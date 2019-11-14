 По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено, - нардеп от СН Скороход заявила о давлении из-за голосования по рынку земли. ВИДЕО

Об этом она сказала во время своего выступления с трибуны парламента, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня за мои политические убеждения и за то, что я не голосовала так, как мне указывала фракция по поручению одного из заместителей Администрации президента одному из заместителей Генерального прокурора Касько, к заместителю Клименко уголовного розыска мой муж был задержан незаконно. Основанием стали мои голосования в зале, отстаивание государственной собственности ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли. Решение о задержании незаконное. Основанием стал запрос Российской Федерации 2017 года. До этого не было никаких вопросов, а после красной кнопки идет задержания моего мужа", - заявила Скороход.
"Я обращаюсь лично к президенту, к ГБР и других правоохранительных органов с просьбой остановить беспредел, который вы творите. Когда мы шли с командой и отстаивали президента на выборах, никто не думал, что потом нас будут ломать через колено, как это сейчас происходит. Поэтому я лично еще раз прошу Президента Украины Владимира Зеленского сделать поручение правоохранительным органам и прекратить беспредел и давление на меня и мою семью", - заявила нардеп.
В кулуарах парламента Скороход рассказала, что у ее задержанного мужа Алексей Алякина раньше был большой бизнес в Российской Федерации.
"У него был большой бизнес в Российской Федерации. Затем данный бизнес отжали. Для того чтобы человек не мог вернуться - на него открыли уголовное производство. Уголовное дело полностью сфальсифицировано", - рассказала Скороход.
Она отметила, что Алякин в 2013 году получил гражданство Украины.
2. Цікаво чи в сраколиза Бєні і в мами яка "Любіт скорость" конфіскують майно!!!
И при чем тут вообще пятый?
Как не еврейские мансы, так российский след.
Украинцев нет по определению.
п.с.
Нехер было ложиться под паРашинца!
теперь терпи
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Що, Вовік? Як ти не сортував, як не пересіював, а таки одна порядна людина потрапила в Раду разом з тобою - "котом в мішку"? Хоч і по мажоритарці. Мабуть людина не знала яка ти, Вовік, мерзота.
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Треба всім збиратись і вирішувати - що робити далі? Зєля такий самий російський шпигун і мародер, як і Пєця, як з'ясувалось.
баба ляпнула - все подхватили и понеслось
Власть портит людей.
Никакой политики. Трогательный жест отчаяния. Но в то же время грязная манипуляция и враньё.