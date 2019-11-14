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 Общество
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Все про:Нацсовет_ТРВ (455) телевидение (565) Newsone (69)

 Нацсовет по ТРВ проверит NewsOne за слова Коцабы про "восставший Донбасс" и "евромайдановских барыг"

Национальный совет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку ООО "Новости 24 часа" - спутниковый телеканал NewsOne.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета по ТРВ.

Решение принято на основании мониторинга, проведенного 5 ноября.

В этот день в эфире лицензиата зафиксировано трансляцию передачи "Я так думаю" (начало в 23.25, "прямой эфир") с ведущим Русланом Коцабой, в которой звучали высказывания, имеющие признаки нарушения вещателем Законов Украины "Об информации" и "О телевидении и радиовещании".

Среди высказываний было такое: "...Незаконное обогащение и было целью этих "евромайдановских барыг". А не какое-то там призрачное европейское будущее, НАТО, Евросоюз и т. п. Соответственно восставший Донбасс попытались усмирить с помощью танков и авиационных бомб. Это правда, ее некуда деть. Она должна быть озвучена, именно здесь, на уровне киевском киевская власть должна признать, что использование вооруженных сил против мирного населения является преступлением, на которое не распространяются сроки давности".

По результатам проверки Национальный совет, изучив все обстоятельства, примет соответствующее решение в отношении лицензиата.

Напомним, ранее Национальный совет по телерадиовещанию просил суд аннулировать лицензию на вещание телеканала NewsOne.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Европейская Солидарность" выиграла суд у телеканала "News One". ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3159657
 
   
 Топ комментарии
 
"восставший Донбасс" - Апрель 2014 г. Жители города Сватово Луганской области
устанавливают блокпосты для защиты своего города от возможного вторжения и
провокаций сепаратистов с
российским фашистским власовским триколором: "На сегодня в самооборону записались уже более 500 человек (население
города Сватово составляет 19 тыс. чел.). Это те люди, которые готовы с оружием
в руках, или даже без него, противостоять сепаратистам и захватчикам. В наш
город мы их не пропустим", - подчеркнул Александр Давыденко. По его словам, в самооборону
записываются представители разных национальностей и профессий - русские,
украинцы, армяне, азербайджанцы - те сватовчане, которым небезразлично, что
происходит в их родном городе.
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Фракцію Оппу за Жоппу пересадіть, а садити є за що.
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да хотя бы за то, что они сепарский электорат у слуг отбирают.

вот мне что Коцаба, что Бужанский - монопенисно.
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Фракцію Оппу за Жоппу пересадіть, а садити є за що.
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да хотя бы за то, что они сепарский электорат у слуг отбирают.

вот мне что Коцаба, что Бужанский - монопенисно.
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Прямо " я так думаю".
А мне вот интересно как они думают

Дано:
1) Призывы давить танками и расстреливать майдан.
2) Донбасс восстал.

Вопрос:
Можно ли давить донбасс танками?
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Можно ли давить донбасс танками?\\\\\\\\\\

если бабушки с ыконочками выйдут, то нет. нельзя.
мыжеправославныечтонамделитьто Нацсовет по ТРВ проверит NewsOne за слова про "восставший Донбасс" и "евромайдановских барыг" - Цензор.НЕТ 7002
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Тут у меня когнитивный диссонанс.

1)не делайте другим то, что вы не желаете для себя, и поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы с вами поступили

(Если они пртзывали и одобряли примененение вооруженных сил против майдана значит они хотели что бы с ними поступили так же).
2)… поступай так, чтобы максима твоей воли могла бы быть всеобщим законом.

Пока не могу его разрешить...
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Все просто: они - злые и "будут гореть вечно", а мы - добрые и "будем вечно играть на кожаной флейте Яхве, прославляя вымЯ егО".

читай - тупые хохлы сдадут Россиюшке себя, а Яхве на стороне сильного(снамебох) и "там так написано".

А если честно - то смешны веруны - они любую жестокость и подлость могут оправдать, не без логики, ибо "там" действительно написано так. Это как то шо выборы были - *****************************(а электорат уже себе додумывает под себя - за что именно хорошее и против чего злого - классика разводняка то)))
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Мораль, поскольку она основана на понятии о человеке как существе свободном, но именно поэтому и связывающем себя безусловными законами посредством своего разума, не нуждается ни в идее о другом существе над ним, чтобы познать свой долг, ни в других мотивах, кроме самого закона, чтобы этот долг исполнить. …ведь то, что возникает не из него самого и его свободы, не может заменить ему отсутствия моральности. Следовательно, для себя самой мораль отнюдь не нуждается в религии; благодаря чистому практическому разуму она довлеет сама себе.
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А, ок.... правда чуть не обосрался, читая взахлеб твой комент.... тебе нужно преподавать философию(если цитата - твоя то)
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Э.Кант.
Ты его еще в предидущем посте не признал.
Поэтому мне и стало интересно причем тут "яхве"?
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не мне смешно любое что касается того шо Пиплия мол - данабохом и нытье насчет "заповедей".
отличную книгу щас просто читаю, с комментариями одессит цитирует Пиплию(В.З.) и вдребезги разбивает высеры "данной Бохом писсанины".
И ненависть к попам - все больше, так как они точно знают каким бредом отравляют детей и бабушек.
Мало Ленин их гонял то.
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Дооооо, так "проверят", шо мы еще из бюджета будем им платить компейсацию за "ущемление свободы слова". ЕСПЧ так решит.

(специально начудят "следователи" чтобы ЕСПЧ смело осудил их действия)
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Да сколько можно проверять, там дело уже в суде, или они еще одно подавать хотят по той же причине.
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"восставший Донбасс" - Апрель 2014 г. Жители города Сватово Луганской области
устанавливают блокпосты для защиты своего города от возможного вторжения и
провокаций сепаратистов с
российским фашистским власовским триколором: "На сегодня в самооборону записались уже более 500 человек (население
города Сватово составляет 19 тыс. чел.). Это те люди, которые готовы с оружием
в руках, или даже без него, противостоять сепаратистам и захватчикам. В наш
город мы их не пропустим", - подчеркнул Александр Давыденко. По его словам, в самооборону
записываются представители разных национальностей и профессий - русские,
украинцы, армяне, азербайджанцы - те сватовчане, которым небезразлично, что
происходит в их родном городе.
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Проверят и сделают очередное китайское предупреждение.Чмошники.
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Ну - 112й основной лицензии уже лишили, так что все возможно.
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Пора вже Гіркіна з Бєзлєром сюди звати, щоб розказали, що і як було, бо вже всякі журно- лушпайкі, намагаються заперечити їх «гєроіческіє подвігі на Дамбассє».
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нюс ван нужно запретить за разжигание ненависти и лож , но есть одна маленькая заноза, а именно то что нюс ван финансируется расией, а вернее спецслужбами по гибридной войне.Да и где этот герой чнтарь который говорил что не отдаст москавитам украинскую территорию, почему он не реагирует на такие высеры нюс вана?
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ні, все ж таки попереджувальний постріл у скроню сепару-журнашлюхе ефективніший за "попередження" та "перевірки".
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А Рябой шапке с Баклановым это уже не интересно? Не, на девчонок наезжать оно конечно не так сцыкотно. Хотя могут и не угадать
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NewsOne, це не український канал, це канал ворога, рупора кремля, пропутінський канал з чуждою Україні редакційною політикою, пропагандою "руського міра". Власник каналу Мертвечук ворог держави України. На цьому каналі його посіпаки так "називаємі" експерти і політики антидержавних поглядів співчувають агресору і проводять його політику, пропаганду, брешуть, брешуть і брешуть . ЗАКЛИКАЮТЬ УКРАЇНУ СТАТИ НА КОЛІНА ПЕРЕД АГРЕСОРМ МОСКВОЮ І ПРОСИТИ ПРОБАЧЕННЯ.
NewsOne, треба закрити як канал який проводить під час війни антидержавну політику, ВОРОЖУ ДО УКРАЇНИ.
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это называется - рашистская пропаганда и манипуляции..., без четкого определения что есть что, все это пока называется "свобода слова"....
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Клали они на ваши проверки, либерасты.
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