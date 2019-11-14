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Все про:Нацсовет_ТРВ (455) телевидение (564) Newsone (69)

 Нацсовет по ТРВ проверит NewsOne за слова про "восставший Донбасс" и "евромайдановских барыг"

Национальный совет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку ООО "Новости 24 часа" - спутниковый телеканал NewsOne.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета по ТРВ.

Решение принято на основании мониторинга, проведенного 5 ноября.

В этот день в эфире лицензиата зафиксировано трансляцию передачи "Я так думаю" (начало в 23.25, "прямой эфир") с ведущим Русланом Коцабой, в которой звучали высказывания, имеющие признаки нарушения вещателем Законов Украины "Об информации" и "О телевидении и радиовещании".

Среди высказываний было такое: "...Незаконное обогащение и было целью этих "евромайдановских барыг". А не какое-то там призрачное европейское будущее, НАТО, Евросоюз и т. п. Соответственно восставший Донбасс попытались усмирить с помощью танков и авиационных бомб. Это правда, ее некуда деть. Она должна быть озвучена, именно здесь, на уровне киевском киевская власть должна признать, что использование вооруженных сил против мирного населения является преступлением, на которое не распространяются сроки давности".

По результатам проверки Национальный совет, изучив все обстоятельства, примет соответствующее решение в отношении лицензиата.

Напомним, ранее Национальный совет по телерадиовещанию просил суд аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Европейская Солидарность" выиграла суд у телеканала "News One". ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3159657
 
 
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Фракцію Оппу за Жоппу пересадіть, а садити є за що.
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да хотя бы за то, что они сепарский электорат у слуг отбирают.

вот мне что Коцаба, что Бужанский - монопенисно.
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Прямо " я так думаю".
А мне вот интересно как они думают

Дано:
1) Призывы давить танками и расстреливать майдан.
2) Донбасс восстал.

Вопрос:
Можно ли давить донбасс танками?
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Можно ли давить донбасс танками?\\\\\\\\\\

если бабушки с ыконочками выйдут, то нет. нельзя.
мыжеправославныечтонамделитьто Нацсовет по ТРВ проверит NewsOne за слова про "восставший Донбасс" и "евромайдановских барыг" - Цензор.НЕТ 7002
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Дооооо, так "проверят", шо мы еще из бюджета будем им платить компейсацию за "ущемление свободы слова". ЕСПЧ так решит.

(специально начудят "следователи" чтобы ЕСПЧ смело осудил их действия)
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Да сколько можно проверять, там дело уже в суде, или они еще одно подавать хотят по той же причине.
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"восставший Донбасс" - Апрель 2014 г. Жители города Сватово Луганской области
устанавливают блокпосты для защиты своего города от возможного вторжения и
провокаций сепаратистов с
российским фашистским власовским триколором: "На сегодня в самооборону записались уже более 500 человек (население
города Сватово составляет 19 тыс. чел.). Это те люди, которые готовы с оружием
в руках, или даже без него, противостоять сепаратистам и захватчикам. В наш
город мы их не пропустим", - подчеркнул Александр Давыденко. По его словам, в самооборону
записываются представители разных национальностей и профессий - русские,
украинцы, армяне, азербайджанцы - те сватовчане, которым небезразлично, что
происходит в их родном городе.
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