 По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено, - нардеп от СН Скороход заявила о давлении из-за голосования по рынку земли. ВИДЕО

Об этом она сказала во время своего выступления с трибуны парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня за мои политические убеждения и за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция по поручению одного из заместителей Администрации президента одному из заместителей Генерального прокурора Касько, к заместителю Клименко уголовного розыска мой муж был задержан незаконно. Основанием стали мои голосования в зале, отстаивание государственной собственности ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли. Решение о задержании незаконное. Основанием стал запрос Российской Федерации 2017 года. До этого не было никаких вопросов, а после красной кнопки идет задержания моего мужа", - заявила Скороход.

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"Я обращаюсь лично к президенту, к ГБР и других правоохранительных органов с просьбой остановить беспредел, который вы творите. Когда мы шли с командой и отстаивали президента на выборах, никто не думал, что потом нас будут ломать через колено, как это сейчас происходит. Поэтому я лично еще раз прошу Президента Украины Владимира Зеленского сделать поручение правоохранительным органам и прекратить беспредел и давление на меня и мою семью", - заявила нардеп.

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В кулуарах парламента Скороход рассказала, что у ее задержанного мужа Алексей Алякина раньше был большой бизнес в Российской Федерации.

"У него был большой бизнес в Российской Федерации. Затем данный бизнес отжали. Для того чтобы человек не мог вернуться - на него открыли уголовное производство. Уголовное дело полностью сфальсифицировано", - рассказала Скороход.

Она отметила, что Алякин в 2013 году получил гражданство Украины.