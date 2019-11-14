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 Политика Украины
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Все про:Нуланд (210) Пристайко (277) Волкер Курт (530)

 Нужно вернуться к "формату Нуланд", - Пристайко об упразднении должности спецпредставителя США по Украине

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко хотел бы вернуться к уровню взаимодействия с США, который существовал при бывшем помощнике государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктории Нуланд в 2013 году.

"Я не думаю, что президенты между собой по телефону договариваются о каждом шаге. Именно поэтому был выбран такой сотрудник, который непосредственно был наделен полномочиями, как Курт Волкер. Сейчас его нет. Я бы хотел, чтобы такой человек был назначен. Но все же я думаю, надо вернуться к тому формату, который был при Виктории Нуланд, когда у нее за спиной стояла вся мощь государственного департамента", - сказал Пристайко в интервью "BBC News Украина", передает Цензор.НЕТ.

Так, по мнению Пристайко, назначение Волкера было показателем снижения уровня взаимодействия США и Украины.

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"Он не был сотрудником Госдепа, у него не было аппарата, который бы на него работал, он не мог быть привлечен ко всем существующим процессам", - отметил дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/n3159659
 
   
 Топ комментарии
 
Зе-тыпильчики захотели "печенек", которые так долго критиковали.
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Це він на грудневий Майдан натякає?
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Когда пани Виктория Нуланд, была у вас на майдане, ваш Зеленский юморил о ней и печеньках.
Извините, нам такого позора от вашего зепрезедента больше не надо. Пригласите пескова - этот по духу вам ближе.
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ну больше тебя ведь ничего и не интересует! забыл еще и про наколотые апельсины
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Зе-тыпильчики захотели "печенек", которые так долго критиковали.
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Це він на грудневий Майдан натякає?
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Картинка имхо не по теме

Так, по мнению Пристайко, назначение Волкера было показателем снижения уровня взаимодействия США и Украины.
"Он не был сотрудником Госдепа, у него не было аппарата, который бы на него работал, он не мог быть привлечен ко всем существующим процессам", - отметил дипломат Источник: https://censor.net.ua/n3159659

А Нуланд была сотрудником Госдепа. В этом и разница, поэтому Пристайко упомянул Нуланд.
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Когда пани Виктория Нуланд, была у вас на майдане, ваш Зеленский юморил о ней и печеньках.
Извините, нам такого позора от вашего зепрезедента больше не надо. Пригласите пескова - этот по духу вам ближе.
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Тем более, шо в администрации Рыжего усиленно пропихивают теорию заговора о серверах Демов, которые якобы ушли в Украину. А уж после того, как всплыл скандал с расследованием Байденов и заморозкой фин. помощи, у Рыжего одно упоминание об Украине вызывает стойкую зубную боль и взрывную диарею. Ну, и плюс сам Рыжий в телефонном разговоре с Моникой в конце послал его на х...договариваться напрямую с ******.
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и где пындосы напекут сразу стока печенек? разве шо закажуть ево у компании рошен с небольшим дисконтом? Потрібно повернутися до "формату Нуланд", - Пристайко про скасування посади спецпредставника США з питань України - Цензор.НЕТ 6211
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именно поэтому нет посла в США от Украины,рашист запретил...и "зе" его х,,,р его назначит...
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На "печеньках" сразу тупо палятся путинские портянки- тролли , имхо
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Нуланд это переделанная фамилия Нудельман.
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