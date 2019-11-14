 Нацсовет по ТРВ проверит NewsOne за слова про "восставший Донбасс" и "евромайдановских барыг"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета по ТРВ.
Решение принято на основании мониторинга, проведенного 5 ноября.
В этот день в эфире лицензиата зафиксировано трансляцию передачи "Я так думаю" (начало в 23.25, "прямой эфир") с ведущим Русланом Коцабой, в которой звучали высказывания, имеющие признаки нарушения вещателем Законов Украины "Об информации" и "О телевидении и радиовещании".
Среди высказываний было такое: "...Незаконное обогащение и было целью этих "евромайдановских барыг". А не какое-то там призрачное европейское будущее, НАТО, Евросоюз и т. п. Соответственно восставший Донбасс попытались усмирить с помощью танков и авиационных бомб. Это правда, ее некуда деть. Она должна быть озвучена, именно здесь, на уровне киевском киевская власть должна признать, что использование вооруженных сил против мирного населения является преступлением, на которое не распространяются сроки давности".
По результатам проверки Национальный совет, изучив все обстоятельства, примет соответствующее решение в отношении лицензиата.
Напомним, ранее Национальный совет по телерадиовещанию просил суд аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne.
вот мне что Коцаба, что Бужанский - монопенисно.
А мне вот интересно как они думают
Дано:
1) Призывы давить танками и расстреливать майдан.
2) Донбасс восстал.
Вопрос:
Можно ли давить донбасс танками?
если бабушки с ыконочками выйдут, то нет. нельзя.
мыжеправославныечтонамделитьто
(специально начудят "следователи" чтобы ЕСПЧ смело осудил их действия)
устанавливают блокпосты для защиты своего города от возможного вторжения и
провокаций сепаратистов с
российским фашистским власовским триколором: "На сегодня в самооборону записались уже более 500 человек (население
города Сватово составляет 19 тыс. чел.). Это те люди, которые готовы с оружием
в руках, или даже без него, противостоять сепаратистам и захватчикам. В наш
город мы их не пропустим", - подчеркнул Александр Давыденко. По его словам, в самооборону
записываются представители разных национальностей и профессий - русские,
украинцы, армяне, азербайджанцы - те сватовчане, которым небезразлично, что
происходит в их родном городе.