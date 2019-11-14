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 Политика Украины
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Все про:ВР (23989) задержание (5547) земельная реформа (154) Скороход Анна (1)

 По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено, - нардеп от СН Скороход заявила о давлении из-за голосования по рынку земли. ВИДЕО

Нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа и, по ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли.

Об этом она сказала во время своего выступления с трибуны парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня за мои политические убеждения и за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция по поручению одного из заместителей Администрации президента одному из заместителей Генерального прокурора Касько, к заместителю Клименко уголовного розыска мой муж был задержан незаконно. Основанием стали мои голосования в зале, отстаивание государственной собственности ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли. Решение о задержании незаконное. Основанием стал запрос Российской Федерации 2017 года. До этого не было никаких вопросов, а после красной кнопки идет задержания моего мужа", - заявила Скороход.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Всех мобилизуем в зал", "Записываемся на выступления", "Дайте слово Заблоцкому - он ее примочит", - как фракция "СН" принимала закон о рынке земли. ФОТОрепортаж

"Я обращаюсь лично к президенту, к ГБР и других правоохранительных органов с просьбой остановить беспредел, который вы творите. Когда мы шли с командой и отстаивали президента на выборах, никто не думал, что потом нас будут ломать через колено, как это сейчас происходит. Поэтому я лично еще раз прошу Президента Украины Владимира Зеленского сделать поручение правоохранительным органам и прекратить беспредел и давление на меня и мою семью", - заявила нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Договоренности не выполнены. Успокойтесь, Вам еще рожать", - нардеп от "СН" Скороход расплакалась во время обсуждения закона о ГТС. ВИДЕО

В кулуарах парламента Скороход рассказала, что у ее задержанного мужа Алексей Алякина раньше был большой бизнес в Российской Федерации.

"У него был большой бизнес в Российской Федерации. Затем данный бизнес отжали. Для того чтобы человек не мог вернуться - на него открыли уголовное производство. Уголовное дело полностью сфальсифицировано", - рассказала Скороход.

Она отметила, что Алякин в 2013 году получил гражданство Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3159662
 
 
 Топ комментарии
 
Ну главное не Порох, пришли новые лица, честные, неподкупные, ух зажили теперь. Ну не пытали и за то скажи им спасибо.
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"После красной кнопки идет задержание моего мужа", - нардеп от СН Скороход заявила о давлении из-за голосования по рынку земли - Цензор.НЕТ 6305
Він голосував проти законопроекту про продаж землі "После красной кнопки идет задержание моего мужа", - нардеп от СН Скороход заявила о давлении из-за голосования по рынку земли - Цензор.НЕТ 9966
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"После красной кнопки идет задержание моего мужа", - нардеп от СН Скороход заявила о давлении из-за голосования по рынку земли.
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Що далі буде? На стайню його чи розстріляють?
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1. Порохойоби, при вашому мародерові- патрону Потроху такого в апріорі не могло бути, бо граили всі!!!
2. Цікаво чи в сраколиза Бєні і в мами яка "Любіт скорость" конфіскують майно!!!
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Разве у пороха было столько слуг в раде?
И при чем тут вообще пятый?
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скоро як на рашці будуть колінопреклоньонні відеозвернення до президента записувати )))
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Воровской семейный подряд для Украины отнюдь не новость .
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Ну что за херня!
Как не еврейские мансы, так российский след.
Украинцев нет по определению.
п.с.
Нехер было ложиться под паРашинца!
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Опять некреативный зебил. Аж обидно. Где они берут столько идийотов?
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Вы как в воду глядели.Захожу купить соевый соус и шо вы думаете,стоит "Кикоман".Это просто писец какой-то. За дорученням АП мого чоловіка затримали. Нас ламають через коліно, - нардепка від СН Скороход заявила про тиск через голосування щодо ринку землі - Цензор.НЕТ 5329
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а чего ж ты такая умная пошла в депутаты под флагом Зеленского,?,
теперь терпи
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Не думала, що Вовік прийшов у владу, як ліквідаційна комісія для України
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Я что то не пойму, щенячьи глазки искренние или это игра на публику? В раде не может быть 100% говнюков. Я конечно не знаю кто она такая по натуре, пока что скандалов с ней еще не слышал, разве что она слабая волей, вот и повесят не нее всех собак. Жалко бабу.
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хохлы не имеют исторической памяти, поэтому прошлое их ни чему не учит, а будущее их трагично
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Прям под грохот сливного бачка ваша песня. Вы хоть можете хоть как то описать что такое историческая память?
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Це пам"ять про те, як мавпою звалився з дерева і зламав фіст.
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ти,кацаподурню, тут по дорученню зливного бачка ,чи по своїй тупості?
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"Коли ми йшли на вибори... ніхто не думав..."-в самісіньке яблучко.
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...с глубокой печалью вынужден константировать, что украинцев в стране осталось 25-30%. все остальное это -70%+ биомассы, с широко открытыми ртами, шары ждущей......революции, войны, голодоморы, замена населения завезенкой безпаспорной, эммиграция, ваучерная приватизация...вырождается нация,прустно...
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Не красиво прикрывать преступления мужа какими то надумаными политическими преследованиями .
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Поки не проголосували "проти", злочини її чоловіка не турбували ні "слуг", ні прокуратуру За дорученням АП мого чоловіка затримали. Нас ламають через коліно, - нардепка від СН Скороход заявила про тиск через голосування щодо ринку землі - Цензор.НЕТ 3533
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*****..... одному мне кажется, что партия Зе это скопище эпических ******* и даже Рыги на их фоне кажутся весьма интеллектуальными??
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Щое трохи і партія Зе буде таким самим збіговиськом епіческих іпланів, як і прихильники мародера Порошенка.
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ех шановні, поки такі хапуги у влади спояти будуть - ніколи в цій країні не буде добре ...
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историческая память -это террор 1918-22 гг, голодомор, репрессии тридцатых годов, отделение Кубани и Ростова /
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прикольно, они со своих начали. интересное видео было у черновола (аннексия.нет), он там как раз объяснял как работает диктатура - сначала бьют своих, потом чужих. радует, что некоторые слуги начали просыпаться.
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Мародер Зеленський виявивсь не меньшим мародером, ніж Порошенко.
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Що, Вовік? Як ти не сортував, як не пересіював, а таки одна порядна людина потрапила в Раду разом з тобою - "котом в мішку"? Хоч і по мажоритарці. Мабуть людина не знала яка ти, Вовік, мерзота.
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Треба всім збиратись і вирішувати - що робити далі? Зєля такий самий російський шпигун і мародер, як і Пєця, як з'ясувалось.
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жоппоблоковцы - готовьте место новой депутатше!)))
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Девочка ведь беременная и врет не моргнет. А ведь Бог накажет невинное дитя за брехню мамаши. Обоз о ее муже уже писал не раз. И о его подельнике Фуксе. На этого россиянчика негде клеймо ставить. И они стоят задолго до ее голосований. Она и в депутаты пошла, чтобы спасать его.
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Статистка вошла в роль, эпизодическую но важную роль слуги народа. Теперь нам ее не вернуть.
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Молодец,что проголосовала против продажи земли В ЗЕЛЕНСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ,это будет дикий рынок как и с ваучерами,заставляли народ по себестоимости продать ваучер предприятию,если не согласен,угрожали сокращением,увольнением,это будет те же 90 только в геометрической прогрессии.Допустим, поле громадное,большинство соглашается продать,но часть пайщиков нет,то у них возникнут очень БОЛЬШИЕ проблемы,появятся специфические люди,сначала уговоры,а потом и до более радикальных мер с ,несогласными,появится армия коллекторов и начнётся Эра Дикого Капитализма.КТО СИЛЬНЕЕ ,ТОТ И ПРАВ.Вот куда толкает слуга народа в турборежиме,своих работодателей.
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а чего все так кипишуют?
баба ляпнула - все подхватили и понеслось За дорученням АП мого чоловіка затримали. Нас ламають через коліно, - нардепка від СН Скороход заявила про тиск через голосування щодо ринку землі - Цензор.НЕТ 8675
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Те, що Яценко так завзято плескає після її виступу, насторожує і викликає сумніви
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Риторика виступу як в мордорі. Ще торохи і на коліна почнуть падать: "Владімєр памагі!". Хіба не зрозуміло, що все це є результатом Вашого ж зебільного вибору.
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это наверное бенина *****, тогда мы стоим на пороге грандиозного шухера. зеля начал сопротивляться бене, это хорошо и зелю нужно поддержать в этом стремлении. тогда много сепаров типа портнова, дубинского, бужанского просто исчезнут из украины
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Ой, як дивно. Як це взагалі можливо, щоб у команді нових ліц були якісь корупційні скандали і ломання через коліно. Це точно проіски шоколадного, щоб бубочку і його маладую каманду опорочити 😂😂😂
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Был высоко оплачиваемый и любимый народом шут, когда народ доверил ему власть, стал мошенником, шулером , мафиози и бандитом ,действует на подрыв благосостояния страны, просто гидко, но цветочки будут потом.
Власть портит людей.
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...."сделать поручение правоохранительным органам и прекратить беспредел и давление на меня и мою семью" . Где демократия , Аня ?
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Ну если дура! И не понимаешь простых вещей что воровство закончилось, ТО с тобой только так и нужно! И бо наверняка откат уже получила!
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Если вкратце без перегибов в любую из сторон, по существу, то вся эта история типичная бытовуха. Где некая дамочка самоотверженно пытается спасти от тюрьмы своего бывшего начальника, а нынешнего сожителя. Гражданина РФ, за которым тянется мутный след финансовых махинаций в россии. Из которой он скоропостижно выехал ещё в домайданом 2013-ом году, убегая от уголовного преследования. Понимая всю шаткость положения своего возлюбленного дамочка даже пошла в депутаты, благодаря не очень переборчивой селекции кандидатов в ЗЕкоманду.
Никакой политики. Трогательный жест отчаяния. Но в то же время грязная манипуляция и враньё.
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