркнуть, что с самого начала российской военной агрессии против Украины позиция Японии по безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства является последовательной и неизменной, и поэтому обнародованные некоторыми СМИ спекуляции относительно возможного изменения этой позиции японского правительства не имеют никаких оснований", - сказано в сообщении.
Вместе с тем в ведомстве сообщили, что "Всемирная федерация каратеномити" является частной организацией, ее направление каратэ является малоизвестным как в Японии, так и в мире в целом.
не смешно "троллишь" то
А може ти єврей? тоді згоден - гой повинен страждати(погладжує "внушительні" пейси))))
Ты кацап?
а кто эти "соевые", петя (который не факт что еврей) или вова (который факт что еврей)?
А там где появляется чувак с ксивой презЕдента...везде полный провал...и разрушение всего чего Украина достигла ранее...
Совпадение?
По-видимому, самураю предложили что-то другое - сперва попляшешь под "Мурку", а уж потом уж, как-то уж, поимеешь уж, острова уж(скрестя копыта на всех ногах, проржал Лавров)))
Неужто Рашка и японцев(!) сделала шредероподобными?
Микрон французский громко пляшет ягодицами и понимает что он не один такой, закусывая подарочную водку ягелем.
Надеемся что Япония вышвырнет "команду" террористов. Если нет - "гореть вечно"..... ой , а шо? японцы - не православные и у них даже Тутмаса нету?
ну тогда..... Пристайко сглотнет..... слюну, как Климкин в сраче с ********-Орбаном то
Правда Климкин сглотнул походу, не слюну....